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Опубликовано: Чт, Май 18th, 2017
2 872 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске бастовали торговцы стихийных рынков (ВИДЕО)

Сегодня утром продавцы стихийного рынка по улице Рабочая высказали свое недовольство представителям власти. Работники торговли не хотят покидать годами наработанные места и  утверждают: для работы внутри рынков у них не хватает товарного оборота.

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У вас закон, а у нас кредит!

Город Уральск. Центр города. Рынок «Мирлан». Девять тридцать утра. Несколько десятков женщин с разных концов рынка подходят к магазину «Квант». Заметно оживившиеся при виде журналистов с камерами сотрудники правоохранительных органов  начинают звонить по мобильным телефонам. Примерно через десять минут полицейских становится в три раза больше. Мужчина в штатском  подходит к группе журналистов и  интересуется:

— Вы откуда?

— Из газеты.

— Это вы организовали здесь митинг?

— Нет.

— А почему эти люди с вами разговаривают, советуются?

— А почему бы и нет?!

Поняв, что диалог закончен, мужчина отходит к стоящим неподалеку полицейским.

К бастующим торговцам присоединяются прохожие, толпа зевак с удовольствием наблюдает за происходящим. Подъезжает администрация. Отбиваться от нападок продавцов приходится руководителю отдела внутренней политики Нурлыбеку Даумову и руководителю отдела предпринимательства акимата Уральска Исатаю Джазыкбаеву.

— Что мы плохого делаем? — возмущается продавец Гульчихра Махметова. – Мы что, людей убиваем? Торгуем, зарабатываем себе на хлеб! Или вы думаете, у нас прибыль  миллионами исчисляется?! Что нам делать?! Куда идти?!

Чиновник отдела внутренней политики, услышав слова продавцов, приводит свои доводы.

— В городе очень много рынков, где официально разрешена торговля, торгуйте там,- говорит Нурлыбек Даумов. – На улице по закону работать нельзя. Переходите на «Ел Ырысы»… Там первый месяц торгующим вообще аренду не нужно платить.

— Мы вас понимаем, у вас закон, — высказывает свое мнение еще одна активистка Галина Колоцева. – Но и вы нас поймите. Там, где вы предлагаете торговать, нет покупателей. Мы уже пробовали перейти на официальные рынки, и всё без толку! Что наторговываем, то уходит за оплату аренды!

— Но другие же торгуют, — отбил подачу Даумов.

— Лучше боритесь с алкашами, которые на «Арбате» валяются, — выкрикнули из толпы.

— Боремся, — сказал Нурлыбек Даумов и кивнул.

— Вы считаете, что от нашего товара народ травится, — вернули беседу в главное русло возмущённые уличные торговцы. – То и дело слышим: в столовой травятся, в детсадах травятся. А на наш товар никто не жаловался.

Все смирились, а эти не хотят

— Жабайы базар – бұл зансыздық (дикие рынки – это беззаконие. – Перевод «УН»), –пришел на помощь коллеге руководитель отдела предпринимательства Исатай Джазыкбаев. – Біз сізді ескерттік. (Мы вас предупреждали).

Не дождавшись конструктивного диалога с властью, торговцы стихийного рынка медленно начинают расходиться. Сегодня их опять разогнали с  привычных торговых мест по улице Рабочей. И других торговых мест, где бы торговля шла так же бойко, как с раскладушек на улице, власти им не предоставили.

Исатай Джазыкбаев прокомментировал эту ситуацию для «УН».

— В городе было 11 стихийных рынков, — говорит чиновник. – Мы ликвидировали их. Была проведена огромная работа. Встречались с самими торговцами, выдавали им предписания, чтобы они освободили территорию. Сейчас экс–работники стихийной торговли торгуют на специально обустроенных рынках. Остались недовольными только продавцы с улицы Рабочей.

По мнению госслужащего, стихийные рынки — это огромная беда для уральцев.

— Территория предназначена для того, чтобы люди парковались, ходили, — говорит Джазыкбаев. – А торговцы создают этому препятствия. Плюс к тому —  их продукты не проверяют никакие лаборатории, и к концу рабочего дня после их торговли остаются горы мусора.

 Акмарал ШАЯХМЕТОВА, видео: Нурлыбека ЕМРАНОВА

15 комментариев
  1. Данил:
    18 Май 2017 в 16:00

    Добрый день! Все правильно делает акимат. Надо расчищать улицы и тротуары от торговцев! Не город,а полный бардак. Вот на юбилейной расчистили и все нормально все живы здоровы. Никто не умер с голоду. А то что полная антисанитария ни пройти ни проехать. Посмотрите в других городах уже этого нет -уличной торговли. Пусть те несчастные идут на производство и цивильную работу. Плюс ко всему еще акимату надо все выступающие на тротуар крылечки уничтожить,чтобы владельцы перенесли внутрь своей собственности,а не занимали места общие народные!

