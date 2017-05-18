Новое жильё подорожало в семи городах Казахстана

В среднем по стране новое жильё за январь-апрель 2017 года подорожало на 1,1%.

За январь-апрель 2017 года в Казахстане цены на жильё в новостройках в среднем выросли на 1,1%, до 250,1 тысяч тенге за квадратный метр, сообщает Ranking.kz.

Подорожание зафиксировано в семи городах страны, в трёх стоимость жилья, наоборот, снизилась. Самый резкий скачок цен зафиксирован в Петропавловске, где стоимость квадратного метра нового жилья увеличилась на 16,6%, до 185 тысяч тенге.

На втором месте – Алматы с ростом 12,1%. Квадратный метр нового жилья в апреле 2017 года в мегаполисе стоил 341,5 тыс. тенге. Следом идёт Семей, где новое жильё подорожало на 10%, до 154,5 тысяч тенге за 1 кв. метр.

По подсчётам аналитиков ranking.kz, чтобы приобрести однокомнатную квартиру площадью 32 кв. метра, работающему казахстанцу потребуется более 14 лет, если он будет регулярно откладывать по 30% от своей заработной платы. Единственным способом приобретения жилья в более короткие сроки является ипотечный кредит.

На рынке ипотечного кредитования в Казахстане работают 17 банков второго уровня. Четыре из них (АТФ, RBK, Сбербанк и Цеснабанк), по информации на их корпоративных сайтах, сотрудничают с застройщиками и жилыми комплексами (ЖК).

Наибольшее количество ЖК, где можно приобрести жильё на выгодных условиях, предлагает Сбербанк – 69 ЖК в девяти городах Казахстана. Максимальный срок ипотечного займа – до 240 месяцев.

Цеснабанк сотрудничает с шестью ЖК в Алматы и Астане. Срок кредитования составляет до 180 месяцев.

АТФ и RBK предлагают ипотеку в партнёрстве только с одним ЖК или застройщиком в городе Астана. Максимальный срок кредитования у обоих банков – до 180 месяцев.

informburo.kz