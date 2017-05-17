Выплаты казахстанским пенсионерам увеличатся в три раза

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова представила в мажилисе законопроект по вопросам социального обеспечения. По ее словам, пенсия казахстанцев может увеличиться в три раза, передает Total.kz.

«Согласно поручениям главы государства, размеры пенсий будут повышены в три раза. На первом этапе, то есть с 1 января 2017 года, размеры солидарных пенсий повышены на 9%, базовой пенсии -на 7%. На втором этапе, с 1 июля 2017 года, будут повышены размеры как солидарной, так и базовой пенсии: солидарной — на 11%, а базовой — на 13%. В итоге обеспечивается повышение размеров пенсий до 20% с 1 июля 2017 года по сравнению с размером пенсий 2016 года. Размер минимальной пенсии составит 40 тысяч 950 тенге. Это повышение касается всех пенсионеров, то есть более 2 миллионов человек», – сказала Дуйсенова.

Также, по словам главы Минтруда, с 1 июля 2017 года предусмотрено повышение максимального размера дохода, принимаемого для назначения пенсий по возрасту – с 41 до 46 МРП.

«Третий этап повышения будет проводиться с 1 июля 2018 года. Он будет связан с изменениями методики назначения базовой пенсии. Сегодня базовая пенсия назначается лицам, достигшим пенсионного возраста, в одинаковом размере. В соответствии с новыми подходами она будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе, в которую входит трудовой стаж до 1998 года и период пенсионных отчислений в накопительную пенсионную систему после 1998 года», – проинформировала Дуйсенова.

Базовая пенсия будет пересчитываться для всех состоявшихся пенсионеров, исходя из трудового стажа до 1998 года, то есть предоставление пенсионерами дополнительных документов о стаже не требуется, отметила министр.

«С учетом изменений методики определения прожиточного минимума и повышения размера пенсий в текущем году до 20% законопроектом предлагается увеличить минимальный размер базовой пенсии с 50 до 54% от величины прожиточного минимума. Таким образом, размер базовой пенсий составит с 1 июля 2018 года, если у граждан трудовой стаж и период отчислений не более 10 лет, то 54% от прожиточного минимума, 20 лет – 74%. Более 33 лет – 100%.

Кроме того, как вы знаете, с 2018 года предусматривалось внедрение условно-накопительного компонента пенсионной системы за счет уплаты обязательных пенсионных взносов работодателей в размере 5% от доходов работников. Принимая во внимание сложившуюся экономическую ситуацию, законопроектом предусматривается перенос сроков внедрения обязательных пенсионных взносов работодателей с 2018 на 2020 год», – продолжила Дуйсенова.

По информации Минтруда, в рамках законопроекта предлагается ряд мер, направленных на господдержку семей, имеющих детей. Первое, предусмотрено повысить на 20% размер единовременного пособия на рождение ребенка. Так, размер пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка будут повышены с 31 до 38 МРП. На рождение четвертого ребенка и более – с 52 до 63 МРП.

Если учесть, что в стране рождается ежегодно около 400 тысяч детей, то свыше 300 тысяч семей получат пособия в повышенных размерах. В результате с 2017 года рост по сравнению с 2016 годом составит 27%. Также рассматриваем оптимизацию процесса процедуры назначения пособий, выплачиваемых родителям детей-инвалидов. Теперь они при прохождении медико-социальной экспертизы, помимо услуг установления инвалидности, могут подать заявление на назначение пособий воспитывающему ребенка-инвалида. На реализацию законопроекта при уточнении республиканского бюджета в 2017 году дополнительно предусмотрено 81,6 миллиардов тенге», – резюмировала Тамара Дуйсенова.