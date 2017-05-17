Лукпан Ахмедьяров пожаловался на угрозы от сотрудника ДВД ЗКО. — «Адилсоз»
Сегодня правозащитная неправительственная организация «Адил соз» сделала следующее заявление.
«15 мая в общем чате WhatsApp, где общаются журналисты и пресс-службы Западно-Казахстанской области (ЗКО), редактор газеты «Уральская неделя» Лукпан Ахмедьяров отправил голосовое сообщение с критикой в адрес трех руководителей областных ведомств: управления здравоохранения, управления физкультуры и спорта и департамента внутренних дел. Ахмедьяров посетовал, что эти руководители совершенно закрыты для прессы, хотя поводов встретиться с журналистами более чем достаточно.
В ответ пресс-секретарь ДВД ЗКО Акболат КАТЕШЕВ в этом же чате позволил себе агрессивные выпады против Лукпана Ахмедьярова, предложив перейти в «личку».
По словам Лукпана Ахмедьярова, в личной переписке Акболат Катешев написал ему следующее (подстрочный перевод с казахского языка): «Родной, кажется, ты забыл, на чьем пороге ты сидишь. В Селекционном. Может быть, тебе напомнить снова?» (Селекционный поселок – район Уральска, в котором живет Л. Ахмедьяров – прим. «АС»).
Лукпан поинтересовался: «Как это понять? Ты хозяин Деркула? Или я нахожусь в твоем доме?»
— Я поинтересовался, что он имеет в виду, и правильно ли я понимаю, что он мне напоминает о покушении, которое было совершено в Селекционном. Однако он отказался что-либо объяснять, — рассказал Лукпан Ахмедьяров. – Так как никаких личных, тем более материальных, дел с пресс-секретарем ДВД ЗКО у меня никогда не было, я расцениваю его слова как прямую угрозу с намеком на то, что если я буду и дальше высказывать критику в адрес руководства ДВД, со мной вновь может случиться что-то неприятное. Ну, например, очередное покушение.
По словам Лукпана Ахмедьярова, он скинул скриншоты переписки с Акболатом Катешевым на электронный адрес МВД РК с просьбой прокомментировать ситуацию.
ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ: Журналисту «Уральской недели» Лукпану Ахмедьярову нанесли восемь ножевых ударов (ФОТО) ОБНОВЛЕНО
Приговор в отношении исполнителей покушения на журналиста оставили без изменений
Казахстан: заказчик нападения на Лукпана Ахмедьярова должен предстать перед судом
Каково это – пережить покушение на убийство — журнал Esguire
кто такой,этот катешев? тележурналист?
Думаю Лукпан сделал верно. Поддерживаю его действия.
Лукпан, обязательно освети на страницах УН, когда будет получен ответ. Такому отношению представителя гос.структуры, должна быть дана соответствующая оценка.
Красава Лукпан!
В чем именно он красава?
Уважаемые читатели, мы не жалуемся на всё подряд, а хотя стоило бы. На самом деле с пресс-секретарями различных ведомств у нас давно молчаливый конфликт. Они не дают информацию, скрывают, просят запросы постоянно. Такое ощущения, что они были наняты на работу не для того, чтобы давать инфу, а чтобы как можно больше укрыть её. Данный сотрудник пресс-службы Акбулат, он новенький, раньше работал ведущим на областном телевидении, если не ошибаюсь. С первых дней работы начал себя вести по хамски. У него спрашиваешь что- нибудь, он говорит мне » Ты вообще кто такая, дорогая моя, и бросает трубку». Изначально Акбулата наняли как бы на замену Асылай, потому что Асылай выгнала Лукпана с бриффинга. Но он ее не заменил, а как раз — таки дополнил. В облздраве тоже самое. Флюра раньше работала, сейчас уволилась. Она вообще трубки не снимала. Написала жалобу на блог облздрава, а мне ответили, что в ее действиях не найдено нарушений. Сейчас в облздраве нет пресс-сека, футболят из кабинета в кабинет. Творится форменное безобразие!!!!
Катешев объясните, что это за бандитские понятия и разговоры? это же скрытая угроза и намек, неужели сам себя выдал? и ведь тогда были предположения, что заказчиком могут быть органы. Пусть им займутся люди повыше и пусть им отвечает, на каком пороге он сам живет.
Лукпан, честный и справедливый журналист — человек. Настоящий патриот своей страны. Я желаю удачи ему в его непосильном труде.
Пресс-секретарь ДВД ЗКО Акболат КАТЕШЕВ — человек подневольный в погонах. Скорее всего по поручению кого-то пошел на это. В любом случае это «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста», совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно с применением насилия или угрозы его применения в отношении журналиста. Прокуратура должна у нас зорко следить за такими вещами…….,
Лукпану терпения и осторожности, да страшно в стране казахстанской становится жить честным людям………
Господи, что за 90-е? Акболат, вроде сам был журналистом? Какое право он имеет угрожать, кидать такие намеки? Что это он так вступается за свое начальство? Мне кажется по справедливости нужно гнать в шею таких работничком! Потому Лукпан пережил такой ужас, еле жив остался и пугать его что это повторится это прям последнее дело. я бы тоже расценила это как прямую угрозу для жизни!!!
