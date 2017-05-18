В Уральске топит набережную (фото)

Опубликовано: Чт, Май 18th, 2017
2 805 ЗКО
|Утром
|21 ℃
|Днем
|21 ℃
|Вечером
|19.79 ℃
|Ночью
|12.42 ℃
|Влажность
|38 %
|Давление
|hPa 1029.27
|Скорость ветра
|5.32 м/с
|Утром
|14.49 ℃
|Днем
|20.82 ℃
|Вечером
|21.46 ℃
|Ночью
|13.6 ℃
|Влажность
|44 %
|Давление
|hPa 1027.06
|Скорость ветра
|2.92 м/с
Это же хорошо, луга и пойма воды напьются.
Это вопрос к проектировщикам и строителям набережной, Урал еще не дошел до нормы. Значит такое положение нормальное, весна однако.
фиговастенькая у нас набережная…
летом до берега от нее топать, весной она в воде.
а как же «ремонт»?
Рано или поздно она вся утонет!
Где Пино? Почему он молчит?