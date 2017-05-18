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Опубликовано: Чт, Май 18th, 2017
565 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Анонс свежего номера газеты «УН»

В свежем номере «УН»:
Наши корреспонденты сделали репортаж о «ХРАНИТЕЛЯХ СТЕПЕЙ». Они побывали там, где десятки тысяч самок сайгаков мигрируют для того, чтобы принести потомство. Вместе с учеными журналисты пытались найти ответ на вопрос: что становится причиной массового мора сайгаков. Подробности этого репортажа читайте на страницах газеты.
Опросив известных правозащитников, «УН» выяснила, как работает институт присяжных заседателей в РК, и почему в присяжных оказываются случайные люди.

Что вы знаете о обязательном медицинском страховании? Когда и сколько мы будем платить по мед.страховке, чтобы получать лечение в поликлиниках и больницах?

О том, что произошло в городе за неделю, и многое другое читайте в нашем выпуске газеты.
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