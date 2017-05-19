ДВД ЗКО прокомментировало скандальное видео с участием полицейского

Главное полицейское управление области подтвердило факт уголовного дела в отношении капитана полиции Самата Жаймаганбетова.

— В настоящее время Департаментом национального бюро по противодействию коррупции проводится досудебное расследование в отношении капитана полиции Самата Жаймаганбетова, участкового инспектора полиции Бурлинского РОВД, по статье 362 части 4 пунктов 1, 2 УК РК «Превышение власти или должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия, с применением насилия и специальных средств», — сообщает ДВД ЗКО. — Вместе с тем Управление собственной безопасности ДВД ЗКО проводит служебное расследование в отношении данного сотрудника.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА