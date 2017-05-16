В ЗКО «зависли» 29 бизнес-проектов из-за отсутствия господдержки на подведение инфраструктуры

Уже третий год предприниматели ждут, но никак не могут получить финансирование из бюджета по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» на строительство дорог, инженерных коммуникаций к своим объектам, хотя получили на это одобрение местного акимата в лице Регионального координационного совета.

Об этом сами представители местного бизнес-сообщества рассказали председателю Национальной Палаты предпринимателей «Атамекен» Тимуру Кулибаеву в ходе совещания по вопросам предпринимательства при акиме области.

— В нашей области почти 30 частных предприятий (среди них ТОО «Су Химмашстрой», ИП «Шагиров», к/х «Жасканат», к/х «Ерлан») ещё два года назад прошли все процедуры согласования на подведение инженерных коммуникаций к своим строящимся объектам бизнеса по программе «Дорожная карта», получили одобрение РКС, но никакого финансирования от государства так и не получили, – обозначила проблему директор ассоциации «Центр малого бизнеса» Шолпан Махмудова. — Они вложили в проекты свои деньги: разработали ПСД на свои объекты, прошли госэкспертизу — это порядка 861 миллиона тенге. Обидно, что большую часть этих проектов – 23 – должны были реализовывать предприниматели в сёлах, в самых отдалённых районах области. Теперь по закону на господдержку в виде бесплатной инфраструктуры может рассчитывать только предприятие, которое реализует проект стоимостью не менее 400 миллионов тенге. Но где малому и среднему бизнесу взять такие деньги на проекты? Значит, малый бизнес в этом вопросе останется без поддержки. Это, на мой взгляд, неправильно.

Тимур Кулибаев пояснил, что проблема с господдержкой по инфраструктуре волнует не только предпринимателей ЗКО. В Кызылординской области, по его словам, сейчас нет средств даже на субсидирование процентной ставки по кредитам бизнесу.

— Ключевая проблема в данном вопросе – изменение условий в госпрограмме. Но сейчас не хватает средств в бюджете даже на одобренные ранее проекты в связи с известными вам событиями, — лаконично ответил он.

Глава крестьянского хозяйства Катауолла Ашигалиев на данном совещании поднял сразу две актуальных проблемы для фермеров: высокие расценки БТИ на изготовление техпаспортов на помещения для скота и огромные налоговые поборы.

— Чтобы сделать документы на коровник, БТИ выставляет аграриям счета на десятки миллионов тенге, – возмутился Ашигалиев, — поэтому у многих фермеров по области до сих пор не узаконены животноводческие фермы. Мы предлагаем отдать изготовление технических документов в конкурентную среду, где расценки будут более приемлемыми для хозяйств.

Относительно налоговых сборов фермер посетовал, что во всех перипетиях нашего налогового законодательства сможет разобраться только «бухгалтер-академик», которых в крестьянских хозяйствах, к сожалению, нет.

— В неурожайные годы у у фермеров не было прибыли. Зато налоги по этим годам рассчитаны, как будто эта прибыль была колоссальной, – отметил Катауолла Ашигалиев. – Нам насчитывают огромные штрафы, но прибыли у нас не было, а только миллионные убытки. Как с этим быть? Почему налоговое законодательство является «расстрельным» по отношению к фермерам? Его нужно менять, ведь бизнес не враг своему государству.

Тимур Кулибаев отметил, что расценки БТИ по изготовлению технической документации уже попали в поле зрения Палаты предпринимателей – они, и правда, «не лезут ни в какие рамки», и «сотрудники Нацпалаты обязательно будут работать над этим вопросом».

Что касается Налогового Кодекса, то над его поправками сейчас трудятся не только в Сенате, но и в самой Палате предпринимателей.