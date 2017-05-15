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Опубликовано: Пн, Май 15th, 2017
864 ЗКО / Картина дня

За последние сутки вода в реке Урал поднялась сразу на 6 сантиметров

За последние сутки вода в реке Урал поднялась сразу на 6 сантиметров. Сотрудники областного Департамента по ЧС успокаивают: затопления дачных массивов не будет.

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Район Набережной р. Урал сегодня, 15 мая.

По официальным данным ДЧС ЗКО, за сутки вода в реке Урал (на отметке в черте Уральска) поднялась на 6 сантиметров — с 550 см до 556 см. Подъем воды уже превысил прошлогодний пик — 541 сантиметр. Однако, несмотря на это, в Департаменте по ЧС утверждают, что опасаться большой воды не стоит.

— По Уралу на территории России уже сняты отметки подъема воды, — сказал начальник отдела предупреждения ЧС областного департамента ЧС Марс Отаров. — Тот подъем, который сейчас наблюдается по Уралу в нашем регионе, это вода с Ириклинского водохранилища, спущенная ранее. Она расходится по Уралу. Да, пик воды превысил уровень 2016 года, но угрозы затопления дач, которое мы опасались, уже нет.

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Напомним, что ранее Департамент по ЧС предупреждал, что вода в реке Урал может подняться выше нормы (591 сантиметра) и затопить дачные массивы в районе Меловых горок, 2 и 3 Дачной.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

2 комментария
  1. Антон:
    15 Май 2017 в 15:43

    Кому верить?То остановился,то опустился…Как в анекдоте с погодой про чукчу,несет чукча дрова домой,знать холодная зима будет.21 век,а ни по погоде,ни по паводкам,никаких вразумительных данных,как не было,так и нет!Я понимаю,природа своенравна,может повернуть и так и эдак,но за года,можно просчитать,или просто поинтересоваться у соседей,какими темпами идет наполнение их водохранилищ,какой планируется сброс и тд.Мне как то не хочется повторения последнего паводка,да думаю 99% жителей Уральска тоже.

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  2. Александр:
    15 Май 2017 в 16:07

    Хватит гнать шестисантиметровые волны. Всё и без вас понятно.

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