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Опубликовано: Вт, Май 16th, 2017
261 Главная тема / Уральская неделя - архив

В Уральске пройдёт первый аукцион по продаже 8 земельных участков для бизнеса

Дата его проведения: 17 мая 2017 года, в 11.00 часов. Место проведения: акимат города Уральска (пр. Достық-Дружба, 182/1), большой конференц-зал.

 земля

На аукционе (по английскому методу – на повышение начальной цены) городские власти намерены предложить бизнесменам выкупить право аренды земельных участков для строительства объектов коммерческого назначения в посёлке Деркул.

На официальном сайте акимата города значится, что, согласно условиям продажи права аренды земельных участков, покупатель обязан: подписать протокол о результатах аукциона в день его проведения, заключить договор купли-продажи права аренды земельного участка с ГУ «Отдел земельных отношений города Уральска» в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего постановления акимата города Уральска, заключить договор об условиях освоения, использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, при необходимости предоставить заинтересованным лицам право ограниченного пользования земельным участком (сервитут), своевременно оплачивать арендную плату.

Аукционная стоимость участка, зафиксированная на торгах, оплачивается в виде авансового платежа в размере 50% в срок не позднее 5 банковских дней после подписания договора купли-продажи, а оставшаяся сумма должна быть внесена не позднее 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи. Гарантийный взнос по каждому объекту торгов вносится отдельно.

В городском отделе земельных отношений «УН» сообщили, что в аукционе пожелали участвовать 27 бизнесменов — получается, что на каждый выставляемый на торги земельный участок сейчас претендуют три предпринимателя.

Людмила КАЛАШНИКОВА

Перечень земельных участков, предлагаемых для предоставления  в право выкупа аренды на аукцион

 п/п
Вид отчуждаемого  права
Площадь земельного участка (га)
 
Целевое
назначение
Месторасположение
земельного участка
Цена  в тенге
Сумма гарант. взноса
1
Право выкупа аренды сроком на 5 лет
0,0522
Для строительства аттракциона и игрового зала
п. Деркул, 2 этап, 90 квартал, на пересечении улиц 20 и 30, уч. №12
59508
2975,4
2
Право выкупа аренды сроком на 5 лет
0,0451
Для строительства и обслуживания здания по оказанию бытовых услуг населению
п. Деркул, 2 этап, ул. 17, ст-е 61
51414
2570,7
3
Право выкупа аренды сроком на 5 лет
0,0467
Для строительства и обслуживания магазина
п. Деркул, 1 этап, ул. 2, ст-е 5
53238
2661.9
4
Право выкупа аренды сроком на 5 лет
0,0460
Для строительства и обслуживания магазина
п. Деркул, 1 этап, ул. 21, ст-е 14
52440
2622
5
Право выкупа аренды сроком на 5 лет
0,0400
Для строительства и обслуживания магазина
п. Деркул, 2 этап, 50 квартал, №19
45600
2280
6
Право выкупа аренды сроком на 5 лет
0,0571
Для строительства и обслуживания офиса
п. Деркул, 2 этап, 100 квартал, на пересечении улиц 17 и 28, уч. №20
65094
3254,7
7
Право выкупа аренды сроком на 5 лет
0,0466
Для строительства и обслуживания физкультурно-оздоровительного здания
п. Деркул, в районе 2 этапа
53124
2656,2
8
Право выкупа аренды сроком на 5 лет
0,0400
Для строительства и обслуживания магазина
п. Деркул, 2 этап, в районе 102 квартала
45600
2280

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