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    • Азамат:
      18 Май 2017 в 17:16

      Люди от хорошей жизни чтоли торгуют?? Производство захотел а оно у нас есть цивильная работа??? она вся занята люди выжить пытаются.

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  2. Не сдержался и набухался в будний день:
    18 Май 2017 в 16:06

    Не от хорощий жизни они торгуют молоком

    0
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  3. житель:
    18 Май 2017 в 16:06

    Правильно, превратили улицу Рабочую в помойку. Ни проехать, ни пройти. Толпятся кучей со своими тряпками, вареньем, корейские салаты. А через дорогу рыба прямо на земле лежит! Какого черта? Где гарантия, что это все свежее? Люди ходят, машины ездят, это все оседает на продуктах и вещах. К кому я потом подойду с претензией? На улице искать буду? Остальные все платят налоги, а эти самые ушлые. И таксистов этих разогнать. Не улица, а сплошной затор. Когда это кончится? А Фрунзе улица? Эти коровьи шкуры, этот мусор вдоль дороги? Центр города сделали помойкой. Правильно делают, что приводят рынок в порядок! Должно быть цивилизованно и красиво, чтоб приятно по улице пройти было. Рынок — это не отдельный кусок, а такая часть города. Почему там должна быть анархия и облик, как в средние века?

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    • Кубес Айткалиев:
      18 Май 2017 в 17:13

      согласен. слышал там чтоб сметана было густой добавляют туалетную бумагу, а в курт смешают мел. а кто их проверит — улица есть улица. Если оттуда чем нибудь отравишься — завтра продавца не найдешь. Если человек думает о своем здоровье, не будет покупать у ног прохожих на улице

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  4. житель:
    18 Май 2017 в 16:13

    И разгоните вместе с алкаши еще этих попрошаек. Ладно когда бабулька стоит, не жалко денег дать. Но около кванта постоянно стоит здоровая баба, лет 40, нехудая такая причем и постоянно протягивает коробку для денег. И взгляд еще такой наглый. Такой пахать и пахать, а она стоит у бедняков хлеб отнимает.

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  5. Ущщ:
    18 Май 2017 в 16:22

    Мянтов больше, чем людей. Полодятся — кролики позавидуют.

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  6. mania:
    18 Май 2017 в 16:29

    Забастовка?Бастуют рабочие, профсоюзы, выдвигая требования к руководству об увеличении зарплат, о предоставлении льгот..
    Какая же это забастовка? Типичный базарный сход.Требуют что бы их не разгоняли, кредиты у них то,сё. Ну давайте и врачи будут работать на улице, учителя, у них тоже кредиты.Зубы удалять ещё можно, да всё остальное. Желающие найдутся. И налоги платить не нужно, пусть платят другие…А санитария, нет не слышали. Ещё ни кто не умер,оказывается) Дикость и безответственность.
    Требовали бы предоставление бесплатных мест на рынке, или за умеренную плату,но с картонок торговать круче.

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  7. NVP:
    18 Май 2017 в 16:30

    Позабавило заглавие. Забастовка, да ещё мирная. Автор жжот. И какие же требования предъявляли работники к работодателю? :)
    Акимат прав этот гадюшник давно пора уничтожить. Ещё таксистов оттуда убрать.

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  8. Кубес Айткалиев:
    18 Май 2017 в 16:31

    Их продукты СЭС не проверяют. И за самовольным продавцами никто убирать не обязан. Рынок не должен мешать нормальному проживанию людей. Стихийные рынки должно остаться в средневековье.

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  9. Alma:
    18 Май 2017 в 17:21

    Полностью согласна с работниками акимата. Там и машина проехать не может, и человеку трудно пройти через все прилавки. Грязища и вонь. На жаре и рыба и мясо лежат. Над ними жирные зелёные мухи летают.

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  10. HumptyDumpty:
    18 Май 2017 в 18:06

    именно там (ул.Рабочая), давно нужно было порядок навести. и потом: там просто физически невозможно нормально проходить, из-за рабитого тротуара и дороги. вот где нужно асфальт новый ложить!

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  11. Talgat_mechanic:
    18 Май 2017 в 18:36

    Меня напрягало когда там торгавали рыбой, это жесть. Я тут высказывал.
    Кредиты не закончаться, Акимат будь принципиален!

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  12. Жайык:
    18 Май 2017 в 19:03

    На стихийных рынках зарабатывают достаточно нормально.Никаких расходов. Привыкли они уже.А кто внутри стоит , те страдают из-за них.Вообще ноль торговли,а у них тоже кредиты и т.д

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  13. 123:
    18 Май 2017 в 19:39

    Там тухлая кета горбуша продаётся какие то тушки куриные ощущение что в РФ где то с помоек и мусорок привезли.

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