«Он кричал, что хозяин в поселке», — мужчина из ЗКО рассказал, как над ним издевался полицейский ( видео)
По словам 25- летнего Эльдара Мукашева, сельский участковый скрутил его, повёз в город, избил и бросил посреди дороги. Заведено уголовное дело по статье 362 УК РК «Превышение власти или должностных полномочий».
Стопкадр из видеоролика
Сначала был в штатском, потом быстро переоделся
В апреле этого года Эльдар Мукашев с семьей ехал из села Успеновка в Аксай, как вдруг дорогу его автомобилю преградила патрульная машина.
— Из машины вышел мужчина в штатском, не представился, — вспоминает события того дня Эльдар Мукашев. – Говорит: ты пьяный или накуренный. Я у него поинтересовался, кто он и чего хочет от меня. Но мужчина не отреагировал. Безо всяких объяснений он заглушил мою машину и забрал ключи. Затем он начал звонить по телефону и просить кого-то вызвать дорожную полицию. При этом в патрульной машине на переднем сиденье сидел не пристегнутый малыш.
«Он надел на меня наручники и волоком потащил меня к своей машине. В машине он сказал, что везет меня на медицинское освидетельствование в Аксай.»
Неизвестный мужчина, на полицейской машине, оставив Эльдара с семьей на дороге, уехал. Вернулся уже в форме сотрудника правоохранительных органов. Что происходило дальше, молодой человек вспоминает с ужасом.
— Полисмен вернул ключи от машины моей жене, при этом забрав документы. Затем стал распускать руки, душить меня, сделал мне «удушающий прием», из–за которого я ненадолго потерял сознание, — вспоминает Эльдар Мукашев. – Он надел на меня наручники и волоком потащил меня к своей машине. В машине он сказал, что везет меня на медицинское освидетельствование в Аксай.
По словам Эльдара Мукашева, он был рад этому, ведь в его крови не было алкоголя.
Всё РОВД за него просит, но на что мне их просьбы
— Мы поехали в Аксай через поле, — рассказывает Эльдар. – Я попросился в туалет, но полицейский игнорировал мои просьбы, матерился и говорил, что он хозяин в поселке. В какой- то момент мы остановились, страж закона вытащил меня из машины и заставлял извиняться перед ним. Но я отказался это делать. В чем я был тогда виноват? Тогда он начал меня бить по голове, по лицу, у меня пошла кровь. Потом он просунул свой ботинок между наручников и стал пинать по животу, оскорблять мою маму. Я попросил его не выражаться в адрес моей мамы, за что и поплатился: полицейский пришёл в бешенство и стал ещё яростней бить меня ногами в живот.
Эльдар вспоминает, что, немного успокоившись, полицейский проверил его телефон на предмет видеозаписей и фото и высадил его на ближайшей остановке.
«Я попросил его не выражаться в адрес моей мамы, за что и поплатился: полицейский пришёл в бешенство и стал бить меня ногами в живот.»
— Меня забрала жена, мы прошли в больнице освидетельствование, что я трезв, сняли побои и написали заявление в антикоррупционную службу по ЗКО, — говорит пострадавший мужчина. – Побои медики охарактеризовали как «легкой степени». Сейчас на полицейского заведено уголовное дело по факту превышения должностых полномочий. Полицейский оказался участковым села Успеновка, зовут его Самат Жаймагамбетов.
Эльдар Мукашев верит в правосудие и честное следствие, но сейчас утверждает, что всё Аксайское РОВД настоятельно просит его помириться с капитаном Жаймагамбетовым.
«УН» попыталась связаться с участковым села Успеновка, однако его телефон оказался выключенным. ДВД ЗКО лишь подтвердило информацию о том, что на него заведено уголовное дело, но комментировать ситуацию не взялось, сославшись на официальное письмо. В дежурной части Бурлинского РОВД выяснилось, что капитан полиции Самат Жаймагамбетов, несмотря на заведенное на него уголовное дело продолжает работать.
Акмарал Шаяхметова.
Видеоролик предоставлен героем статьи. ВНИМАНИЕ! Данное видео содержит нецензурную лексику и жестокие сцены насилия. Не рекомендуется к просмотру детям до 18 лет.
