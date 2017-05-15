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Опубликовано: Пн, Май 15th, 2017
538 ЗКО / Картина дня

В ЗКО защищать права подследственных будет дежурный прокурор

В здании Управления внутренних дел Уральска переоборудован кабинет прокурора, в котором осуществляет дежурство дежурный прокурор, освобожденный от основной работы. В районах будет проводиться аналогичная работа.

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— Дежурными прокурорами на месте осуществляются проверки в изоляторах временного содержания, служебных кабинетах административно задержанных на предмет выявления нарушения конституционных прав граждан путем фиксации и использования видеосъемок, — сообщает областная прокуратура. — Кроме всего прочего, дежурный прокурор будет проводить мониторинг сведений в базе данных электронного учета посетителей в зданиях органов уголовного преследования путем фиксации и приложения фото.  Также в должностные обязанности дежурного прокурора входит прием граждан и разрешение их вопросов на месте.

Благодаря работе дежурных прокуроров жалобы в областную и городскую прокуратуру сокращены на 7,8% (с 342 до 315).

2 комментария
  1. Гизат:
    15 Май 2017 в 14:36

    Да, не от хорошей жизни все это. Может тогда заодно уже ликвидировать должности начальников ГРОВД, ДВД и т.д.

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  2. Балтабай:
    15 Май 2017 в 15:03

    такие кабинеты давно есть во всех областных департаментах ( двд, дгд, нац.бюро и др. ) только вот прокурор там бывает —- никогда. Занятые они —- всегда почти

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