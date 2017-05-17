Вода в Урале продолжает прибывать
Если в предыдущие сутки уровень реки поднялся на 3 сантиметра, то за последние сутки подъем составил + 6 см., по данным департамента чрезвычайных ситуаций по ЗКО.
Общий, с начала весеннего паводка подъем на Урале на настоящий момент составил 561 сантиметр. Это на 20 см. выше пика паводка в прошлом году, тогда наивысший уровень подъема воды над нулем поста был зафиксирован на отметке 541 сантиметр (в 2015-м году — 369 см.).
Нормальный уровень подъема воды в реке 591 см.
Выше по течению в Оренбурге уровень воды в Урала с 6 мая пошел на спад.
— По Уралу на территории России уже сняты отметки подъема воды, — сказал начальник отдела предупреждения ЧС областного департамента ЧС Марс Отаров. — Тот подъем, который сейчас наблюдается по Уралу в нашем регионе, это вода с Ириклинского водохранилища, спущенная ранее. Она расходится по Уралу. Да, пик воды превысил уровень 2016 года, но угрозы затопления дач, которого мы опасались, уже нет.
Это же хорошо!!!Еще бы почистили Урал, вообще бы красота была! Последний раз чистили в 1989 году! Рыба будет, народ сыт будет!!! Когда уже обратят внимание на Урал((((
Урал ниже нормы, а тебе хорошо.