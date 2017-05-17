Центральная часть Уральска до сентября останется без горячей воды

Тепловики объясняют неудобство реконструкцией деповского моста. Кроме этого на время отключена от горячей воды старая часть города.

— В районе деповского моста проходит пятая магистраль теплопровода, — говорит начальник тепловой инспекции АО «Жайыктеплоэнерго» Бекболат Камашев. – Компания, которая производит реконструкцию моста, еще и ремонтируют теплопровод – удлиняют его и заменяют старые трубы. Из- за этого до сентября от горячей воды отключены районы «Омега», «Нефтебаза», улица Карбышева, Оренбургская и Жаксыгулова.

Бекболат Камашев отметил, что старая часть города будет обеспечена горячей водой уже завтра. На данный момент весь проспект Достык – Дружбы , район завода Зенит, бывшего Уральского Механического завода и часть проспекта Евразии отключены по причине гидраврических испытаний на данном отрезке тепломагистрали.