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Опубликовано: Вт, Май 16th, 2017
135 Мир

В Украине решили блокировать доступ к «Яндексу», «ВКонтакте» и «Одноклассникам»

Фото: Reuters

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России. Они предполагают блокировку российских соцсетей и приостановку вещания российских телеканалов. Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.

Под санкции попала российская корпорация Mail.Ru Group и ее украинский филиал. Согласно документу, украинским провайдерам теперь запрещено предоставлять услуги по доступу к ресурсам сервисов «Mail.ru», «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Также для жителей Украины заблокируют доступ к сервисам «Яндекса» — поисковику, агрегатору новостей, погоде, картам, расписаниям и переводчику. Под блокировку попадут и сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

Санкции коснулись российских СМИ, среди которых ВГТРК, «НТВ-Плюс», «ТВ Центра», РБК, телеканалов ТНТ, «Звезда» и Рен ТВ. Российские телеканалы в Украине ждет ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Согласно документу, срок применения санкций составит три года.
42.tut.by

 

 

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