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Опубликовано: Чт, Май 18th, 2017
144 Мир

ВОЗ назвала самую пьющую страну в мире

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа заявил, что, согласно данным за прошлый год, Литва является самой пьющей в мире страной, сообщает Delfi.

По его словам, в Литве за прошлый год один житель в среднем выпил около 16 литров алкоголя. «Это, по новейшим подсчетам, делает ее (Литву) крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире», — сказал Галеа.

 По информации ВОЗ, на втором месте в списке самых пьющих стран находится Белоруссия. Там на каждого жителя приходится в среднем по 15 литров потребленного алкоголя. Третье место заняла Латвия, где в среднем на каждого жителя страны пришлось около 13 литров алкоголя в 2016 году.

Россия делит четвертое место вместе с Польшей. В этих двух странах на каждого жителя приходится около 12 литров выпитого за прошлый год алкоголя.

В организации также отмечают, что лучше всего с проблемой большого количества потребления алкоголя справляются в странах Западной Европы.

ДОЖДЬ

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