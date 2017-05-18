В ЗКО полисмены расскажут всё о госрегистрации автомобилей

В онлайн режиме сотрудники Адмполиции ДВД ЗКО ответят на вопросы западноказахстанцев о том, в какие сроки нужно получить госномер на новую машину, как поставить авто на налоговый и транспортный учёт, и прочее.

Как сообщила пресс-служба ДВД ЗКО, 19 мая текущего года, с 10.00 до 12.00 часов местного времени, на подпортале ДВД Западно-Казахстанской области /http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/zko/ZKO/ пройдет интернет-конференция на тему: «Правила государственной регистрации и учета транспортных средств».

Для того чтобы задать свои вопросы сотрудникам Административной полиции, Вам необходимо зарегистрироваться на подпортале, нажав на слово «Регистрация» (в правом верхнем углу подпортала). Затем Вы заполняете соответствующую форму. После регистрации смело заходите в раздел «Мультимедиа», выбирайте раздел «Конференции» и озвучивайте то, что накипело относительно госрегистрации автомобилей в ЗКО.

Людмила КАЛАШНИКОВА