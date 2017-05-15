Погода +15oC
$313.5
343.88
5.56
Опубликовано: Пн, Май 15th, 2017
293 ЗКО / Картина дня

Прокуратура: Каждая третья кража в Уральске – кража мобильного телефона

С начала года в Уральске было совершено 486 краж мобильных телефонов, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (592 кражи). Тем не менее, проблема продолжает оставаться актуальной.

тел

 

Пресс-служба прокуратуры Уральска сообщает, что из 486 краж мобильных телефонов больше всего воруют в общественном транспорте — 157 телефонов.  72 телефона злоумышленники похитили  из квартир, домов и общежитий, 64 телефона — в местах торговли.  32 телефона было похищено в ночных клубах и ресторанах, 17 телефонов было похищено в автотранспорте, 9 — в учебных заведениях и 5 — в медицинских учреждениях.

Кроме всего прочего, в середине  марта этого года журналист «УН» был свидетелем того, как полицейский вместе с пострадавшим разыскивал телефон в здании акимата Уральска, расспрашивая охрану.

Как следует из официального пресс-релиза прокуратуры, из числа похищенных сотовых телефонов 169 —  стоимостью до 50 000 тенге, 199 — от 50 000 до 100 000 тенге, 100 — свыше 100 000 тенге.

— Для большинства наших граждан телефон является архивом информации, — сообщает прокуратура. — Люди хранят в девайсах не только важные телефонные номера, но и всевозможные пароли, пин-коды, расписания, отсканированные документы, приложения, фотографии, видео архивы. В одном устройстве может храниться целая история жизни отдельного человека или целой семьи. Телефон может ничего не стоить (некоторые смартфоны можно получить бесплатно с контрактом), однако содержащаяся в нём информация бесценна.

 

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-05-15
Утром15 ℃
Днем15 ℃
Вечером13.78 ℃
Ночью7.63 ℃
Влажность62 %
ДавлениеhPa 1029.04
Скорость ветра6 м/с
2017-05-16
Утром7.33 ℃
Днем14.85 ℃
Вечером15.24 ℃
Ночью10.36 ℃
Влажность51 %
ДавлениеhPa 1032.33
Скорость ветра6.19 м/с