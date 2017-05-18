Прокуратура ЗКО дважды отказала экс-начальнику Управления спорта в процессуальном соглашении

Прокуратура ЗКО объяснила, почему экс-начальнику Управления спорта Шаяхметову, осужденному за вымогательство денег с подчиненных, было отказано в процессуальном соглашении. Во время следствия и судебного процесса подсудимый дважды пытался заключить такое соглашение с прокуратурой.

Об этом сообщил Нурлан МУКАТОВ, начальник управления по надзору за законностью судебных актов прокуратуры ЗКО. Прокуратура отказалась заключать с Шаяхметовым процессуальное соглашение о признании вины по нескольким причинам.

— Шаяхметов просил о наказании, не связанном с лишением свободы. Но преступления, совершенные им, не предусматривают альтернативного наказания. В Уголовном Кодексе за такие преступления предусмотрено только лишение свободы. Поэтому оба раза прокурором города ему было отказано в заключении соглашения. Мы даем такое разъяснение, потому что ранее в прессе была подана информация о том, что якобы Шаяхметов был осужден к лишению свободы потому, что не смог договориться с прокуратурой, — сказал Нурлан Макатов.

Он также добавил, что альтернативное наказание в виде штрафа и ограничения свободы было применено к начальнику городского отдала занятости и социальных программ Айгуль Тукешевой, так как, в отличие от дела Шаяхметова, в этом случае речь идет о нетяжком преступлении.

Напомним, 27 апреля, Уральский суд по уголовным делам признал Тимура Шаяхметова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 362, части 2 «Превышение власти или должностных полномочий» и приговорил его к 5,5 годам лишения свободы.