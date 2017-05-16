Путин отказался обсуждать свое возможное участие в очередных выборах

Президент России Владимир Путин отказался открыто сообщить о своих планах относительно очередных президентских выборов, которые пройдут в марте следующего года. В Пекине журналист спросил его, не настало ли время обсудить его возможное участие, на что Путин ответил: «Нет». 64-летний Путин находится у власти в качестве президента, а также премьер-министра с 1999 года. Он, с большой долей вероятности, вновь выдвинет свою кандидатуру на президентский пост. Его популярность, доминирование на политической арене и контроль над СМИ и рычагами власти в России, как ожидается, сделают его однозначным фаворитом.

В настоящее время парламент, где большинство принадлежит правящей партии «Единая Россия», находятся в процессе переноса выборов на более раннюю дату – 18 марта. В этот день в России отмечается присоединение украинского полуострова Крым, незаконно аннексированного в 2014 году.

В декабре о своих планах выдвинуться на президентский пост объявил оппозиционер и борец с коррупцией Алексей Навальный. Но ему может быть запрещено баллотироваться из-за наличия судимости по делу, которое, по словам самого активиста, было политически мотивировано и сфабриковано по приказу Кремля.

Радио Азаттык