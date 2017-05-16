Куда и зачем убрали 2 статуи барсов?
Здравствуйте! Хотелось бы узнать, куда и зачем убрали 2 статуи барсов. Раньше были на углах перекрестка Гагарина-Сырым Датова — по одному на углу, т.е. 4 статуи. Потом 2 демонтировали.
Здравствуйте! Хотелось бы узнать, куда и зачем убрали 2 статуи барсов. Раньше были на углах перекрестка Гагарина-Сырым Датова — по одному на углу, т.е. 4 статуи. Потом 2 демонтировали.
|Утром
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|Днем
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|Давление
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На даче они классно будут смотреться!
Я слышал там вроде будут делать дополнительные развязки поворота. Как на Шолохова-Сырым Датова
Во двор кому то установили
может спросить у «что,где ,когда»?
Скорее сейчас барс не актуален или как модно принято выражаться — не в тренде. Куда нам до азиатских тигров….Может быть символ этот заменить на сайгака. Быстро бегает..Добежит куда надо, если охотников до них как следует приструнить… Хотя у нас есть уже другой символ — орел. Почему он красуется только на флаге и печати…