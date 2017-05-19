На чиновников акимата Бурлинского района ЗКО заведено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями
На кого конкретно из госслужащих заведено уголовное дело, антикоррупционная служба не сообщает.
Поводом для обращения с запросом в Департамент национального бюро по противодействию коррупции стало сообщение жителей Бурлинского района о том, что в кабинете акима района Алдияра Халелова проводился обыск, по результатам которого его забрали с собой полицейские антикоррупционного ведомства. Однако в самом Департаменте по борьбе с коррупцией информацию опровергли, сообщив, что никакого обыска в кабинете Халелова не было и уголовное дело в отношении него не имеется. Вместе с тем антикоррупционная служба сообщила, что в отношении сотрудников акимата Бурлинского района зарегистрировано уголовное дело по статье 361 часть 2 УК РК « Злоупотребление должностными полномочиями».
— Уголовное дело заведено по факту злоупотребления должностными полномочиями, — сообщили в антикоррупционном бюро. – На кого конкретно заведено оно и другие подробности мы пока сообщить не можем.
«УН» выясняет обстоятельства.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
На кого конкретно из госслужащих заведено уголовное дело, антикоррупционная служба не сообщает.
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Страхуются! По человечески понять их можно, обожглись на Унгарбекове(пример), а тут Халелов и дуют теперь на воду…. А вдруг…………. То-то и оно…. А нам говорят » жесткая борьба с коррупцией не взирая на лица», нам говорят про «нулевую терпимость», да нам много чего говорят…… Власть делает вид, что им верят, мы делаем, что верим…. и все так дружно, скопом скатываемся в глубокую жпропасть……. Но как НИ говорите, а у нас самое гуманное правосудие для коррупционеров и мы НИ сколько в этом не сомневаемся… НИ-НИ Нисколько не сомневаемся……