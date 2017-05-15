Прокуратура: Каждая третья кража в Уральске – кража мобильного телефона

С начала года в Уральске было совершено 486 краж мобильных телефонов, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (592 кражи). Тем не менее, проблема продолжает оставаться актуальной.

Пресс-служба прокуратуры Уральска сообщает, что из 486 краж мобильных телефонов больше всего воруют в общественном транспорте — 157 телефонов. 72 телефона злоумышленники похитили из квартир, домов и общежитий, 64 телефона — в местах торговли. 32 телефона было похищено в ночных клубах и ресторанах, 17 телефонов было похищено в автотранспорте, 9 — в учебных заведениях и 5 — в медицинских учреждениях.

Кроме всего прочего, в середине марта этого года журналист «УН» был свидетелем того, как полицейский вместе с пострадавшим разыскивал телефон в здании акимата Уральска, расспрашивая охрану.

Как следует из официального пресс-релиза прокуратуры, из числа похищенных сотовых телефонов 169 — стоимостью до 50 000 тенге, 199 — от 50 000 до 100 000 тенге, 100 — свыше 100 000 тенге.

— Для большинства наших граждан телефон является архивом информации, — сообщает прокуратура. — Люди хранят в девайсах не только важные телефонные номера, но и всевозможные пароли, пин-коды, расписания, отсканированные документы, приложения, фотографии, видео архивы. В одном устройстве может храниться целая история жизни отдельного человека или целой семьи. Телефон может ничего не стоить (некоторые смартфоны можно получить бесплатно с контрактом), однако содержащаяся в нём информация бесценна.