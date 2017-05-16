В Уральске пройдёт первый аукцион по продаже 8 земельных участков для бизнеса
Дата его проведения: 17 мая 2017 года, в 11.00 часов. Место проведения: акимат города Уральска (пр. Достық-Дружба, 182/1), большой конференц-зал.
На аукционе (по английскому методу – на повышение начальной цены) городские власти намерены предложить бизнесменам выкупить право аренды земельных участков для строительства объектов коммерческого назначения в посёлке Деркул.
На официальном сайте акимата города значится, что, согласно условиям продажи права аренды земельных участков, покупатель обязан: подписать протокол о результатах аукциона в день его проведения, заключить договор купли-продажи права аренды земельного участка с ГУ «Отдел земельных отношений города Уральска» в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего постановления акимата города Уральска, заключить договор об условиях освоения, использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, при необходимости предоставить заинтересованным лицам право ограниченного пользования земельным участком (сервитут), своевременно оплачивать арендную плату.
Аукционная стоимость участка, зафиксированная на торгах, оплачивается в виде авансового платежа в размере 50% в срок не позднее 5 банковских дней после подписания договора купли-продажи, а оставшаяся сумма должна быть внесена не позднее 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи. Гарантийный взнос по каждому объекту торгов вносится отдельно.
В городском отделе земельных отношений «УН» сообщили, что в аукционе пожелали участвовать 27 бизнесменов — получается, что на каждый выставляемый на торги земельный участок сейчас претендуют три предпринимателя.
Людмила КАЛАШНИКОВА
Перечень земельных участков, предлагаемых для предоставления в право выкупа аренды на аукцион
|
№ п/п
|
Вид отчуждаемого права
|
Площадь земельного участка (га)
|
Целевое
назначение
|
Месторасположение
земельного участка
|
Цена в тенге
|
Сумма гарант. взноса
|
1
|
Право выкупа аренды сроком на 5 лет
|
0,0522
|
Для строительства аттракциона и игрового зала
|
п. Деркул, 2 этап, 90 квартал, на пересечении улиц 20 и 30, уч. №12
|
59508
|
2975,4
|
2
|
Право выкупа аренды сроком на 5 лет
|
0,0451
|
Для строительства и обслуживания здания по оказанию бытовых услуг населению
|
п. Деркул, 2 этап, ул. 17, ст-е 61
|
51414
|
2570,7
|
3
|
Право выкупа аренды сроком на 5 лет
|
0,0467
|
Для строительства и обслуживания магазина
|
п. Деркул, 1 этап, ул. 2, ст-е 5
|
53238
|
2661.9
|
4
|
Право выкупа аренды сроком на 5 лет
|
0,0460
|
Для строительства и обслуживания магазина
|
п. Деркул, 1 этап, ул. 21, ст-е 14
|
52440
|
2622
|
5
|
Право выкупа аренды сроком на 5 лет
|
0,0400
|
Для строительства и обслуживания магазина
|
п. Деркул, 2 этап, 50 квартал, №19
|
45600
|
2280
|
6
|
Право выкупа аренды сроком на 5 лет
|
0,0571
|
Для строительства и обслуживания офиса
|
п. Деркул, 2 этап, 100 квартал, на пересечении улиц 17 и 28, уч. №20
|
65094
|
3254,7
|
7
|
Право выкупа аренды сроком на 5 лет
|
0,0466
|
Для строительства и обслуживания физкультурно-оздоровительного здания
|
п. Деркул, в районе 2 этапа
|
53124
|
2656,2
|
8
|
Право выкупа аренды сроком на 5 лет
|
0,0400
|
Для строительства и обслуживания магазина
|
п. Деркул, 2 этап, в районе 102 квартала
|
45600
|
2280