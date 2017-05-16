Формат MP3 официально мертв: преемником станет ААС

Цифровой формат MP3, получивший широкое распространение по всему миру, официально признан мертвым – его создатели объявили об отказе от дальнейшего его развития, а все лицензионные сборы с производителей оборудования и программного обеспечения прекращены. Патент на MP3 принадлежит немецкому институту интегральных схем общества Фраунгофера. Причиной отказа стало то, что существующие форматы цифрового кодирования звука предлагают куда больше возможностей и позволяют кодировать аудио в более высоком качестве.

Музыкальные библиотеки в MP3 можно будет использовать, как и раньше, без каких-либо ограничений, но вот будут ли официально появляться новые композиции в этом формате, пока трудно сказать. На смену MP3 пришли кодеки ААС, которые уже являются стандартом и тоже разработаны обществом немецких институтов.

Формат MP3 все еще популярен среди потребителей, несмотря на существование более эффективных кодеков, с более современными возможностями. Тем не менее, большинство передовых сервисов, в том числе площадки потокового вещания, телевидение и радио, используют современные кодеки ISO-MPEG, как семейство ААС или кодеки будущего MPEG-H. Они предоставляют более широкие возможности и позволяют кодировать звук в более высоком качестве на более низких битрейтах по сравнению с MP3.

К слову, ранее исследователи заявили, что формат MP3 усиливает восприятие негативных эмоциональных характеристик музыкальных инструментов в ущерб позитивным. Проще говоря, на фоне восприятия MP3 искажает звук и не позволяет в полной мере насладиться музыкой, если сравнивать с живым исполнением.

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