Статья 362 УК РК «Превышение власти или должностных полномочий».
Превышение власти или должностных полномочий, то есть совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий и повлекших причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.
Мусор одним словом
Это человек типа «полицейский» имеет опыт пыток над задержанными. В Видео материале присутствует жестокость и личная неприязнь , человек в форме полицейского совершает зажержание в импульсивном состоянии, с превышением должностных полномочий.
Как прокоментирует это задержание пресс секретарь ДВД Катешев А?
Почему наши «стражи порядка» такие!?? Их так много, а толка ноль. Этот капитан — хозяин поселка, представления не имеет о жизни за пределами своего района и поэтому ведет себя так, как хозяин. А на самом деле — г****** кусок!
«Видеоролик предоставлен героем статьи».
«Героем» статьи, по-моему, является полицейский. Он Вам предоставил это видео?
Уголовное дело должно быть возбуждено по статье «применение пыток» .
Обратите внимание на то, как этот «право охранитель» — садист , выворачивает плечевые суставы закованному в наручники , заваленному на капот машины и не представляющему ни какой угрозы задержанному . Издеваться , причинять страдания и при этом получать удовлетворение от своей безграничной власти над человеком — это есть садизм!
Этого урода надо гнать взашей из органов.
Пусть, с.ка, сопьётся с горя .
Ведь он в своей жизни ни чего больше и не умеет, как только нарядившись в «доспехи Бога» мнить себя местечковым наполеончиком…»хозяином» посёлка…
Не только гнать, но и сажать.
Согласна с Дотошным. На лицо факт пыток. Нвп, имею ввиду Эльдар Мукашев дал видео. Его родственники сняли момент.
Акмарал, значит ли это, что Эльдар Мукашев является героем статьи, а полицейский всего лишь «участник массовки»?
Какая разница кто герой и кто участник массовки?! Статья правильная! Название нормальное.
Капитан полиции работает участковым в поселке? Тогда начальник горотдела должен быть Генералом. Охренеть.
Антон! ему самому руки так выкручивать нужно! к беззащитному человеку применяет пытки
Если это так оставить этот садист убьет кого нибудь его судить надо и посадить!
Нвп, нет не означает. Вы почем зря сейчас придираетесь.
Я не придираюсь, просто я люблю точность формулировок. Если он не является «героем статьи», то почему Вы пишите, что ролик предоставил он — «герой статьи»?
Ну вот что это? Капитан, да ты сам под наркотой небось, что творишь нелюдь! И это страж народа, скотина ты капитан, ты своими действиями запятнал честь своего мундира! Ни под каким предлогом не забирайте заявление, пусть накажут по всей строгости закона РК, и не место ему в органах! Если не с той ноги встал то причем тут неповинные люди?.. и можно было еще опомниться, так нет же продолжал издеваться над парнем, не надо покрывать его деяния, он виновен и пусть несет за это наказание, а впрочем Бог ему судья
Натуральный мент!
Какая то прелюдия предшествует этому он же не просто так накинулся. А так действительно садистскиё замашки налицо. А жена лезет к мужу нет чтобы накинуться на мента и мешать ему крутить его. Были бы на их месте цыганки или кавказки подняли бы весь посёлок на уши даже могли бы этого мента отогнать поганый метлой.
Это какой то п….ц. Что за мрази работают на страже правопорядка. И после этого все в РОВД просят примериться? все РОВД нужно уволить!!!!!!!!!!!!!!!
это не мент это изверг на кол его осиновый нет над ними управы сажать в простую зону что бы их там петушили твари и народ на них должен операться и ждать помощь урод снять с него погоны и на парашу его
Самат мынауын беспределго
Это же кошмар какой-то!
Этот участковый руки ему чуть не сломал это уже через край. Неуравновешенный проверьте его психику
Однозначно, что личная не приязнь. Участковый решил понтанутся типа кто здесь хозяйн. Налицо превышение служебного положения. Идите до конца не соглашайтесь даже если будут предлогать деньги. Если он останется не гарантировано, что он что нибудь завтра не подкинет. Патрон, анашу.
Мамбеты,сэр…