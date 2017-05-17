Погода +16oC
$313.18
347.47
5.52
Опубликовано: Ср, Май 17th, 2017
4 565 ЗКО / Картина дня

Лукпан Ахмедьяров пожаловался на угрозы от сотрудника ДВД ЗКО. — «Адилсоз» 

 

^D01DA821865B891F58FA3D803890950AA3214E58117532EE78^pimgpsh_fullsize_distr

Сегодня правозащитная неправительственная организация «Адил соз» сделала следующее заявление.

«15 мая в общем чате WhatsApp, где общаются журналисты и пресс-службы Западно-Казахстанской области (ЗКО), редактор газеты «Уральская неделя» Лукпан Ахмедьяров отправил голосовое сообщение с критикой в адрес трех руководителей областных ведомств: управления здравоохранения, управления физкультуры и спорта и департамента внутренних дел. Ахмедьяров посетовал, что эти руководители совершенно закрыты для прессы, хотя поводов встретиться с журналистами более чем достаточно.
В ответ пресс-секретарь ДВД ЗКО Акболат КАТЕШЕВ в этом же чате позволил себе агрессивные выпады против Лукпана Ахмедьярова, предложив перейти в «личку».
По словам Лукпана Ахмедьярова, в личной переписке Акболат Катешев написал ему следующее (подстрочный перевод с казахского языка): «Родной, кажется, ты забыл, на чьем пороге ты сидишь. В Селекционном. Может быть, тебе напомнить снова?» (Селекционный поселок – район Уральска, в котором живет Л. Ахмедьяров – прим. «АС»).
Лукпан поинтересовался: «Как это понять? Ты хозяин Деркула? Или я нахожусь в твоем доме?»
— Я поинтересовался, что он имеет в виду, и правильно ли я понимаю, что он мне напоминает о покушении, которое было совершено в Селекционном. Однако он отказался что-либо объяснять, — рассказал Лукпан Ахмедьяров. – Так как никаких личных, тем более материальных, дел с пресс-секретарем ДВД ЗКО у меня никогда не было, я расцениваю его слова как прямую угрозу с намеком на то, что если я буду и дальше высказывать критику в адрес руководства ДВД, со мной вновь может случиться что-то неприятное. Ну, например, очередное покушение.
По словам Лукпана Ахмедьярова, он скинул скриншоты переписки с Акболатом Катешевым на электронный адрес МВД РК с просьбой прокомментировать ситуацию.

 

^05224E670E89D9A3B3D8075584D827967C43C0A0AE924EF53A^pimgpsh_fullsize_distr

 

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ: Журналисту «Уральской недели» Лукпану Ахмедьярову нанесли восемь ножевых ударов (ФОТО) ОБНОВЛЕНО

Приговор в отношении исполнителей покушения на журналиста оставили без изменений

Казахстан: заказчик нападения на Лукпана Ахмедьярова должен предстать перед судом

Каково это – пережить покушение на убийство — журнал Esguire

21 комментарий
  1. HumptyDumpty:
    17 Май 2017 в 12:51

    кто такой,этот катешев? тележурналист?

    0
    0
    Ответить
  2. levi:
    17 Май 2017 в 14:03

    Думаю Лукпан сделал верно. Поддерживаю его действия.

    +1
    -3
    Ответить
    • levi:
      17 Май 2017 в 19:17

      Лукпан, обязательно освети на страницах УН, когда будет получен ответ. Такому отношению представителя гос.структуры, должна быть дана соответствующая оценка.

      +1
      -2
      Ответить
  3. Серёжа:
    17 Май 2017 в 14:12

    Красава Лукпан!

    +1
    -3
    Ответить
  4. Акмарал Шаяхметова:
    17 Май 2017 в 14:20

    Уважаемые читатели, мы не жалуемся на всё подряд, а хотя стоило бы. На самом деле с пресс-секретарями различных ведомств у нас давно молчаливый конфликт. Они не дают информацию, скрывают, просят запросы постоянно. Такое ощущения, что они были наняты на работу не для того, чтобы давать инфу, а чтобы как можно больше укрыть её. Данный сотрудник пресс-службы Акбулат, он новенький, раньше работал ведущим на областном телевидении, если не ошибаюсь. С первых дней работы начал себя вести по хамски. У него спрашиваешь что- нибудь, он говорит мне » Ты вообще кто такая, дорогая моя, и бросает трубку». Изначально Акбулата наняли как бы на замену Асылай, потому что Асылай выгнала Лукпана с бриффинга. Но он ее не заменил, а как раз — таки дополнил. В облздраве тоже самое. Флюра раньше работала, сейчас уволилась. Она вообще трубки не снимала. Написала жалобу на блог облздрава, а мне ответили, что в ее действиях не найдено нарушений. Сейчас в облздраве нет пресс-сека, футболят из кабинета в кабинет. Творится форменное безобразие!!!!

