 « Мне предлагали деньги за то, чтобы я забрал заявление» — пострадавший от пыток полицейского из ЗКО

Эльдар Мукашев сообшил, что его настоятельно просят примириться с участковым Саматом Жалмагамбетовым и забрать заявление с полиции. Однако сам капитан к нему не приходил.

Со слов Эльдара Мукашева к нему три раза приезжали сотрудники дорожной полиции города Аксая с просьбой забрать заявление из антикоррупционной полиции.

— Я знаю и имена этих людей и звания, — говорит Эльдар Мукашев. – Но я не могу их афишировать, поскольку работаю таксистом и постоянно езжу по городу. Чувствую, несладко мне придётся после этого, начнут тормозить, придираться ко мне.

Изначально полицейские предлагали за свободу своего коллеги 300 тысяч тенге, но получив отказ повысили ставки до 900 тысяч тенге. Апогеем торга стала сумма в миллион двести тысяч тенге. Поняв, что Эльдар принципиален, сотрудники правоохранительных органов перестали предпринимать попытки с ним договориться и тогда за дело принялись абсолютно другие люди.

— Начали приходить наши общие с Саматом Жалмагамбетовым знакомые, просили, уговаривали, опять-таки деньги предлагали, — рассказывает Эльдар Мукашев. — Один парень по имени Асылбек стал давить на жалость. Пришёл и говорит, что он неделю назад избил человека, а участковый Жалмагамбетов ему поможет избежать наказания, если я заберу заявление.

Напомним, что 25-летнего таксиста Самата Жалмагамбетова избил полицейский. Возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий.

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Акмарал ШАЯХМЕТОВА