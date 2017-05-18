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Опубликовано: Чт, Май 18th, 2017
2 805 ЗКО

В Уральске топит набережную (фото)

По сводке департамента по чрезвычайным ситуациям, Урал за последние сутки прибавил ещё 6 сантиметров. С начала паводка река поднялась на 567 см. Это уже на 27 см больше пика паводка 2016 года.

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6 комментариев
  1. Барыс:
    18 Май 2017 в 12:57

    Это же хорошо, луга и пойма воды напьются.

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  2. Александр:
    18 Май 2017 в 12:58

    Это вопрос к проектировщикам и строителям набережной, Урал еще не дошел до нормы. Значит такое положение нормальное, весна однако.

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  3. Иван:
    18 Май 2017 в 13:00

    фиговастенькая у нас набережная…
    летом до берега от нее топать, весной она в воде.

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  4. HumptyDumpty:
    18 Май 2017 в 13:00

    а как же «ремонт»?

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  5. DM:
    18 Май 2017 в 14:31

    Рано или поздно она вся утонет!

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  6. Семен Петрович:
    18 Май 2017 в 14:50

    Где Пино? Почему он молчит?

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