    +1
    -3
    Ответить
  5. я:
    17 Май 2017 в 14:25

    Катешев объясните, что это за бандитские понятия и разговоры? это же скрытая угроза и намек, неужели сам себя выдал? и ведь тогда были предположения, что заказчиком могут быть органы. Пусть им займутся люди повыше и пусть им отвечает, на каком пороге он сам живет.

    +1
    -3
    Ответить
  6. Адилет:
    17 Май 2017 в 14:32

    Лукпан, честный и справедливый журналист — человек. Настоящий патриот своей страны. Я желаю удачи ему в его непосильном труде.

    +1
    -3
    Ответить
  7. Гизат:
    17 Май 2017 в 14:46

    Пресс-секретарь ДВД ЗКО Акболат КАТЕШЕВ — человек подневольный в погонах. Скорее всего по поручению кого-то пошел на это. В любом случае это «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста», совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно с применением насилия или угрозы его применения в отношении журналиста. Прокуратура должна у нас зорко следить за такими вещами…….,
    Лукпану терпения и осторожности, да страшно в стране казахстанской становится жить честным людям………

    +1
    -3
    Ответить
  8. Иностранка:
    17 Май 2017 в 14:48

    Господи, что за 90-е? Акболат, вроде сам был журналистом? Какое право он имеет угрожать, кидать такие намеки? Что это он так вступается за свое начальство? Мне кажется по справедливости нужно гнать в шею таких работничком! Потому Лукпан пережил такой ужас, еле жив остался и пугать его что это повторится это прям последнее дело. я бы тоже расценила это как прямую угрозу для жизни!!!

    +1
    -3
    Ответить
  9. Оксана:
    17 Май 2017 в 14:59

    На самом деле в этой конференции свое мнение о работе пресс-служб выражал не только Лукпан, но и другие журналисты. Лично я его поддержала, и согласилась практически с каждым его словом. Хочу отметить, что мы не высказывались агрессивно, никого не оскорбляли! Наоборот делали предложение, пожелания, хотели наладить контакт, даже может подружиться! И такие намерения возникают у всех журналистов все чаще! Именно журналисты пытаются как-то наладить работу и сотрудничество. И сейчас я просто в шоке от происходящего. Вот чем все это оборачивается?

    +1
    -2
    Ответить
  10. Talgat_mechanic:
    17 Май 2017 в 15:10

    После покушения на Лукпана у руководства МВД дело честью было найти преступников, видимо не всех закрыли….
    Заказчик остался на свободе тогда.

    +1
    -3
    Ответить
  11. Справедливый:
    17 Май 2017 в 15:36

    Вы все сделали правильно! В принципе удивляться нечему,им больше ничего не остается как угрожать, недавно прокуратура раскритиковала органы. Где подчеркнула,что очень много жалоб от населения в отношении неправомерных действий со стороны сотрудников полиции. Ребята хотят ничего не делать а раскрываемость видать сама должна раскрываться. Я вот тоже обращался в УСБ ДВД ,просто оказался случайным свидетелем ,который увидел преступников ,которые совершили разбойное нападение. Так сотрудники полиции на протяжении полугода выносят мне мозг,да мы тебя самого закроем говорят, просто жесть. Кудабы я не переехал они меня везде находят,пугают соседей,хозяйвов квартир в которых я жил. После визита «полиции» на новый адрес и беседы с хозяином квартиры меня просят освободить жилплощадь. Написал жалобу в УСБ ДВД уже вторую и никак непредет ответ. Видать работы очень много.)) Держитесь Лукпан,мы с вами.

