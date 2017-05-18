В Уральске цены на жильё упали в среднем на 30%

Риэлторы объясняют, что теперь квартиры в городе стоят столько, сколько они стоили до девальвации тенге, произошедшей в августе 2015 года.

— В теньговом эквиваленте цены на недвижимость в Уральске вернулись к уровню июля 2015 года и даже немного «просели»,- говорит директор риэлторского агентства «Контакт» Сайлаубек Ескалиев. – С мая 2016 по май 2017 года в среднем квартиры по Уральску подешевели на 30%. Я считаю, что в ближайшие месяцы цены ещё будут чуть-чуть снижаться – примерно на 0,4% в месяц, и в конце лета «поцелуют дно» (т.е. станут предельно низкими). Народ ждёт, что падение цен на жильё составит порядка 50%, но по моим прогнозам такого резкого удешевления квартир не будет.

Чтобы не быть голословным, Ескалиев приводит данные по своему агентству. Так, в июле 2015 года двухкомнатную квартиру в районе «Фабрика «Диана» со средним ремонтом риэлторы продавали по цене 6 млн. 300 тысяч тенге (34 тысячи долларов по старому курсу). В декабре 2015 года, уже после резкого подорожания доллара, продавцы также выставляли свои «двушки» в том же районе «Дианы» по прежней цене – 34 тысячи долларов, и риэлторы «умудрялись» продавать их в тенговом эквиваленте за 8 миллионов 800 тысяч тенге.

— Сейчас такая же двухкомнатная квартира 6 миллионов 200 тысяч тенге,- отмечает риэлтор. – Получается, мы полтора года шли к тому, чтобы после девальвации цены вернулись на прежний уровень. За этот период времени продавцы квартир осознали, что равняться в продаже квартир на курс доллара никак нельзя – народ не осилит покупку квартир по завышенным ценам, у людей нет живых денег – жильё в 80 процентах случаев уральцы покупают в ипотеку. Потихоньку, месяц за месяцем, без резких скачков, недвижимость в городе подешевела.

Людмила КАЛАШНИКОВА

— В теньговом эквиваленте цены на недвижимость в Уральске вернулись к уровню июля 2015 года и даже немного «просели»,- говорит директор риэлторского агентства «Контакт» Сайлаубек Ескалиев. – С мая 2016 по май 2017 года в среднем квартиры по Уральску подешевели на 30%. Я считаю, что в ближайшие месяцы цены ещё будут чуть-чуть снижаться – примерно на 0,4% в месяц, и в конце лета «поцелуют дно» (т.е. станут предельно низкими). Народ ждёт, что падение цен на жильё составит порядка 50%, но по моим прогнозам такого резкого удешевления квартир не будет.

Чтобы не быть голословным, Ескалиев приводит данные по своему агентству. Так, в июле 2015 года двухкомнатную квартиру в районе «Фабрика «Диана» со средним ремонтом риэлторы продавали по цене 6 млн. 300 тысяч тенге (34 тысячи долларов по старому курсу). В декабре 2015 года, уже после резкого подорожания доллара, продавцы также выставляли свои «двушки» в том же районе «Дианы» по прежней цене – 34 тысячи долларов, и риэлторы «умудрялись» продавать их в тенговом эквиваленте за 8 миллионов 800 тысяч тенге.

— Сейчас такая же двухкомнатная квартира 6 миллионов 200 тысяч тенге,- отмечает риэлтор. – Получается, мы полтора года шли к тому, чтобы после девальвации цены вернулись на прежний уровень. За этот период времени продавцы квартир осознали, что равняться в продаже квартир на курс доллара никак нельзя – народ не осилит покупку квартир по завышенным ценам, у людей нет живых денег – жильё в 80 процентах случаев уральцы покупают в ипотеку. Потихоньку, месяц за месяцем, без резких скачков, недвижимость в городе подешевела.

Людмила КАЛАШНИКОВА