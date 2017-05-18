В Уральске бастовали торговцы стихийных рынков (ВИДЕО)
Сегодня утром продавцы стихийного рынка по улице Рабочая высказали свое недовольство представителям власти. Работники торговли не хотят покидать годами наработанные места и утверждают: для работы внутри рынков у них не хватает товарного оборота.
У вас закон, а у нас кредит!
Город Уральск. Центр города. Рынок «Мирлан». Девять тридцать утра. Несколько десятков женщин с разных концов рынка подходят к магазину «Квант». Заметно оживившиеся при виде журналистов с камерами сотрудники правоохранительных органов начинают звонить по мобильным телефонам. Примерно через десять минут полицейских становится в три раза больше. Мужчина в штатском подходит к группе журналистов и интересуется:
— Вы откуда?
— Из газеты.
— Это вы организовали здесь митинг?
— Нет.
— А почему эти люди с вами разговаривают, советуются?
— А почему бы и нет?!
Поняв, что диалог закончен, мужчина отходит к стоящим неподалеку полицейским.
К бастующим торговцам присоединяются прохожие, толпа зевак с удовольствием наблюдает за происходящим. Подъезжает администрация. Отбиваться от нападок продавцов приходится руководителю отдела внутренней политики Нурлыбеку Даумову и руководителю отдела предпринимательства акимата Уральска Исатаю Джазыкбаеву.
— Что мы плохого делаем? — возмущается продавец Гульчихра Махметова. – Мы что, людей убиваем? Торгуем, зарабатываем себе на хлеб! Или вы думаете, у нас прибыль миллионами исчисляется?! Что нам делать?! Куда идти?!
Чиновник отдела внутренней политики, услышав слова продавцов, приводит свои доводы.
— В городе очень много рынков, где официально разрешена торговля, торгуйте там,- говорит Нурлыбек Даумов. – На улице по закону работать нельзя. Переходите на «Ел Ырысы»… Там первый месяц торгующим вообще аренду не нужно платить.
— Мы вас понимаем, у вас закон, — высказывает свое мнение еще одна активистка Галина Колоцева. – Но и вы нас поймите. Там, где вы предлагаете торговать, нет покупателей. Мы уже пробовали перейти на официальные рынки, и всё без толку! Что наторговываем, то уходит за оплату аренды!
— Но другие же торгуют, — отбил подачу Даумов.
— Лучше боритесь с алкашами, которые на «Арбате» валяются, — выкрикнули из толпы.
— Боремся, — сказал Нурлыбек Даумов и кивнул.
— Вы считаете, что от нашего товара народ травится, — вернули беседу в главное русло возмущённые уличные торговцы. – То и дело слышим: в столовой травятся, в детсадах травятся. А на наш товар никто не жаловался.
Все смирились, а эти не хотят
— Жабайы базар – бұл зансыздық (дикие рынки – это беззаконие. – Перевод «УН»), –пришел на помощь коллеге руководитель отдела предпринимательства Исатай Джазыкбаев. – Біз сізді ескерттік. (Мы вас предупреждали).
Не дождавшись конструктивного диалога с властью, торговцы стихийного рынка медленно начинают расходиться. Сегодня их опять разогнали с привычных торговых мест по улице Рабочей. И других торговых мест, где бы торговля шла так же бойко, как с раскладушек на улице, власти им не предоставили.
Исатай Джазыкбаев прокомментировал эту ситуацию для «УН».
— В городе было 11 стихийных рынков, — говорит чиновник. – Мы ликвидировали их. Была проведена огромная работа. Встречались с самими торговцами, выдавали им предписания, чтобы они освободили территорию. Сейчас экс–работники стихийной торговли торгуют на специально обустроенных рынках. Остались недовольными только продавцы с улицы Рабочей.
По мнению госслужащего, стихийные рынки — это огромная беда для уральцев.
