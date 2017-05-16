В Уральске пройдёт первый аукцион по продаже 8 земельных участков для бизнеса

Дата его проведения: 17 мая 2017 года, в 11.00 часов. Место проведения: акимат города Уральска (пр. Достық-Дружба, 182/1), большой конференц-зал.

На аукционе (по английскому методу – на повышение начальной цены) городские власти намерены предложить бизнесменам выкупить право аренды земельных участков для строительства объектов коммерческого назначения в посёлке Деркул.

На официальном сайте акимата города значится, что, согласно условиям продажи права аренды земельных участков, покупатель обязан: подписать протокол о результатах аукциона в день его проведения, заключить договор купли-продажи права аренды земельного участка с ГУ «Отдел земельных отношений города Уральска» в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего постановления акимата города Уральска, заключить договор об условиях освоения, использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, при необходимости предоставить заинтересованным лицам право ограниченного пользования земельным участком (сервитут), своевременно оплачивать арендную плату.

Аукционная стоимость участка, зафиксированная на торгах, оплачивается в виде авансового платежа в размере 50% в срок не позднее 5 банковских дней после подписания договора купли-продажи, а оставшаяся сумма должна быть внесена не позднее 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи. Гарантийный взнос по каждому объекту торгов вносится отдельно.

В городском отделе земельных отношений «УН» сообщили, что в аукционе пожелали участвовать 27 бизнесменов — получается, что на каждый выставляемый на торги земельный участок сейчас претендуют три предпринимателя.

Людмила КАЛАШНИКОВА

Перечень земельных участков, предлагаемых для предоставления в право выкупа аренды на аукцион