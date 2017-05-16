Кто владеет средствами массовой информации Казахстана?

В Казахстане большая часть хозяев СМИ скрывается за их номинальными учредителями. Но, как говорится, если секрет знают трое, то, значит, это знают все. Поговорив с экспертами, информагентство «Фергана» решило составить свой список истинных владельцев казахстанских средств массовой информации.

В Казахстане официально зарегистрировано свыше 2000 средств массовой информации, но на самом деле подавляющее большинство из них являются обыкновенными статистами. Не имея достаточного финансирования и располагая слабой материальной базой, чаще всего расположенные в областных центрах, эти издания редко имеют собственный контент и новостную ленту, а потому не оказывают какого-либо влияния на формирование общественного мнения в стране в целом. Балом же на информационно-аналитическом поле Казахстана практически безраздельно правят СМИ с астанинской, реже, с алматинской пропиской, которые контролируются различными группами влияния из непосредственного окружения, как говорят знатоки казахстанского медиа-пространства, «сами-знаете-кого».

Таких изданий наберётся, в лучшем случае, около сотни, в большинстве случаев они не испытывают проблем с финансированием, имеют далеко не самое плохое техническое обеспечение и располагают разветвлённой сетью корреспондентских пунктов по всей стране. В то же время все они должны неукоснительно соблюдать одно важное правило. Так как в Казахстане СМИ рассматриваются, прежде всего, как средства воздействия на принимаемые высшим руководством страны решения, эти издания обязаны полностью координировать свою информационную политику с интересами патронирующих их групп влияния. Соответственно, зная, кому фактически принадлежит то или иное казахстанское средство массовой информации (на практике указывается лишь номинальный учредитель), можно без особого труда определить, кто кого, к примеру, «заказал» авторам критического материала статьи на страницах того или иного интернет-издания или в эфире какого-нибудь телеканала.

Медиа-империя Дариги Назарбаевой

По данным экспертов «Ферганы», не пожелавших предавать гласности свои имена — ради своей безопасности, на протяжении последних 20 лет крупнейшим в Казахстане медиа-магнатом является старшая дочь президента Назарбаева Дарига, в настоящий момент занимающая пост председателя постоянного комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената парламента. Несмотря на то, что в 2008 году промелькнуло сообщение о том, что она продала государственному холдингу информационных технологий «Самгау» за $100 млн свои акции информагентства «Хабар», в которое входят вещающие на всю страну телеканалы «Хабар», «24.kz», «Ел Арна» и Kazakh-TV, эксперты не сомневаются, что Назарбаева по-прежнему контролирует их деятельность.

Считается, что помимо телеканалов агентства «Хабар», в медиа-империю Дариги Назарбаевой входят следующие СМИ:

• Телеканал «КТК» (полный контроль);

• Телеканал «НТК» (полный контроль);

• «Первый канал — Евразия» (частично совместно с государственной теле-радио корпорацией «Казахстан»);

• «ОN-ТВ» (полный контроль, в 2016 году выкуплен у присоединившегося к группе влияния Назарбаевой долларового миллионера Армана Байтасова);

• Телеканал MuzzON (полный контроль в связи с присоединением к группе А.Байтасова);

• Телеканал HIT-TV (полный контроль — входит в группу «Шахар» старшего сына Д.Назарбаевой Нурали Алиева);

• Кабельное телевидение «Алма-ТВ» (полный контроль);

• Кабельное телевидение ICON (полный контроль с марта 2017 года в связи с присоединением к группе А.Байтасова);

• Радиостанция «Европа плюс Казахстан» (полный контроль);

• Радиостанция «Хит-FM — Казахстан» (полный контроль);

• Радиостанция «Русское радио Азия» (полный контроль);

• Радиостанция «Classic FM» (полный контроль);

• Радиостанция «Ретро FM» (полный контроль);

• Радиостанция Energy FM (полный контроль — входит в группу «Шахар» старшего сына Д. Назарбаевой Нурали Алиева);

• Газета «Караван» (полный контроль);

