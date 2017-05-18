«Он кричал, что хозяин в поселке», — мужчина из ЗКО рассказал, как над ним издевался полицейский ( видео)

По словам 25- летнего Эльдара Мукашева, сельский участковый скрутил его, повёз в город, избил и бросил посреди дороги. Заведено уголовное дело по статье 362 УК РК «Превышение власти или должностных полномочий».

Стопкадр из видеоролика

Сначала был в штатском, потом быстро переоделся

В апреле этого года Эльдар Мукашев с семьей ехал из села Успеновка в Аксай, как вдруг дорогу его автомобилю преградила патрульная машина.

— Из машины вышел мужчина в штатском, не представился, — вспоминает события того дня Эльдар Мукашев. – Говорит: ты пьяный или накуренный. Я у него поинтересовался, кто он и чего хочет от меня. Но мужчина не отреагировал. Безо всяких объяснений он заглушил мою машину и забрал ключи. Затем он начал звонить по телефону и просить кого-то вызвать дорожную полицию. При этом в патрульной машине на переднем сиденье сидел не пристегнутый малыш.

«Он надел на меня наручники и волоком потащил меня к своей машине. В машине он сказал, что везет меня на медицинское освидетельствование в Аксай.»

Неизвестный мужчина, на полицейской машине, оставив Эльдара с семьей на дороге, уехал. Вернулся уже в форме сотрудника правоохранительных органов. Что происходило дальше, молодой человек вспоминает с ужасом.

— Полисмен вернул ключи от машины моей жене, при этом забрав документы. Затем стал распускать руки, душить меня, сделал мне «удушающий прием», из–за которого я ненадолго потерял сознание, — вспоминает Эльдар Мукашев. – Он надел на меня наручники и волоком потащил меня к своей машине. В машине он сказал, что везет меня на медицинское освидетельствование в Аксай.

По словам Эльдара Мукашева, он был рад этому, ведь в его крови не было алкоголя.

Всё РОВД за него просит, но на что мне их просьбы

— Мы поехали в Аксай через поле, — рассказывает Эльдар. – Я попросился в туалет, но полицейский игнорировал мои просьбы, матерился и говорил, что он хозяин в поселке. В какой- то момент мы остановились, страж закона вытащил меня из машины и заставлял извиняться перед ним. Но я отказался это делать. В чем я был тогда виноват? Тогда он начал меня бить по голове, по лицу, у меня пошла кровь. Потом он просунул свой ботинок между наручников и стал пинать по животу, оскорблять мою маму. Я попросил его не выражаться в адрес моей мамы, за что и поплатился: полицейский пришёл в бешенство и стал ещё яростней бить меня ногами в живот.

Эльдар вспоминает, что, немного успокоившись, полицейский проверил его телефон на предмет видеозаписей и фото и высадил его на ближайшей остановке.

«Я попросил его не выражаться в адрес моей мамы, за что и поплатился: полицейский пришёл в бешенство и стал бить меня ногами в живот.»

— Меня забрала жена, мы прошли в больнице освидетельствование, что я трезв, сняли побои и написали заявление в антикоррупционную службу по ЗКО, — говорит пострадавший мужчина. – Побои медики охарактеризовали как «легкой степени». Сейчас на полицейского заведено уголовное дело по факту превышения должностых полномочий. Полицейский оказался участковым села Успеновка, зовут его Самат Жаймагамбетов.

Эльдар Мукашев верит в правосудие и честное следствие, но сейчас утверждает, что всё Аксайское РОВД настоятельно просит его помириться с капитаном Жаймагамбетовым.

«УН» попыталась связаться с участковым села Успеновка, однако его телефон оказался выключенным. ДВД ЗКО лишь подтвердило информацию о том, что на него заведено уголовное дело, но комментировать ситуацию не взялось, сославшись на официальное письмо. В дежурной части Бурлинского РОВД выяснилось, что капитан полиции Самат Жаймагамбетов, несмотря на заведенное на него уголовное дело продолжает работать.

Акмарал Шаяхметова.

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