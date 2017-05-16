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Опубликовано: Вт, Май 16th, 2017
833 Народные новости

Куда и зачем убрали 2 статуи барсов?

Здравствуйте! Хотелось бы узнать, куда и зачем убрали 2 статуи барсов. Раньше были на углах перекрестка Гагарина-Сырым Датова — по одному на углу, т.е. 4 статуи. Потом 2 демонтировали.

5 комментариев
  1. Саша:
    16 Май 2017 в 10:55

    На даче они классно будут смотреться!

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  2. Мончо:
    16 Май 2017 в 11:20

    Я слышал там вроде будут делать дополнительные развязки поворота. Как на Шолохова-Сырым Датова

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  3. Барыс:
    16 Май 2017 в 12:41

    Во двор кому то установили

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  4. HumptyDumpty:
    16 Май 2017 в 14:01

    может спросить у «что,где ,когда»?

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  5. Велопешеход:
    16 Май 2017 в 14:58

    Скорее сейчас барс не актуален или как модно принято выражаться — не в тренде. Куда нам до азиатских тигров….Может быть символ этот заменить на сайгака. Быстро бегает..Добежит куда надо, если охотников до них как следует приструнить… Хотя у нас есть уже другой символ — орел. Почему он красуется только на флаге и печати…

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