Казахстан тратит на образование меньше, чем Гондурас — исследование

Затраты на образование в Казахстане составляют всего 3,7 процента от ВВП, что мало даже в сравнении с далеко не самыми развитыми странами. На это обратила внимание директор исследовательского центра «Сандж» Жанар Джандосова, участвуя в круглом столе по теме «Качество человеческого капитала как фактор модернизации: ожидания и реальность», передает Tengrinews.kz.

«Зарплата учителей в Казахстане крайне низкая. Из всех затрат на бюджет очень большую долю занимают Назарбаев Университет, Назарбаев Интеллектуальные школы, а обычные школы получают мизер. Это основная проблема. Мне кажется, вполне возможно довести эту цифру до 5-6 процентов. Сейчас показатель 3,7, но еще совсем недавно он находился на уровне 3 процентов», — высказала мнение Джандосова.

Она также отметила, что в Гондурасе затраты на образование составляют 4,4 процента от ВВП. В Украине — 6,7 процента.

Это один из показателей, по которым измеряется общий уровень человеческого развития в государстве. Тем не менее, по словам социолога, Казахстан находится в данном рейтинге на достаточно приличном месте, имея показатель 0,79 балла. Однако это объясняется высоким уровнем доходов на душу населения, чему способствовали нефтяные доходы и небольшое количество населения.

В свою очередь, другой участник круглого стола, редактор журнала «Эксперт Казахстан» Сергей Домнин отметил, что в Казахстане отсутствует анализ эффективности инвестиций бюджетных средств, в том числе — на образование. Освоение важнее результативности.

«Например, ключевая программа для казахстанского рынка с точки зрения PR — это «Болашак». По официальным данным, там около 12 тысяч человек. Во-первых, «около» должно смущать. Во-вторых, хотелось бы подробнее знать, куда уехали эти люди, по каким специальностям учились. Для этого нужны исследования, чтобы понять, где мы находимся», — обратил внимание Домнин.

В целом журналист высказал тезис, что после окончания нефтяной эпохи Казахстан не ждет ничего хорошего, если не будет «накачан человеческий капитал».

«Почему у нас человеческий капитал не развивается? Потому что, если грубо говорить, нашей экономике человек и не нужен. Поскольку тот рост, который мы наблюдали в 2000-х, он произошел на фоне роста цен на нефть и роста добычи нефти. И что мы сделали как граждане, как специалисты? Немного. (…) Около трети экономики Казахстана — это промышленность, в основном производящая не самые сложные продукты — металлы, нефть. Кроме того, налоговая система выстроена так, что вес человека и его дохода не очень высокий. Это тоже один из факторов, который мешает, возможно, регулятору обратить внимание на человеческий капитал. Доля ИПН в доходах бюджета в последнее десятилетие не поднималась выше 7,8 процента, а КПН и трансферт из Нацфонда (нефтяная рента) в совокупности дают 46,1 процента доходов бюджета. По сути, это налоги недропользователей, которые возвращаются через управляющие компании», — поделился мнением Домнин.



Также к факторам, мешающим развитию человеческого капитала в Казахстане, эксперт отнес деградацию высшего образования, слабую отдачу на образование, непрерывное реформирование секторов образования и здравоохранения, а также утечку мозгов.

В 2015 году Казахстан покинуло более 388 тысяч человек старше 15 лет. У 35,2 процента из них было высшее образование. У 27,5 процента иммигрантов по итогам 2015 года (104 тысячи человек) лишь среднее образование. Высшее — у 34,5 процента, отметил эксперт.

Открытая Азия