В пригороде Уральска готовят к выдаче большн тысячи участков под индивидуальное строительство

По данным горакимата, сейчас проходит тендерная процедура по определению подрядчика, который разработает проект детальной планировки (ПДП) на жилую застройку в посёлке Круглоозёрное. Участки здесь будут выдавать очередникам на землю, кто зарегистрирован в горотделе земельных отношений.

Где акимат изыскал землю под ИЖС?

В официальном ответе «УН» из горакимата значится, что местные исполнительные органы перевели в Круглоозёрновском поселковом округе участок земли общей площадью 165 гектаров из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов.

На данный момент идёт отбор подрядчика, который разработает проект детального планирования (ПДП) под жилую застройку в данном округе с учётом строительства там магазинов, аптеки и, возможно, новой школы. Эта работа будет проведена до конца 2017 года.

На 2018 год власти запланировали подвести к новому ПДП инженерные коммуникации и начать раздавать участки тем, кто уже стоит в очереди на землю в горакимате.

Сколько участков под ИЖС планирует раздать акимат в Круглоозёрном?

В отделе ахитектуры и градостроительства нам ответили, что этих участков будет не менее 1 тысячи.

Людмила КАЛАШНИКОВА