В Уральске двое рабочих МК ГК ДЭП попали под колеса машины

Двое рабочих коммунальной службы «Жайык Таза Кала» (бывш.МК ГК ДЭП), во время покраски бордюра автомобильного моста через р.Урал, попали под колеса машины. Один из них погиб, второй тяжело травмирован.

Трагедия произошла примерно в 8 часов утра, на проезжей части старого автомобильного моста через реку Урал. Рабочие только приступили к покраске бордюра, когда автомобиль Volkswagen Golf Variant сбил двух из них. Один из рабочих от травм скончался на месте, второго с тяжелыми травмами госпитализировали с места происшествия.

— Я ехал со стороны Подстепного в город. В салоне был ребенок. Когда мы заехали на мост, ребенок с заднего сиденья стал лезть вперед и я отвлекся на него. Сначала мне показалось, что машина на что-то наехала колесом. Потом послышались крики и я остановился, — рассказал водитель автомобиля Volkswagen Golf.

В настоящее время движение по мосту затруднено, так как сотрудники полиции перекрыли одну из полос движения.

Руководитель предприятия Булат Амиргалиев, сообщил, что рабочие предприятия регулярно проходят инструктаж по технике безопасности.

— Перед началом работы у всех рабочих есть экипировка, которая делает их заметными на дороге. И в этом случае тоже были выставлены временные дорожные знаки — «объезд». Здесь нет вины наших рабочих. Они все делали по правилам. Но трагедия произошла и мы потеряли человека. Для нас это тяжелая утрата и мы, конечно же поможем семье погибшего, — сказал Булат Амиргалиев.

Напомним, это не первый случай, когда работники ДЭП становятся жертвами в ДТП. 5 февраля 2014 года на пересечений улиц Курмангазы и Савичева под колесами пострадала молодая женщина сотрудница этого же предприятия.