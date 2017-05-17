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Опубликовано: Ср, Май 17th, 2017
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Воспитанники футбольной школы в Уральске выиграли республиканский турнир

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Всего за полгода тренировок воспитанники уральской футбольной школы «Football kids Uralsk» смогли добиться высоких результатов. Семилетние мальчишки победили в республиканском турнире, который прошел в Актобе.  

Частная футбольная школа «Football kids Uralsk» работает в Уральске с сентября прошлого года. В ней занимаются дети в возрасте от 4 до 9 лет. Несмотря на столь юный возраст и небольшой срок тренировок, ребята в этой школе уже показывают достойные результаты.

Как рассказал руководитель уральской футбольной школы «Football kids Uralsk» Булат Сариев, республиканский турнир по футболу среди детей 2009 года рождения, посвященный Дню Победы, который проходил с 8 по 12 мая в Актобе, уральские спортсмены могут смело записывать себя в актив.  В этих соревнованиях принимали участие воспитанники футбольных школ и центров из Актобе, Атырау и Уральска.

— Наши мальчишки настраивались только на победу, — сказал Булат Сариев. – В итоге, все пять матчей закончились в нашу пользу.

По словам Сариева, в групповых встречах ребята выиграли у команды «Севилья» со счетом 1:5, «Интер» — со счетом 2:4, у команды футбольного центра «Актобе» — 2:3.

— В этой игре мы проигрывали со счетом 2:1, но за семь минут до финального свистка ребята смогли забить еще два гола и вырвать победу, — рассказал руководитель «Football kids Uralsk».

В матче полуфинала уральцы всухую обыграли команду «Рубин» — 0:4. А в сложнейшем финале превзошли воспитанников областной ДЮСШ г. Актобе – 1:2.

— Перед соревнованиями мы надеялись попасть в тройку лучших. Но уже после первой победы мальчишек было просто не удержать, — отметил Сариев. – Они победили заслуженно. Наши воспитанники еще не раз покажут такой класс!

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Занятия  в футбольной школе «Football kids Uralsk» проходят на поле по адресу : ул. Джезказганская, 1. тел. 8 707 199 1000

Команда «Football kids Uralsk»:

карабалинов Диярхан

 

Диярхан Карабалинов, СОШ № 7, центральный полузащитник

Шернияз нурдаулет

Нурдаулет Шернияз, СОШ № 34, правый полузащитник

гайсагали нарул

Нарул Гайсагали, СОШ № 11, Центральный защитниксабит олжас

Олжас Сабит, СОШ № 42, нападающийбисен абилмансур

Абилмансур Бисен, СОШ № 24, центральный защитникабилгазиев арыстан

Арыстан Абилгазиев, МГУ им. Капанова, левый полузащитникзинекешов мансур

Мансур Зинекешов, СОШ № 24, вратарьибрашев мансур

Мансур Ибрашев, СОШ № 3, левый защитникбайкатов таир

Таир Байкатов, СОШ ГЭН, нападающийимаш алан

Алан Имаш, СОШ № 46, правый защитник

 

Один комментарий
  1. Нурба:
    17 Май 2017 в 11:13

    Мальчишки молодцы!!!
    Клуб !!!
    Тренерский штаб !!!
    Спорт это !!!

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