• Газета «Новое поколение» (частичный контроль совместно с долларовым миллионером Рашидом Сарсеновым);

• Газета «Московский Комсомолец в Казахстане» (частичный контроль совместно с долларовым миллионером Рашидом Сарсеновым);

• Журнал «Forbes-Казахстан» (полный контроль в связи с присоединением А.Байтасова к группе влияния Д.Назарбаевой);

• Интернет-издание forbes.kz (имеет отличие по контенту от журнала, полный контроль в связи с присоединением А.Байтасова к группе влияния Д.Назарбаевой);

• Интернет-издание 365info.kz (полный контроль);

• Медиа-портал caravan.kz (полный контроль);

• Интернет-портал zakon.kz (полный контроль);

• Интернет-агрегатор nur.kz (частичный контроль, по неподтверждённым данным, совместно с российской Mail.Ru Group Алишера Усманова).

СМИ группы влияния Тимура Кулибаева

Очевидно, что на фоне медийной империи Дариги Назарбаевой активы в СМИ мужа её родной сестры Динары — председателя президиума казахстанской палаты предпринимателей «Атамекен» Тимура Кулибаева — выглядят несколько скромнее. Однако, как уверяют эксперты «Ферганы», они оказывают не меньшее влияние как на формирование общественного мнения, так и на принимаемые руководством страны политические и экономические решения. Кстати, обращает на себя внимание, что, как и Дарига Назарбаева, Тимур Кулибаев публично не показывает свою причастность к полному контролю над следующими казахстанскими медиа-ресурсами:

• Телеканал Atameken Business Chanel;

• Газета Central Asia Monitor;

• Газета «Капитал»;

• Газета «КурсивЪ»;

• Газета «Жас Алаш»;

• Газета «Комсомольская правда Казахстан»;

• Интернет-издание dialog.kz;

• Интернет-издание sports.kz;

• Интернет-издание contur.kz;

• Интернет-портал abai.kz;

• Интернет-издание better.kz;

• Интернет-издание spik.kz;

• Информационно-аналитический портал bnews.kz;

• Информагентство today.kz;

• Информагентство kaztag.kz.

Издания бывшего премьера

«Серьёзным игроком» на информационном пространстве Казахстана называют эксперты «Ферганы» и бывшего премьер-министра, а ныне председателя самой могущественной силовой структуры в Казахстане — Комитета национальной безопасности — Карима Масимова. Если верить словам наших собеседников, Масимов, в отличие от своих конкурентов, занялся созданием собственных медиа-структур относительно недавно — всего семь лет назад. При этом он не стал пользоваться услугами россиян или украинцев в организации деятельности своих СМИ, что традиционно для Казахстана, а пригласил для этих целей специалистов из Западной Европы, в частности, из Германии. Этот необычный для Казахстана шаг очень скоро принёс свои плоды. Буквально через год контролируемые Каримом Масимовым медиа-ресурсы, кстати, не без помощи одного из самых богатых людей Казахстана миллионера Александра Клебанова, вошли в число самых популярных в стране СМИ. В настоящий момент, считают эксперты «Ферганы», в стремительно развивающееся «медийное королевство» руководителя самой могущественной спецслужбы Республики Казахстан входят следующие средства массовой информации:

• Телеканал СТВ;

• Телевизионный «7 канал» (совместно с Кенесом Ракишевым — зятем посла Казахстана в России Имангали Тасмагамбетова);

• Радиостанция «Tengri-FM»;

• Радиостанция «Жулдыз-FM»;

• Интернет-телеканал «Tengri-TV»;

• Газета «Алаш Айнасы»;

• Спортивное интернет-издание vesti.kz;

• Информационно-аналитический портал tengrinews.kz.

