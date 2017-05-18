В Уральске бастовали торговцы стихийных рынков (ВИДЕО)

Сегодня утром продавцы стихийного рынка по улице Рабочая высказали свое недовольство представителям власти. Работники торговли не хотят покидать годами наработанные места и утверждают: для работы внутри рынков у них не хватает товарного оборота.

У вас закон, а у нас кредит!

Город Уральск. Центр города. Рынок «Мирлан». Девять тридцать утра. Несколько десятков женщин с разных концов рынка подходят к магазину «Квант». Заметно оживившиеся при виде журналистов с камерами сотрудники правоохранительных органов начинают звонить по мобильным телефонам. Примерно через десять минут полицейских становится в три раза больше. Мужчина в штатском подходит к группе журналистов и интересуется:

— Вы откуда?

— Из газеты.

— Это вы организовали здесь митинг?

— Нет.

— А почему эти люди с вами разговаривают, советуются?

— А почему бы и нет?!

Поняв, что диалог закончен, мужчина отходит к стоящим неподалеку полицейским.

К бастующим торговцам присоединяются прохожие, толпа зевак с удовольствием наблюдает за происходящим. Подъезжает администрация. Отбиваться от нападок продавцов приходится руководителю отдела внутренней политики Нурлыбеку Даумову и руководителю отдела предпринимательства акимата Уральска Исатаю Джазыкбаеву.

— Что мы плохого делаем? — возмущается продавец Гульчихра Махметова. – Мы что, людей убиваем? Торгуем, зарабатываем себе на хлеб! Или вы думаете, у нас прибыль миллионами исчисляется?! Что нам делать?! Куда идти?!

Чиновник отдела внутренней политики, услышав слова продавцов, приводит свои доводы.

— В городе очень много рынков, где официально разрешена торговля, торгуйте там,- говорит Нурлыбек Даумов. – На улице по закону работать нельзя. Переходите на «Ел Ырысы»… Там первый месяц торгующим вообще аренду не нужно платить.

— Мы вас понимаем, у вас закон, — высказывает свое мнение еще одна активистка Галина Колоцева. – Но и вы нас поймите. Там, где вы предлагаете торговать, нет покупателей. Мы уже пробовали перейти на официальные рынки, и всё без толку! Что наторговываем, то уходит за оплату аренды!

— Но другие же торгуют, — отбил подачу Даумов.

— Лучше боритесь с алкашами, которые на «Арбате» валяются, — выкрикнули из толпы.

— Боремся, — сказал Нурлыбек Даумов и кивнул.

— Вы считаете, что от нашего товара народ травится, — вернули беседу в главное русло возмущённые уличные торговцы. – То и дело слышим: в столовой травятся, в детсадах травятся. А на наш товар никто не жаловался.

Все смирились, а эти не хотят

— Жабайы базар – бұл зансыздық (дикие рынки – это беззаконие. – Перевод «УН»), –пришел на помощь коллеге руководитель отдела предпринимательства Исатай Джазыкбаев. – Біз сізді ескерттік. (Мы вас предупреждали).

Не дождавшись конструктивного диалога с властью, торговцы стихийного рынка медленно начинают расходиться. Сегодня их опять разогнали с привычных торговых мест по улице Рабочей. И других торговых мест, где бы торговля шла так же бойко, как с раскладушек на улице, власти им не предоставили.

Исатай Джазыкбаев прокомментировал эту ситуацию для «УН».

— В городе было 11 стихийных рынков, — говорит чиновник. – Мы ликвидировали их. Была проведена огромная работа. Встречались с самими торговцами, выдавали им предписания, чтобы они освободили территорию. Сейчас экс–работники стихийной торговли торгуют на специально обустроенных рынках. Остались недовольными только продавцы с улицы Рабочей.

По мнению госслужащего, стихийные рынки — это огромная беда для уральцев.

— Территория предназначена для того, чтобы люди парковались, ходили, — говорит Джазыкбаев. – А торговцы создают этому препятствия. Плюс к тому — их продукты не проверяют никакие лаборатории, и к концу рабочего дня после их торговли остаются горы мусора.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА, видео: Нурлыбека ЕМРАНОВА