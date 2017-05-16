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Опубликовано: Вт, Май 16th, 2017
783 Народные новости

Подростки лазают по крышам

Подростки постоянно лазают по этой крыше напротив супермаркета «Байтерек». Вот на фотографии парень с девушкой ругаются, вроде, и она чуть не упала вниз. Срочно закройте, и не только там, все люки в городе!

Один комментарий
  1. Бул:
    16 Май 2017 в 13:32

    Кск не за что не отвечают…….только сбором денег занимаются.

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