Лукпан Ахмедьяров пожаловался на угрозы от сотрудника ДВД ЗКО. — «Адилсоз» 

Сегодня правозащитная неправительственная организация «Адил соз» сделала следующее заявление.

«15 мая в общем чате WhatsApp, где общаются журналисты и пресс-службы Западно-Казахстанской области (ЗКО), редактор газеты «Уральская неделя» Лукпан Ахмедьяров отправил голосовое сообщение с критикой в адрес трех руководителей областных ведомств: управления здравоохранения, управления физкультуры и спорта и департамента внутренних дел. Ахмедьяров посетовал, что эти руководители совершенно закрыты для прессы, хотя поводов встретиться с журналистами более чем достаточно.

В ответ пресс-секретарь ДВД ЗКО Акболат КАТЕШЕВ в этом же чате позволил себе агрессивные выпады против Лукпана Ахмедьярова, предложив перейти в «личку».

По словам Лукпана Ахмедьярова, в личной переписке Акболат Катешев написал ему следующее (подстрочный перевод с казахского языка): «Родной, кажется, ты забыл, на чьем пороге ты сидишь. В Селекционном. Может быть, тебе напомнить снова?» (Селекционный поселок – район Уральска, в котором живет Л. Ахмедьяров – прим. «АС»).

Лукпан поинтересовался: «Как это понять? Ты хозяин Деркула? Или я нахожусь в твоем доме?»

— Я поинтересовался, что он имеет в виду, и правильно ли я понимаю, что он мне напоминает о покушении, которое было совершено в Селекционном. Однако он отказался что-либо объяснять, — рассказал Лукпан Ахмедьяров. – Так как никаких личных, тем более материальных, дел с пресс-секретарем ДВД ЗКО у меня никогда не было, я расцениваю его слова как прямую угрозу с намеком на то, что если я буду и дальше высказывать критику в адрес руководства ДВД, со мной вновь может случиться что-то неприятное. Ну, например, очередное покушение.

По словам Лукпана Ахмедьярова, он скинул скриншоты переписки с Акболатом Катешевым на электронный адрес МВД РК с просьбой прокомментировать ситуацию.

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