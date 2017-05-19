Извиняться не собираюсь. — Навальный ответил Усманову, пригласив его на дебаты

Оппозиционер предложил бизнесмену выяснить правду в телеэфире

Оппозиционный политик Алексей Навальный записал ответное видеообращение для бизнесмена Алишера Усманова, в котором отверг обвинения в клевете и предложил выяснить правду на теледебатах.

В своем видеообращении Навальный заявил, что факты, изложенные в его расследовании и вызвавшие столь бурную реакцию Усманова, являются достоверными, после чего повторно обвинил миллиардера в коррупции.

«Я обращаюсь к Алишеру Бурхановичу Усманову… Я выслушал Ваше обращение и посчитал его угрозой… Но мы Вас не боимся. Никто перед Вами извиняться не будет», — заявил Навальный в своем видео, опубликованном на rel=»nofollow»>канале оппозиционера в YouTube.

Алексей Навальный также выразил уверенность, что записать видео Усманова попросили в Кремле, дабы отвлечь внимание общественность от расследования Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» председателя правительства России Дмитрия Медведева.

«Это, конечно, просьба Кремля. Возможно, Медведева или Путина. Им нужно сместить дискуссию,… чтобы было противостояние не «все мы против Медведева и Путина», а противостояние «Навальный против Усманова», — добавил создатель «Фонда борьбы с коррупцией».

Оппозиционер предложил Алишеру Усманову «выяснить отношения» на теледебатах, которые он сам готов организовать в офисе ФБК.

«Приходите к нам в Фонд борьбы с коррупцией, мы расскажем, что о вас знаем», — резюмировал Навальный.