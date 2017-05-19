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Опубликовано: Пт, Май 19th, 2017
1 477 ЗКО / Картина дня

На чиновников акимата Бурлинского района ЗКО заведено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями

На кого конкретно из госслужащих заведено уголовное дело, антикоррупционная служба не сообщает.

аксай

Поводом для обращения с запросом в Департамент национального бюро по противодействию коррупции стало сообщение жителей Бурлинского района о том, что в кабинете акима района Алдияра Халелова проводился обыск, по результатам которого его забрали с собой полицейские антикоррупционного ведомства. Однако в самом Департаменте по борьбе с коррупцией информацию опровергли, сообщив, что никакого обыска в кабинете Халелова не было и уголовное дело в отношении него не имеется. Вместе с тем антикоррупционная служба сообщила, что в отношении сотрудников акимата Бурлинского района зарегистрировано уголовное дело по статье 361 часть 2 УК РК « Злоупотребление должностными полномочиями».

— Уголовное дело заведено по факту злоупотребления должностными полномочиями, — сообщили в антикоррупционном бюро. – На кого конкретно заведено оно и другие подробности мы пока сообщить не можем.

«УН» выясняет обстоятельства.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

Один комментарий
  1. Гизат:
    19 Май 2017 в 13:37

    На кого конкретно из госслужащих заведено уголовное дело, антикоррупционная служба не сообщает.
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    Страхуются! По человечески понять их можно, обожглись на Унгарбекове(пример), а тут Халелов и дуют теперь на воду…. А вдруг…………. То-то и оно…. А нам говорят » жесткая борьба с коррупцией не взирая на лица», нам говорят про «нулевую терпимость», да нам много чего говорят…… Власть делает вид, что им верят, мы делаем, что верим…. и все так дружно, скопом скатываемся в глубокую жпропасть……. Но как НИ говорите, а у нас самое гуманное правосудие для коррупционеров и мы НИ сколько в этом не сомневаемся… НИ-НИ Нисколько не сомневаемся……

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