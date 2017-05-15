За последние сутки вода в реке Урал поднялась сразу на 6 сантиметров. Сотрудники областного Департамента по ЧС успокаивают: затопления дачных массивов не будет.

По официальным данным ДЧС ЗКО, за сутки вода в реке Урал (на отметке в черте Уральска) поднялась на 6 сантиметров — с 550 см до 556 см. Подъем воды уже превысил прошлогодний пик — 541 сантиметр. Однако, несмотря на это, в Департаменте по ЧС утверждают, что опасаться большой воды не стоит.

— По Уралу на территории России уже сняты отметки подъема воды, — сказал начальник отдела предупреждения ЧС областного департамента ЧС Марс Отаров. — Тот подъем, который сейчас наблюдается по Уралу в нашем регионе, это вода с Ириклинского водохранилища, спущенная ранее. Она расходится по Уралу. Да, пик воды превысил уровень 2016 года, но угрозы затопления дач, которое мы опасались, уже нет.

Напомним, что ранее Департамент по ЧС предупреждал, что вода в реке Урал может подняться выше нормы (591 сантиметра) и затопить дачные массивы в районе Меловых горок, 2 и 3 Дачной.

Екатерина ЛИТВЯКОВА