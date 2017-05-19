« Мне предлагали деньги за то, чтобы я забрал заявление» — пострадавший от пыток полицейского из ЗКО
Эльдар Мукашев сообшил, что его настоятельно просят примириться с участковым Саматом Жалмагамбетовым и забрать заявление с полиции. Однако сам капитан к нему не приходил.
Со слов Эльдара Мукашева к нему три раза приезжали сотрудники дорожной полиции города Аксая с просьбой забрать заявление из антикоррупционной полиции.
— Я знаю и имена этих людей и звания, — говорит Эльдар Мукашев. – Но я не могу их афишировать, поскольку работаю таксистом и постоянно езжу по городу. Чувствую, несладко мне придётся после этого, начнут тормозить, придираться ко мне.
Изначально полицейские предлагали за свободу своего коллеги 300 тысяч тенге, но получив отказ повысили ставки до 900 тысяч тенге. Апогеем торга стала сумма в миллион двести тысяч тенге. Поняв, что Эльдар принципиален, сотрудники правоохранительных органов перестали предпринимать попытки с ним договориться и тогда за дело принялись абсолютно другие люди.
— Начали приходить наши общие с Саматом Жалмагамбетовым знакомые, просили, уговаривали, опять-таки деньги предлагали, — рассказывает Эльдар Мукашев. — Один парень по имени Асылбек стал давить на жалость. Пришёл и говорит, что он неделю назад избил человека, а участковый Жалмагамбетов ему поможет избежать наказания, если я заберу заявление.
Напомним, что 25-летнего таксиста Самата Жалмагамбетова избил полицейский. Возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий.
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Акмарал ШАЯХМЕТОВА
надо этого участкового допросить на детекторе лжи
если он хочет доказать свою правоту он обязан согласиться
Молодец Эльдар …. Просто мы привыкли к Таму что у нас все продаётся и покупается вопрос только в цифре и у каждого есть своя цена …. Но думаю что предложат больше согласишься такова жизнь … …
Так «герой» работает таксистом?
Дело здесь точно не чистое. Думаю он бы молча взял 1200.000 если бы на самом деле их ему предлагали.
Вот эта фраза «Пришёл и говорит, что он неделю назад избил человека, а участковый Жалмагамбетов ему поможет избежать наказания, если я заберу заявление.» — замечательная причина отозвать заявление.
Вряд ли теперь согласиться. В новостях по кз идет уже.
Смотри чтобы тебя самого теперь не «сварили» на вымогательстве!
Уболтают на бабки, запишут базар на диктофон, потом перемонтируют как им надо а купюры пометят….и «примут» тебя тёпленьким, когда ты от привалившего счастья разомлеешь и слюну пустишь!))))))))))
Они это УМЕЮТ…будь спок!
И поедешь ты по всем известному адресу, прямиком в заботливые объятия зоновской семейки вахобитов, которые предложат тебе свою дружбу и защиту от мести лагерного начальства за твой наезд на представителя системы, хотя и из «смежников» , но всё равно «СВОЕГО» …
Так что смотри….не лоханись, паря!
Не известно как оно будет. Одно знаю — такие суммы тебе ни кто просто так не простит.
Если изначально не был готов идти до конца, то и не надо было начинать.
Намотал бы сопли на кулак и смирился….с тебя не убыло-бы.
Ну а раз назвался груздем — полезай в кузов.