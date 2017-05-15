В Уральске пьяный кондуктор без прав выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой

Пять человек получили травмы легкой степени и в настоящее время отпущены домой. Автобус на момент совершения ДТП не занимался развозкой пассажиров.

Об этом «УН» сообщил начальник местной полицейской службы ДВД ЗКО Манарбек Губдуллин.

— Автобус марки «ПАЗ», принадлежащий ТОО «Акжол Авто», выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Мерседес», — сообщает полковник Габдуллин. – За рулем автобуса находился не водитель, а кондуктор данного маршрутного автобуса. У 28-летнего мужчины не было водительских прав, кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.

На данный момент, со слов Манарбека Габдуллина, оба автомобиля находятся на штраф-стоянке до выяснения всех подробностей ДТП. Заведено административное дело по факту управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.

— Почти все необходимые материалы дела собраны и будут направлены в суд в ближайшее время, — говорит Манарбек Габдуллин. – Санкциями данной статьи кондуктору автобуса грозит административный арест.

Со слов директора автопарка «Акжол Авто», автобус «ПАЗ» , совершавший перевозки по маршруту №7, на момент ДТП не перевозил пассажиров. Кондуктор, допустивший столкновение, являлся владельцем данного автобуса.

Напомним, вчера в поселке Зачаганск примерно в 18-00 автобус столкнулся с «Мерседесом»