На самом деле в этой конференции свое мнение о работе пресс-служб выражал не только Лукпан, но и другие журналисты. Лично я его поддержала, и согласилась практически с каждым его словом. Хочу отметить, что мы не высказывались агрессивно, никого не оскорбляли! Наоборот делали предложение, пожелания, хотели наладить контакт, даже может подружиться! И такие намерения возникают у всех журналистов все чаще! Именно журналисты пытаются как-то наладить работу и сотрудничество. И сейчас я просто в шоке от происходящего. Вот чем все это оборачивается?
После покушения на Лукпана у руководства МВД дело честью было найти преступников, видимо не всех закрыли….
Заказчик остался на свободе тогда.
Вы все сделали правильно! В принципе удивляться нечему,им больше ничего не остается как угрожать, недавно прокуратура раскритиковала органы. Где подчеркнула,что очень много жалоб от населения в отношении неправомерных действий со стороны сотрудников полиции. Ребята хотят ничего не делать а раскрываемость видать сама должна раскрываться. Я вот тоже обращался в УСБ ДВД ,просто оказался случайным свидетелем ,который увидел преступников ,которые совершили разбойное нападение. Так сотрудники полиции на протяжении полугода выносят мне мозг,да мы тебя самого закроем говорят, просто жесть. Кудабы я не переехал они меня везде находят,пугают соседей,хозяйвов квартир в которых я жил. После визита «полиции» на новый адрес и беседы с хозяином квартиры меня просят освободить жилплощадь. Написал жалобу в УСБ ДВД уже вторую и никак непредет ответ. Видать работы очень много.)) Держитесь Лукпан,мы с вами.
Я вот тоже обращался в УСБ ДВД ,просто оказался случайным свидетелем ,который увидел преступников ,которые совершили разбойное нападение. Так сотрудники полиции на протяжении полугода выносят мне мозг,да мы тебя самого закроем говорят,
==================
Открыл омэрику.
«То, что вы не сидите — это не ваша заслуга, а наша недоработка» — вам еще предстоит услышать известное изречение железного Феликса. Правда, он сажал за иное, чем у Феликса понимание правильной идеологии, а наши за неимением таковой походу за будут сажать за иное, чем у полиции понимание кого следует считать преступником. Если это иха люди, так с какого рожна надо было вам лезть свидетелем разбоя? Да еще упорствовать и настаивать!
Вообще, лучше не вмешиваться. Потому что тот же пострадавший и предаст вас, так и скажет ничего не было, а вы лжесвидетельствуете.
Да уж! Наши менты себя королями чувствуют! В генеральную прокуратуру заявление и пусть отвечают вообще обнаглели!
Теперь даже если Лукпан споткнется, то все дороги ведут в ДВД. Хотелось бы услышить ответ ДВД на действия их сотрудника.
«может быть тебе напомнить СНОВА?» т.е. в первый раз тоже был он, Катекешев? Лукпан, держись и не останавливайся. Таких моральных уродов надо наказывать только по закону, по другому не получится, этот экс-«журналист» сразу заявление в полицию накатает. По роже видать ЧЕРТ. Извиняюсь за грубость.
Видать власть вскружила голову новояаленному пресс-секу, как он может так говорить если сам был журналистом. Какой бы ни был Лукпан(может импонировать или наоборот) но угрозы в лтношений коллеги это последнее дело, позор и глубокий непрофессионализм.
Будет справедливо если его уволят с органов .
Лукпан добрый день, если данная переписка действительная то думаю вы имеете полное право чтобы написать заявление в ДВД и Прокуратуру в отношении данного субъекта, и отдать скрин вашего диалога на экспертизу. В ответе субъекта ДВД ясно обозначено что за покушением на вас стоит или ДВД ЗКО или лично данный субъект. Ведь он ясно дает определение вашим действиям. Мол мы тебе дали урок, а ты не понял и видимо нарываешся на новое наказание. Я не передергиваю это отчетливо выделено в диалоге.
И я более чем уверен что Акболат читает все коменты сейчас в данной публикации и xочу переадресовать ему свое предложение. Акболат назначай время и место в Июне месяце я буду в Уральске, и при свидетеляx отверну твои рога. Мне за 46 лет но таким как ты я место у параши определить в силаx.
Тупой субъект угрожая Лукпану не понимает что угрожает доброй половине читателей УН. Прокуратура и Руководство ДВД пусть дадут правовую оценку.
Жаннур с прокуратуры xватит бабло рубить, посмотри что Полицейские делают под вашим надзором. Совсем страx потеряли?
Вообще то понять можно пресс-службу ДВД. Они в определённой мере и должны быть закрыты. А то журналисты пишут, например про суицидников больных, при этом не интересуясь мнением и желанием близких. Или пострадавших от насилия, не желающих общественного разглашения. Некоторым журналистам лишь бы статейку втиснуть, а за ней живые люди, у которых своя боль. То же касается и при ведения уголовных дел, там просто должна быть тайна следствия. А вот пресс служба по спорту и управления здравоохранения здесь непонятно их молчания. возможно просто не могут грамотно давать интервью.