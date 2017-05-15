Уоррен Баффетт заявил о гибели привычного ритейла и продает свои акции

Уоррен Баффетт считает, что через 10 лет розничная индустрия будет другой. Баффетт не просто упоминает о кончине традиционного ритейла — он забирает свои деньги из отрасли.

«У меня нет иллюзий, что через 10 лет все будет выглядеть так же, как сегодня, многое нас удивит, — сказал он. — Мир поменялся, и он будет развиваться с еще большей скоростью».

Баффетт не просто упоминает о кончине традиционного ритейла — он забирает свои деньги из индустрии.

Как знак для ритейла, в феврале его компания «Berkshire Hathaway» продала $900 млн акций Walmart, вместо этого решив инвестировать миллиарды в авиакомпании.

Баффетт остался почти без акций Walmart в то время, когда этот крупнейший в мире ритейлер инвестировал миллиарды в то, чтобы бороться с Amazon и догнать ее.

В интервью CNBC после продажи Баффетт сказал, что розничная торговля является «слишком жесткой» инвестицией, особенно в эпоху Amazon.

«Я считаю, что ритейл в целом слишком сложен для меня, — пояснил Баффетт. — Мы купили сеть универмагов в 1966 году. Я участвовал в различных мероприятиях в сфере розничной торговли… Я купил Tesco в Великобритании. Заниматься ритейл-бизнесом тяжело и трудно разобраться с этим в онлайн».

Комментарии Баффетта звучат как раз в период массовых потрясений для розничной торговли. Американские ритейлеры закрывают магазины и подают заявления о банкротствах в масштабах, невиданных со времени рецессии.

Физические ритейлеры объявили о закрытии более 3 200 магазинов в этом году, и аналитики Credit Suisse ожидают, что их число увеличится более чем до 8 600 к концу года. Для сравнения, в 2008-м закрылось 6 163 магазина, и это, согласно статистике, был наихудший год по закрытиям.

Магазины закрываются из-за роста электронной торговли и изменениях в привычках людей тратить свои деньги. Покупатели тратят больше денег на развлечения, рестораны и технологии и меньше — на одежду и аксессуары.

Такие универмаги, как Macy’s, Sears и JCPenney, сильнее всего пострадали от этих тенденций — с 2001 года универмаги потеряли полмиллиона рабочих мест.

Баффетт не единственный инвестор, который считает эти тенденции постоянными. На прошлой неделе компания по управлению активами Cohen & Steers опубликовала отчет, подтверждающий эту теорию.

«Мы видим слабость в сфере розничной торговли, которая происходит, несмотря на относительно здоровую экономику, как часть постоянной эволюции в том, как и где американцы тратят свои деньги, — говорится в отчете фирмы, которая управляет активами в размере $58,5 млрд. — Мы прогнозируем, что смена парадигмы произойдет и кардинально изменит розничный ландшафт, что может иметь серьезные последствия для инвесторов торговой недвижимости».

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