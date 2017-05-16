В Украине решили блокировать доступ к «Яндексу», «ВКонтакте» и «Одноклассникам»

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России. Они предполагают блокировку российских соцсетей и приостановку вещания российских телеканалов. Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.



Под санкции попала российская корпорация Mail.Ru Group и ее украинский филиал. Согласно документу, украинским провайдерам теперь запрещено предоставлять услуги по доступу к ресурсам сервисов «Mail.ru», «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Также для жителей Украины заблокируют доступ к сервисам «Яндекса» — поисковику, агрегатору новостей, погоде, картам, расписаниям и переводчику. Под блокировку попадут и сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

Санкции коснулись российских СМИ, среди которых ВГТРК, «НТВ-Плюс», «ТВ Центра», РБК, телеканалов ТНТ, «Звезда» и Рен ТВ. Российские телеканалы в Украине ждет ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Согласно документу, срок применения санкций составит три года.

42.tut.by

