Анонс свежего номера газеты «УН»

В свежем номере «УН»:

Наши корреспонденты сделали репортаж о «ХРАНИТЕЛЯХ СТЕПЕЙ». Они побывали там, где десятки тысяч самок сайгаков мигрируют для того, чтобы принести потомство. Вместе с учеными журналисты пытались найти ответ на вопрос: что становится причиной массового мора сайгаков. Подробности этого репортажа читайте на страницах газеты.

Опросив известных правозащитников, «УН» выяснила, как работает институт присяжных заседателей в РК, и почему в присяжных оказываются случайные люди.