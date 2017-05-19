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Опубликовано: Пт, Май 19th, 2017
1 861 ЗКО / Картина дня

ДВД ЗКО прокомментировало скандальное видео с участием полицейского

Главное полицейское управление области подтвердило факт уголовного дела в отношении капитана полиции Самата Жаймаганбетова.

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— В настоящее время Департаментом национального бюро по противодействию коррупции проводится досудебное расследование в отношении капитана полиции Самата  Жаймаганбетова, участкового инспектора полиции Бурлинского РОВД,  по статье 362 части 4 пунктов 1, 2 УК РК «Превышение власти или должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия, с применением насилия и специальных средств», — сообщает ДВД ЗКО. — Вместе с тем Управление собственной безопасности ДВД ЗКО проводит служебное расследование в отношении данного сотрудника.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

Один комментарий
  1. Руслан:
    19 Май 2017 в 13:55

    Посмотрим есть ли правда в Казахстане.

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