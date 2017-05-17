В Уральске с аукциона проданы 8 земельных участков «под бизнес»

В торгах приняли участие 15 предпринимателей, один из них купил не один, а сразу три надела, на которых планирует построить продуктовые магазины.

Аукцион по продаже земли бизнесменам прошёл сегодня, 17 мая, в большом зале городского акимата.

В течение двух часов – с 11 до 13.00 – бизнесмены упорно «бились» за право приобрести тот или иной участок земли в черте города Уральска. По задумке властей, землю на аукционе продавали по английскому методу – на повышение цены, с «шагом единовременного повышения» в размере 5 тысяч тенге.

Всего было выставлено 8 земельных участков, которые расположены в новых ПДП посёлка Деркул.

По результатам торгов, по самой дешёвой цене был продан участок площадью 4,5 сотки с целевым назначением «Для строительства здания по оказанию бытовых услуг населению» — за 197 тысяч тенге. По самой дорогой цене – 1 млн. 301 тысяча тенге – «ушёл» участок площадью 4 сотки с целевым назначением «Под строительство магазина».

Чуть позже руководитель отдела земельных отношений Ерлан Галиев (на фото справа) пояснил СМИ, что участки, выкупленные бизнесменам, те смогут использовать лишь по их целевому назначению, как это ранее было заложено в проект детальной планировки новых микрорайонов Деркула.

По его словам, аукцион прошёл на хорошем уровне, и бизнесмены смогли выкупить ту землю, которую хотели приобрести.

Мнение самих предпринимателей на этот счёт разделилось.

— Я считаю, что аукцион был очень дорогим, – высказалась начинающая предпринимательница Кенжетай Рамазанова. – Я обычный человек. Прочла объявление о продаже земли через аукцион и решила поучаствовать в нём – купить землю под магазинчик. Я рассчитывала, что участок будет стоить не дороже 500 тысяч тенге. Но… поучаствовала в двух торгах: один участок продали за 700 тысяч тенге, другой – за 1 миллион 301 тысячу тенге. Такие цены мне оказались не по карману, землю я не купила.

Ресторатор же Канат Талгатов по итогам аукциона сумел выкупить 4 сотки земли всего за 250 тысяч тенге.

— Я считаю, что мне повезло – за такую низкую цену купил участок, – поделился он с «УН» уже по завершении торгов. – Занимаюсь ресторанным бизнесом, арендую в Деркуле помещение под тойхану, но теперь решил ещё и магазин построить. Новые ПДП в Деркуле, на мой взгляд, очень перспективные – население растёт, там строятся школы, дороги в порядок обещают привести.

Фермер из Акжайыкского района Зайдок Утегалиев (на фото) на аукционе выкупил сразу 3 участка.

— Земли взял 13 с половиной соток на 3 миллиона 200 тысяч тенге, – с деловой точностью объяснил СМИ этот глава крестьянского хозяйства «Нигмет». – Думаю, что это недорого. Участок земли размером 5 соток в центре Уральска стоит не меньше 10-12 тысяч долларов (это порядка 3,5- 4,5 млн. тенге). В своём районе я 14 лет занимаюсь животноводством – развожу коров, лошадей. У нас большая семья – четверо братьев. У всех есть дети, внуки. Хотим сейчас попробовать заняться бизнесом в городе, построить магазины, чтобы вся семья была занята делом.

Кайнар Хайрушев, у которого Акжайыкский фермер буквально «увёл из-под носа» участок №5 за 1 миллион 301 тысячу тенге, как и Кенжетай Рамазанова, был готов выложить за желаемую землю лишь 500 тысяч тенге.

— Когда-то у меня был продуктовый магазинчик, потом я его продал, — рассказывает Кайнар. – Теперь решил опять заняться этим бизнесом. Мои родственники живут в Деркуле. Когда я узнал, что там будут продавать землю с аукциона, заглянул на сайт, посмотрел, что за участки, съездил к ним, увидел всё своими глазами. Мне сразу понравился пятый участок, который выставили на аукцион, – находится в центре, рядом школа, детсад, асфальтовая дорога. Местоположение отличное. Но цена очень высокая, не думал, что этот участок продадут так дорого.

Теперь, после проведения аукциона, акимат города в течение двух дней должен вынести решение о выделении проданных с аукциона земельных участков в аренду победителям торгов и оформить с ними договоры купли-продажи.

Сами бизнесмены обязаны в течение 5 дней внести 50% от суммы покупаемых ими участков в бюджет, и в течение последующих 30 дней доплатить оставшуюся сумму.

Людмила КАЛАШНИКОВА

Перечень земельных участков, которые были проданы бизнесменам 17 мая 2017 года с аукциона на право выкупа аренды