Пресса долларового миллиардера

Между тем, в Казахстане есть официальный долларовый миллиардер, который никогда не скрывал наличия своих собственных СМИ. Речь идёт о бывшем управляющем делами президента Республики Казахстан Булате Утемуратове, считающимся наиболее либеральным из людей, уже много лет входящих в ближайшее окружение Нурсултана Назарбаева. Эта самая либеральность (насколько она возможна в Казахстане) сказывается и на деятельности средств массовой информации Утемуратова. По наблюдениям экспертов «Ферганы», он практически не вмешивается в работу принадлежащих ему редакций, которые, имея сравнительно небольшой список запрещённых к упоминанию имён, публикуют на страницах своих изданий достаточно острые для Казахстана материалы. Более того, отметили наши собеседники, официально один из самых богатых людей Республики Казахстан владеет, по неподтверждённым данным, долями ряда оппозиционных изданий, тем самым позволяя им держаться на плаву – при условии, что эти СМИ не будут критиковать как его самого, так и президента Назарбаева. К средствам массовой информации из пула Булата Утемуратова относятся:

• Телекомпания «31 канал» (частичный контроль совместно с российскими медиа-холдингами «СТС-Медиа» и «ЮТВ Холдинг»);

• Радиостанция «Love radio — Казахстан»;

• Газета «Информбюро — Мегаполис»;

• Газета «Общественная позиция — DAT» (косвенный контроль через наличие доли);

• Информационно-аналитический портал informburo.kz;

• Интернет-издание voxpopuli.kz.

Прямо и косвенно

Впрочем, отметили эксперты «Ферганы», в Казахстане есть ещё несколько финансово-промышленных групп, которые прямо или косвенно владеют различными изданиями. Среди них они назвали:

• Корпорацию Eurasian Resources Group (ERG) миллиардеров Александра Машкевича, Патоха Шодиева и Алиджана Ибрагимова, открыто контролирующую издание популярной газеты «Экспресс-К»;

• Группу влияния экс-руководителя администрации президента страны, ныне председателя мажилиса (нижней палаты) казахстанского парламента Нурлана Нигматулина, которая, как предполагают эксперты «Ферганы», имеет отношение к получившему республиканский эфир карагандинскому телеканалу «Новое телевидение» и популярным в стране аналитическим интернет-изданиям ratel.kz и vlast.kz, а также газете «Жас Алаш».

• Группу влияния нынешнего руководителя администрации президента Адильбека Джаксыбекова, которая, полагают эксперты, вряд ли потеряла контроль над телеканалом «Астана», радиостанциями «Астана FM» и «Орда FM», вошедшими в состав как медиа-холдинга президентской партии «Нур Отан», так и других государственных структур.

Под флагом государства

В завершение эксперты «Ферганы» обратили внимание на существование в стране как полностью, так и в значительной мере контролируемые администрацией президента Казахстана государственные и полугосударственные СМИ, которые получают практически неограниченное финансирование, в том числе и из государственного бюджета. К их числу они отнесли:

• Телекомпанию «Казахстан» со всеми её филиалами в областных центрах страны;

• Спутниковое телевидение «Отау-ТВ»;

• Радиостанцию «Шалкар»;

• Радиостанцию «Казахское радио»;

• Радиостанцию «NS» (входит в состав холдинга «Нур-медиа» президентской партии «Нур Отан»);

• Газету «Время» (совместно с медедобывающей корпорацией KAZ Minerals);

• Газету «Айкын» (входит в состав холдинга «Нур-медиа» президентской партии «Нур Отан»);

• Газету «Литер» (входит в состав холдинга «Нур-медиа» президентской партии «Нур Отан»);

• Газету «Туркестан» (входит в состав холдинга «Нур-медиа» президентской партии «Нур Отан»);

• Журнал «Байтерек»;

• Информагентство «Казинформ».

Что касается немногих независимых изданий, созданных и существующих благодаря усилиям их редакций, то, по мнению собеседников «Ферганы», они не оказывают сколь-либо серьёзного влияния на формирование общественного мнения. Это связано, во-первых, с жёсткими законодательными ограничениями в сфере СМИ, а во-вторых, с острым дефицитом средств для того, чтобы охватить население огромного по территории Казахстана.

Международное информационное агентство «Фергана»