В Уральске пьяный кондуктор без прав выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой
Пять человек получили травмы легкой степени и в настоящее время отпущены домой. Автобус на момент совершения ДТП не занимался развозкой пассажиров.
Об этом «УН» сообщил начальник местной полицейской службы ДВД ЗКО Манарбек Губдуллин.
— Автобус марки «ПАЗ», принадлежащий ТОО «Акжол Авто», выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Мерседес», — сообщает полковник Габдуллин. – За рулем автобуса находился не водитель, а кондуктор данного маршрутного автобуса. У 28-летнего мужчины не было водительских прав, кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.
На данный момент, со слов Манарбека Габдуллина, оба автомобиля находятся на штраф-стоянке до выяснения всех подробностей ДТП. Заведено административное дело по факту управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.
— Почти все необходимые материалы дела собраны и будут направлены в суд в ближайшее время, — говорит Манарбек Габдуллин. – Санкциями данной статьи кондуктору автобуса грозит административный арест.
Со слов директора автопарка «Акжол Авто», автобус «ПАЗ» , совершавший перевозки по маршруту №7, на момент ДТП не перевозил пассажиров. Кондуктор, допустивший столкновение, являлся владельцем данного автобуса.
Напомним, вчера в поселке Зачаганск примерно в 18-00 автобус столкнулся с «Мерседесом»
Только что на переезде где стоит шлагбаум Газель желтого цвета номер 093 маршрут №1 где то 11-30 или 11-35 проехал переезд создавая аварийную опасность, Людей быт ком, Зачем таких водителей на рейс пускают? Куда смотрят контролирующие органы,даром хлеб едят.Такие водители создают аварию,а там люди
хотите узнать отношение наших людей к закону—-взгляните на дорогу и соблюдение пдд, я в шоке был. Специально обратил на это внимание и посчитал——ехал от айгуля до жазиры по кольцу—-8 грубейших нарушений со стороны водителей, проезд на красный, обгон по встречке и по мелочи типа несоблюдение рядности и маневров. И самое главное —- все увиденные мною нарушения не были крайней необходимостью и совершены я уверен от простой безнаказанности и наплевательского отношения нарушителей к закону и обществу. в основном кстати нарушают крутые тачки. Когда прекратится беспредел на дорогах—-это вопрос к ДПС
Трезвые водители этого маршрута автобуса не отличаются навыками вождения от пьяного контролера. Водят ужасно!