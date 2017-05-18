HRW потребовала отменить блокировку российских соцсетей на Украине

Международная правозащитная организация Human Rights Watch потребовала, чтобы власти Украины отменили решение о блокировке российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» на территории страны. «Озабоченность» этим решением выразил и глава Совета Европы.

В сообщении, размещенном на сайте HRW, президента Украины Петра Порошенко призывают защитить свободу выражения мнения и распространения информации в стране.

По мнению HRW, для этого ему следует отменить решение о блокировке упомянутых соцсетей, а также российского поисковика «Яндекс» и ряда российских телеканалов.

«Это еще один пример того, как легко президент Порошенко предпринимает попытки безосновательно взять под контроль общественный дискурс на Украине», — заявила Таня Купер, отвечающая в HRW за украинское направление деятельности.

«Порошенко может пытаться оправдать свое последнее решение, но по факту это циничное, политически продуманное покушение на свободу распространения информации, напрямую влияющее на личную жизнь и работу миллионов украинцев», — добавила она.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд тоже неодобрительно высказался об указе президента Порошенко.

«Блокировка социальных сетей, поисковых систем, постовых служб и новостных сайтов идет вразрез с нашим общим пониманием свободы высказываний и свободы прессы. Более того, такие тотальные запреты нарушают принцип соразмерности», — передает слова Ягланда пресс-служба Совета Европы.