Выплаты казахстанским пенсионерам увеличатся в три раза
Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова представила в мажилисе законопроект по вопросам социального обеспечения. По ее словам, пенсия казахстанцев может увеличиться в три раза, передает Total.kz.
«Согласно поручениям главы государства, размеры пенсий будут повышены в три раза. На первом этапе, то есть с 1 января 2017 года, размеры солидарных пенсий повышены на 9%, базовой пенсии -на 7%. На втором этапе, с 1 июля 2017 года, будут повышены размеры как солидарной, так и базовой пенсии: солидарной — на 11%, а базовой — на 13%. В итоге обеспечивается повышение размеров пенсий до 20% с 1 июля 2017 года по сравнению с размером пенсий 2016 года. Размер минимальной пенсии составит 40 тысяч 950 тенге. Это повышение касается всех пенсионеров, то есть более 2 миллионов человек», – сказала Дуйсенова.
Также, по словам главы Минтруда, с 1 июля 2017 года предусмотрено повышение максимального размера дохода, принимаемого для назначения пенсий по возрасту – с 41 до 46 МРП.
«Третий этап повышения будет проводиться с 1 июля 2018 года. Он будет связан с изменениями методики назначения базовой пенсии. Сегодня базовая пенсия назначается лицам, достигшим пенсионного возраста, в одинаковом размере. В соответствии с новыми подходами она будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе, в которую входит трудовой стаж до 1998 года и период пенсионных отчислений в накопительную пенсионную систему после 1998 года», – проинформировала Дуйсенова.
Базовая пенсия будет пересчитываться для всех состоявшихся пенсионеров, исходя из трудового стажа до 1998 года, то есть предоставление пенсионерами дополнительных документов о стаже не требуется, отметила министр.
«С учетом изменений методики определения прожиточного минимума и повышения размера пенсий в текущем году до 20% законопроектом предлагается увеличить минимальный размер базовой пенсии с 50 до 54% от величины прожиточного минимума. Таким образом, размер базовой пенсий составит с 1 июля 2018 года, если у граждан трудовой стаж и период отчислений не более 10 лет, то 54% от прожиточного минимума, 20 лет – 74%. Более 33 лет – 100%.
Кроме того, как вы знаете, с 2018 года предусматривалось внедрение условно-накопительного компонента пенсионной системы за счет уплаты обязательных пенсионных взносов работодателей в размере 5% от доходов работников. Принимая во внимание сложившуюся экономическую ситуацию, законопроектом предусматривается перенос сроков внедрения обязательных пенсионных взносов работодателей с 2018 на 2020 год», – продолжила Дуйсенова.
По информации Минтруда, в рамках законопроекта предлагается ряд мер, направленных на господдержку семей, имеющих детей. Первое, предусмотрено повысить на 20% размер единовременного пособия на рождение ребенка. Так, размер пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка будут повышены с 31 до 38 МРП. На рождение четвертого ребенка и более – с 52 до 63 МРП.
Если учесть, что в стране рождается ежегодно около 400 тысяч детей, то свыше 300 тысяч семей получат пособия в повышенных размерах. В результате с 2017 года рост по сравнению с 2016 годом составит 27%. Также рассматриваем оптимизацию процесса процедуры назначения пособий, выплачиваемых родителям детей-инвалидов. Теперь они при прохождении медико-социальной экспертизы, помимо услуг установления инвалидности, могут подать заявление на назначение пособий воспитывающему ребенка-инвалида. На реализацию законопроекта при уточнении республиканского бюджета в 2017 году дополнительно предусмотрено 81,6 миллиардов тенге», – резюмировала Тамара Дуйсенова.
Жопутаты, попробуйте только не подписать и урезать что нибудь.
«В три раза» подразумевает что если пенсия была 10 тыс то станет 30 тыс.
Судя по статье такого не будет… Повысят пенсию «в три этапа» или «три раза»
Может хватит вводить в заблуждение пенсионеров… пишите правильно: не в три раза, а в три этапа!
О молодёжи хоть кто то будет думать? Все пенсионеры да пенсионеры. У нас пенсионеры имеют доход который молодёжи не снился. Ясно что президент пенсионного возраста и не хочет что бы құрдасы роптали а молодёжь?