Более 350 борцов примут участие в республиканском турнире в Уральске

Юношеский турнир по вольной борьбе пройдет 17-18 мая. В Уральск ожидается приезд спортсменов со всех регионов Казахстана. Также в соревнованиях примут участие борцы из Дагестана и Кабардино-Балкарии.

Об этом во время брифинга сообщил главный тренер ЗКО по вольной борьбе Бакытжан Ибраев.

— Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2001-2003 годов рождения, посвященный памяти нашего земляка, тренера Амангельды Зулкашева и Утепа Молдабека – это традиционные соревнования, которые мы проводим ежегодно, — рассказал Бакытжан Ибраев. – Ожидается участие в соревнованиях около 350 спортсменов со всего Казахстана и городов России – Оренбурга, Самары, Тольятти. От нашей области в турнире выступят 80 борцов вольного стиля.

Кроме этого, в турнире примут участие команды из Дагестана и Кабардино-Балкарии. Главный тренер сборной команды Дагестана Закир Эфемдиев отметил, что не в первый раз привозит своих воспитанников в Уральск для участия в турнире.

— Уровень этих соревнований довольно высокий и для нас это будет хорошим опытом, — сказал Закир Эфемдиев.

Отметим, что в ЗКО на данный момент вольной борьбой занимаются 2181 человек, из них 1014 – в селах. Со спортсменами работают 57 тренеров-преподавателей. Среди них – Алексей Ларионов, Аскар Саукелин и Амангельды Мусабеков — являются заслуженными тренерами РК.

Турнир пройдет в спортивной зале областной школы высшего спортивного мастерства (ул. Айтиева, 72а).

Екатерина ЛИТВЯКОВА