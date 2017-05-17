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Опубликовано: Ср, Май 17th, 2017
938 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В ЗКО аудиторы оштрафовали доверительных управляющих «Водоканала» на миллион тенге  

Закончена аудиторская проверка в отношении «ККС Водные ресурсы маркетинг» по публичной жалобе  коллектива «Водоканала».  Специалисты считают, что выявленные у доверительного управляющего «Водоканалом» нарушения  незначительны и  не влияют на общий результат работы.

арнасы

Нет опыта, но есть франшиза!

 Поводом для аудиторской проверки деятельности ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», всего год назад взявшего в доверительное управление уральский «Водоканал», послужила коллективная жалоба сотрудников коммунального предприятия, которые просили обратить внимание руководства области на то, что частная компания не выполняет свои обязательства: не ремонтирует водопроводные сети, увольняет опытных сотрудников и проводит тендерные процедуры с нарушениями.

«Водоканальцы» к тому же утверждали: «ККС Водные ресурсы маркетинг»  как фирма образовалась лишь в октябре 2015 года, то есть за два месяца до тендера, и не имеет опыта управления предприятиями по водоснабжению. В управлении внутреннего аудита эту информацию подтвердили. Однако развеяли сомнения о законности получения «Водоканала» в доверительное управление фирмой без опыта работы.

— Да, так и есть, «ККС Водные ресурсы маркетинг» не имеют никакого опыта в сфере водоснабжения, — говорит государственный аудитор управления внутреннего аудита Макуза Мукаева. – Однако они имеют франшизу от компании, которая в течение 15 лет работает по водоснабжению и водоотведению, поэтому тендер прошел без нарушений.

Водопроводы не строим, но это не главное!

Кроме всего прочего, в письме-жалобе говорилось о том, что «ККС Водные ресурсы маркетинг» не выполняет взятые обязательства по инвестпрограмме: не ремонтирует водопроводные сети по городу и проводит госзакупки  с нарушениями.

— В ходе проверки наше ведомство выяснило, что управляющие «Водоканала» действительно не ремонтируют водопроводные сети, — говорит аудитор Мукаева. – Но у них есть план на 15 лет, в котором говорится, что первоначально они должны заменить некоторые объекты на производстве  на более энергосберегающие, что в принципе, они и выполняют. В части госзакупок действительно были выявлены некоторые нарушения, но они не влияют на конечный итог финансовой деятельности предприятия.

Итогом аудиторской проверки стал административный штраф в адрес ТОО «Батыс Су Арнасы» в размере 500 МРП ( 1 134 500 тенге)  за нарушения правил государственных закупок.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

 

2 комментария
  1. NVP:
    17 Май 2017 в 19:56

    Всё хорошо, прекрасная маркиза
    Дела идут и жизнь легка
    Ни одного, печального сюрприза
    За исключеньем пустяка

    Так ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела
    А в остальном, прекрасная маркиза
    Всё хорошо, всё хорошо. :)

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  2. набухался в выходные:
    17 Май 2017 в 19:59

    Очень плохая новость! Всем понятно, что деньги за штраф будут взяты из наших платёжек. Значит не будет денег на ремонт водопроводных сетей и оборудования, и возможно даже увеличения тарифов для нас. Надо штрафовать исключительно гос.чиновников, которые проводили и проводят такие тендеры. При чём штрафы брать сразу с их банковских личных счетов и счетов их близких. А так эти штрафы им лично по барабану. Их платить будет населения

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