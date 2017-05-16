Подростки лазают по крышам
Подростки постоянно лазают по этой крыше напротив супермаркета «Байтерек». Вот на фотографии парень с девушкой ругаются, вроде, и она чуть не упала вниз. Срочно закройте, и не только там, все люки в городе!
Подростки постоянно лазают по этой крыше напротив супермаркета «Байтерек». Вот на фотографии парень с девушкой ругаются, вроде, и она чуть не упала вниз. Срочно закройте, и не только там, все люки в городе!
|Утром
|13 ℃
|Днем
|13 ℃
|Вечером
|13 ℃
|Ночью
|8.99 ℃
|Влажность
|42 %
|Давление
|hPa 1029.88
|Скорость ветра
|3.85 м/с
|Утром
|11.15 ℃
|Днем
|17.51 ℃
|Вечером
|18.55 ℃
|Ночью
|10.5 ℃
|Влажность
|49 %
|Давление
|hPa 1028.36
|Скорость ветра
|4.74 м/с
Кск не за что не отвечают…….только сбором денег занимаются.