    +1
    -3
    Ответить
    • tankist:
      17 Май 2017 в 18:15

      Я вот тоже обращался в УСБ ДВД ,просто оказался случайным свидетелем ,который увидел преступников ,которые совершили разбойное нападение. Так сотрудники полиции на протяжении полугода выносят мне мозг,да мы тебя самого закроем говорят,
      ==================
      Открыл омэрику.
      «То, что вы не сидите — это не ваша заслуга, а наша недоработка» — вам еще предстоит услышать известное изречение железного Феликса. Правда, он сажал за иное, чем у Феликса понимание правильной идеологии, а наши за неимением таковой походу за будут сажать за иное, чем у полиции понимание кого следует считать преступником. Если это иха люди, так с какого рожна надо было вам лезть свидетелем разбоя? Да еще упорствовать и настаивать!
      Вообще, лучше не вмешиваться. Потому что тот же пострадавший и предаст вас, так и скажет ничего не было, а вы лжесвидетельствуете.

      0
      0
      Ответить
  12. DM:
    17 Май 2017 в 15:54

    Да уж! Наши менты себя королями чувствуют! В генеральную прокуратуру заявление и пусть отвечают вообще обнаглели!

    0
    0
    Ответить
  13. я:
    17 Май 2017 в 16:04

    Теперь даже если Лукпан споткнется, то все дороги ведут в ДВД. Хотелось бы услышить ответ ДВД на действия их сотрудника.

    +1
    -2
    Ответить
  14. Zhemlyanin:
    17 Май 2017 в 17:39

    «может быть тебе напомнить СНОВА?» т.е. в первый раз тоже был он, Катекешев? Лукпан, держись и не останавливайся. Таких моральных уродов надо наказывать только по закону, по другому не получится, этот экс-«журналист» сразу заявление в полицию накатает. По роже видать ЧЕРТ. Извиняюсь за грубость.

    +1
    -2
    Ответить
  15. West Казах:
    17 Май 2017 в 18:13

    Видать власть вскружила голову новояаленному пресс-секу, как он может так говорить если сам был журналистом. Какой бы ни был Лукпан(может импонировать или наоборот) но угрозы в лтношений коллеги это последнее дело, позор и глубокий непрофессионализм.

    +1
    -2
    Ответить
  16. Серик:
    17 Май 2017 в 18:17

    Будет справедливо если его уволят с органов .

    +1
    -2
    Ответить
  17. MEN:
    17 Май 2017 в 19:07

    Лукпан добрый день, если данная переписка действительная то думаю вы имеете полное право чтобы написать заявление в ДВД и Прокуратуру в отношении данного субъекта, и отдать скрин вашего диалога на экспертизу. В ответе субъекта ДВД ясно обозначено что за покушением на вас стоит или ДВД ЗКО или лично данный субъект. Ведь он ясно дает определение вашим действиям. Мол мы тебе дали урок, а ты не понял и видимо нарываешся на новое наказание. Я не передергиваю это отчетливо выделено в диалоге.
    И я более чем уверен что Акболат читает все коменты сейчас в данной публикации и xочу переадресовать ему свое предложение. Акболат назначай время и место в Июне месяце я буду в Уральске, и при свидетеляx отверну твои рога. Мне за 46 лет но таким как ты я место у параши определить в силаx.
    Тупой субъект угрожая Лукпану не понимает что угрожает доброй половине читателей УН. Прокуратура и Руководство ДВД пусть дадут правовую оценку.
    Жаннур с прокуратуры xватит бабло рубить, посмотри что Полицейские делают под вашим надзором. Совсем страx потеряли?

    +1
    -2
    Ответить
  18. набухался в выходные:
    17 Май 2017 в 20:43

    Вообще то понять можно пресс-службу ДВД. Они в определённой мере и должны быть закрыты. А то журналисты пишут, например про суицидников больных, при этом не интересуясь мнением и желанием близких. Или пострадавших от насилия, не желающих общественного разглашения. Некоторым журналистам лишь бы статейку втиснуть, а за ней живые люди, у которых своя боль. То же касается и при ведения уголовных дел, там просто должна быть тайна следствия. А вот пресс служба по спорту и управления здравоохранения здесь непонятно их молчания. возможно просто не могут грамотно давать интервью.

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-05-17
Утром16 ℃
Днем16 ℃
Вечером16 ℃
Ночью9.39 ℃
Влажность38 %
ДавлениеhPa 1028.07
Скорость ветра3.04 м/с
2017-05-18
Утром10.37 ℃
Днем18.14 ℃
Вечером16.83 ℃
Ночью9.7 ℃
Влажность43 %
ДавлениеhPa 1030.01
Скорость ветра5.37 м/с