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Опубликовано: Чт, Май 18th, 2017
1 657 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Прокуратура ЗКО дважды отказала экс-начальнику Управления спорта в процессуальном соглашении

Прокуратура ЗКО объяснила, почему экс-начальнику Управления спорта Шаяхметову, осужденному за вымогательство денег с подчиненных, было отказано в процессуальном соглашении. Во время следствия и судебного процесса подсудимый дважды пытался заключить такое соглашение с прокуратурой.

 

Тимур Шаяхметов, во время оглашения приговора

Тимур Шаяхметов во время оглашения приговора

шаяхметов

Об этом сообщил Нурлан МУКАТОВ, начальник управления по надзору за законностью судебных актов прокуратуры ЗКО. Прокуратура  отказалась заключать с Шаяхметовым процессуальное соглашение о признании вины по нескольким причинам.

— Шаяхметов просил о наказании, не связанном с лишением свободы. Но преступления, совершенные им, не предусматривают альтернативного наказания. В Уголовном Кодексе за такие преступления предусмотрено только лишение свободы. Поэтому оба раза прокурором города ему было отказано в заключении соглашения. Мы даем такое разъяснение, потому что ранее в прессе была подана информация о том, что якобы Шаяхметов был осужден к лишению свободы потому, что не смог договориться с прокуратурой, — сказал Нурлан Макатов.

Он также добавил, что альтернативное наказание в виде штрафа и ограничения свободы было применено к начальнику городского отдала занятости и социальных программ Айгуль Тукешевой, так как, в отличие от дела Шаяхметова, в этом случае речь идет о нетяжком преступлении.

Напомним, 27 апреля, Уральский суд по уголовным делам признал Тимура Шаяхметова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 362, части 2 «Превышение власти или должностных полномочий» и приговорил его к 5,5 годам лишения свободы. 

Один комментарий
  1. Женя:
    18 Май 2017 в 13:38

    Украл, выпей, в тюрьму!
    Украл, выпей, в тюрьму!
    Романтика.

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