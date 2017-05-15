В ЗКО защищать права подследственных будет дежурный прокурор

В здании Управления внутренних дел Уральска переоборудован кабинет прокурора, в котором осуществляет дежурство дежурный прокурор, освобожденный от основной работы. В районах будет проводиться аналогичная работа.

— Дежурными прокурорами на месте осуществляются проверки в изоляторах временного содержания, служебных кабинетах административно задержанных на предмет выявления нарушения конституционных прав граждан путем фиксации и использования видеосъемок, — сообщает областная прокуратура. — Кроме всего прочего, дежурный прокурор будет проводить мониторинг сведений в базе данных электронного учета посетителей в зданиях органов уголовного преследования путем фиксации и приложения фото. Также в должностные обязанности дежурного прокурора входит прием граждан и разрешение их вопросов на месте.

Благодаря работе дежурных прокуроров жалобы в областную и городскую прокуратуру сокращены на 7,8% (с 342 до 315).