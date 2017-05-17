Вода в Урале продолжает прибывать

Если в предыдущие сутки уровень реки поднялся на 3 сантиметра, то за последние сутки подъем составил + 6 см., по данным департамента чрезвычайных ситуаций по ЗКО.

Общий, с начала весеннего паводка подъем на Урале на настоящий момент составил 561 сантиметр. Это на 20 см. выше пика паводка в прошлом году, тогда наивысший уровень подъема воды над нулем поста был зафиксирован на отметке 541 сантиметр (в 2015-м году — 369 см.).

Нормальный уровень подъема воды в реке 591 см.

Выше по течению в Оренбурге уровень воды в Урала с 6 мая пошел на спад.

— По Уралу на территории России уже сняты отметки подъема воды, — сказал начальник отдела предупреждения ЧС областного департамента ЧС Марс Отаров. — Тот подъем, который сейчас наблюдается по Уралу в нашем регионе, это вода с Ириклинского водохранилища, спущенная ранее. Она расходится по Уралу. Да, пик воды превысил уровень 2016 года, но угрозы затопления дач, которого мы опасались, уже нет.