— Территория предназначена для того, чтобы люди парковались, ходили, — говорит Джазыкбаев. – А торговцы создают этому препятствия. Плюс к тому — их продукты не проверяют никакие лаборатории, и к концу рабочего дня после их торговли остаются горы мусора.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА, видео: Нурлыбека ЕМРАНОВА
Добрый день! Все правильно делает акимат. Надо расчищать улицы и тротуары от торговцев! Не город,а полный бардак. Вот на юбилейной расчистили и все нормально все живы здоровы. Никто не умер с голоду. А то что полная антисанитария ни пройти ни проехать. Посмотрите в других городах уже этого нет -уличной торговли. Пусть те несчастные идут на производство и цивильную работу. Плюс ко всему еще акимату надо все выступающие на тротуар крылечки уничтожить,чтобы владельцы перенесли внутрь своей собственности,а не занимали места общие народные!
Люди от хорошей жизни чтоли торгуют?? Производство захотел а оно у нас есть цивильная работа??? она вся занята люди выжить пытаются.
Не от хорощий жизни они торгуют молоком
Правильно, превратили улицу Рабочую в помойку. Ни проехать, ни пройти. Толпятся кучей со своими тряпками, вареньем, корейские салаты. А через дорогу рыба прямо на земле лежит! Какого черта? Где гарантия, что это все свежее? Люди ходят, машины ездят, это все оседает на продуктах и вещах. К кому я потом подойду с претензией? На улице искать буду? Остальные все платят налоги, а эти самые ушлые. И таксистов этих разогнать. Не улица, а сплошной затор. Когда это кончится? А Фрунзе улица? Эти коровьи шкуры, этот мусор вдоль дороги? Центр города сделали помойкой. Правильно делают, что приводят рынок в порядок! Должно быть цивилизованно и красиво, чтоб приятно по улице пройти было. Рынок — это не отдельный кусок, а такая часть города. Почему там должна быть анархия и облик, как в средние века?
согласен. слышал там чтоб сметана было густой добавляют туалетную бумагу, а в курт смешают мел. а кто их проверит — улица есть улица. Если оттуда чем нибудь отравишься — завтра продавца не найдешь. Если человек думает о своем здоровье, не будет покупать у ног прохожих на улице
И разгоните вместе с алкаши еще этих попрошаек. Ладно когда бабулька стоит, не жалко денег дать. Но около кванта постоянно стоит здоровая баба, лет 40, нехудая такая причем и постоянно протягивает коробку для денег. И взгляд еще такой наглый. Такой пахать и пахать, а она стоит у бедняков хлеб отнимает.
Мянтов больше, чем людей. Полодятся — кролики позавидуют.
Забастовка?Бастуют рабочие, профсоюзы, выдвигая требования к руководству об увеличении зарплат, о предоставлении льгот..
Какая же это забастовка? Типичный базарный сход.Требуют что бы их не разгоняли, кредиты у них то,сё. Ну давайте и врачи будут работать на улице, учителя, у них тоже кредиты.Зубы удалять ещё можно, да всё остальное. Желающие найдутся. И налоги платить не нужно, пусть платят другие…А санитария, нет не слышали. Ещё ни кто не умер,оказывается) Дикость и безответственность.
Требовали бы предоставление бесплатных мест на рынке, или за умеренную плату,но с картонок торговать круче.
Позабавило заглавие. Забастовка, да ещё мирная. Автор жжот. И какие же требования предъявляли работники к работодателю?
Акимат прав этот гадюшник давно пора уничтожить. Ещё таксистов оттуда убрать.
Их продукты СЭС не проверяют. И за самовольным продавцами никто убирать не обязан. Рынок не должен мешать нормальному проживанию людей. Стихийные рынки должно остаться в средневековье.
Полностью согласна с работниками акимата. Там и машина проехать не может, и человеку трудно пройти через все прилавки. Грязища и вонь. На жаре и рыба и мясо лежат. Над ними жирные зелёные мухи летают.
именно там (ул.Рабочая), давно нужно было порядок навести. и потом: там просто физически невозможно нормально проходить, из-за рабитого тротуара и дороги. вот где нужно асфальт новый ложить!
Меня напрягало когда там торгавали рыбой, это жесть. Я тут высказывал.
Кредиты не закончаться, Акимат будь принципиален!
На стихийных рынках зарабатывают достаточно нормально.Никаких расходов. Привыкли они уже.А кто внутри стоит , те страдают из-за них.Вообще ноль торговли,а у них тоже кредиты и т.д
Там тухлая кета горбуша продаётся какие то тушки куриные ощущение что в РФ где то с помоек и мусорок привезли.