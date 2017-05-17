Погода +17oC
$312.04
344.59
5.53
Опубликовано: Ср, Май 17th, 2017
782 ЗКО / Картина дня

Центральная часть Уральска до сентября останется без горячей воды

Тепловики объясняют неудобство реконструкцией деповского моста. Кроме этого на время отключена от горячей воды старая часть города.

нет горячей воды

иллюстративное фото

— В районе деповского моста проходит пятая магистраль теплопровода, — говорит начальник тепловой инспекции АО «Жайыктеплоэнерго» Бекболат Камашев.  – Компания, которая производит реконструкцию моста, еще и ремонтируют теплопровод – удлиняют его и заменяют старые трубы. Из- за этого до сентября от горячей воды отключены районы «Омега», «Нефтебаза», улица Карбышева, Оренбургская и Жаксыгулова.

Бекболат Камашев отметил, что старая часть города будет обеспечена горячей водой уже завтра. На данный момент  весь проспект Достык – Дружбы , район завода Зенит, бывшего Уральского Механического завода  и часть проспекта Евразии отключены по причине гидраврических испытаний на данном отрезке тепломагистрали.

3 комментария
  1. Кипяток:
    17 Май 2017 в 10:20

    Как обычно по плану ежегодно!

    0
    0
    Ответить
  2. ТТ:
    17 Май 2017 в 10:26

    Здравствуй лето! Каждый год одно и то же — нет горячей воды. Это уже становится традицией Уральска : отключать летом воду в центре!!! Да и еще одна традиция: перекопай Евразию на все лето!

    0
    0
    Ответить
  3. Alex:
    17 Май 2017 в 11:50

    4 МЕСЯЦА РЕМОНТ ИДТИ БУДЕТ, ТАМ ЧТО ДВА ВАСИ НА ОБЪЕКТЕ РАБОТАЮТ!?

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-05-17
Утром17 ℃
Днем20.89 ℃
Вечером19.68 ℃
Ночью10.5 ℃
Влажность49 %
ДавлениеhPa 1028.36
Скорость ветра4.74 м/с
2017-05-18
Утром10.9 ℃
Днем18.09 ℃
Вечером18.29 ℃
Ночью10.28 ℃
Влажность45 %
ДавлениеhPa 1030.42
Скорость ветра4.36 м/с