На чиновников акимата Бурлинского района ЗКО заведено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями

На кого конкретно из госслужащих заведено уголовное дело, антикоррупционная служба не сообщает.

Поводом для обращения с запросом в Департамент национального бюро по противодействию коррупции стало сообщение жителей Бурлинского района о том, что в кабинете акима района Алдияра Халелова проводился обыск, по результатам которого его забрали с собой полицейские антикоррупционного ведомства. Однако в самом Департаменте по борьбе с коррупцией информацию опровергли, сообщив, что никакого обыска в кабинете Халелова не было и уголовное дело в отношении него не имеется. Вместе с тем антикоррупционная служба сообщила, что в отношении сотрудников акимата Бурлинского района зарегистрировано уголовное дело по статье 361 часть 2 УК РК « Злоупотребление должностными полномочиями».

— Уголовное дело заведено по факту злоупотребления должностными полномочиями, — сообщили в антикоррупционном бюро. – На кого конкретно заведено оно и другие подробности мы пока сообщить не можем.

«УН» выясняет обстоятельства.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА