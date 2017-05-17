В ЗКО аудиторы оштрафовали доверительных управляющих «Водоканала» на миллион тенге  

Закончена аудиторская проверка в отношении «ККС Водные ресурсы маркетинг» по публичной жалобе коллектива «Водоканала». Специалисты считают, что выявленные у доверительного управляющего «Водоканалом» нарушения незначительны и не влияют на общий результат работы.

Нет опыта, но есть франшиза!

Поводом для аудиторской проверки деятельности ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», всего год назад взявшего в доверительное управление уральский «Водоканал», послужила коллективная жалоба сотрудников коммунального предприятия, которые просили обратить внимание руководства области на то, что частная компания не выполняет свои обязательства: не ремонтирует водопроводные сети, увольняет опытных сотрудников и проводит тендерные процедуры с нарушениями.

«Водоканальцы» к тому же утверждали: «ККС Водные ресурсы маркетинг» как фирма образовалась лишь в октябре 2015 года, то есть за два месяца до тендера, и не имеет опыта управления предприятиями по водоснабжению. В управлении внутреннего аудита эту информацию подтвердили. Однако развеяли сомнения о законности получения «Водоканала» в доверительное управление фирмой без опыта работы.

— Да, так и есть, «ККС Водные ресурсы маркетинг» не имеют никакого опыта в сфере водоснабжения, — говорит государственный аудитор управления внутреннего аудита Макуза Мукаева. – Однако они имеют франшизу от компании, которая в течение 15 лет работает по водоснабжению и водоотведению, поэтому тендер прошел без нарушений.

Водопроводы не строим, но это не главное!

Кроме всего прочего, в письме-жалобе говорилось о том, что «ККС Водные ресурсы маркетинг» не выполняет взятые обязательства по инвестпрограмме: не ремонтирует водопроводные сети по городу и проводит госзакупки с нарушениями.

— В ходе проверки наше ведомство выяснило, что управляющие «Водоканала» действительно не ремонтируют водопроводные сети, — говорит аудитор Мукаева. – Но у них есть план на 15 лет, в котором говорится, что первоначально они должны заменить некоторые объекты на производстве на более энергосберегающие, что в принципе, они и выполняют. В части госзакупок действительно были выявлены некоторые нарушения, но они не влияют на конечный итог финансовой деятельности предприятия.

Итогом аудиторской проверки стал административный штраф в адрес ТОО «Батыс Су Арнасы» в размере 500 МРП ( 1 134 500 тенге) за нарушения правил государственных закупок.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА