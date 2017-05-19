Обвиняемый в избиении мужчины полицейский из ЗКО уже попадал в поле зрения СМИ

Около полутора лет тому назад на трассе «Жанаталап- Карачаганак» был обнаружен труп 36-летнего Ермека Нихаева. Ровно за полтора часа до смерти его увёз на своей машине участковый Самат Жаймаганбетов.

6 января 2016 года на сайте газеты «Уральская неделя» была опубликована народная новость Гульзифы Нихаевой, которая жаловалась на то, что уголовное дело по факту смерти её супруга тянется три месяца. При этом женщина писала, что смерть ее мужа наступила вовсе не после наезда автомобиля, как утверждает полиция, а совсем при других обстоятельствах.

— Мой муж был в состоянии алкогольного опьянения, — пишет Гульзифа Нихаева. – Он вышел к соседу с нашим сыном, после чего к нему подъехала машина, за рулем которой оказался участковый Самат Жаймаганбетов. Поговорив порядка десяти минут, полицейский приказал Ермеку сесть в его машину. С тех пор живым мужа я не видела.

Со слов женщины, вечером того же дня ее мужа обнаружили мертвым. По официальной версии, Ермек Нихаев был сбит автомобилем, однако женщина не верит в это и утверждает: ее мужа кто-то убил и инсценировал наезд, чтобы скрыть преступление.

— Возможно, я юридически неграмотна, но все, что происходило на трассе, со слов свидетелей знаю наизусть, — сокрушается женщина. — Почему участковый забрал моего мужа? Только из-за того, что он был выпивши? Если причина в этом, то почему он (участковый) не довез его до ЛТП г. Аксая? Почему оставил на полдороге? Кто должен ответить за это????

Несколькими днями позже ДВД ЗКО дали свой ответ к публикации, где, кроме сообщения о том, что версия наезда нашла свое подтверждение, сообщили о непричастности Самата Жаймаганбетова к происшествию.

— В ходе досудебного расследования были проверены доводы Нихаевой Г.Б. в части причастности участкового инспектора полиции Бурлинского РОВД Жаймагамбетова С. к смерти гражданина Нихаева Е.М, — пишет ДВД ЗКО в ответной публикации. — Было установлено, что участковый инспектор в день ДТП действительно был на своем административном участке в п. Жанаталап Бурлинского района и подвёз Нихаева Е.М. до п. Карачаганак по его личной просьбе. Это подтверждается свидетелями, которые видели, как Нихаев Е.М. целым и невредимым добрался до п. Карачаганак и остался там. Впоследствии УИП Жаймагамбетов С. уехал дальше по своим служебным делам.

Напомним, что участковый села Успеновка Бурлинского района Самат Жаймаганбетов подозревается в избиении 25-летнего Эльдара Мукашева. Сам страж правопорядка утверждает, что не применял физическую силу по отношению к последнему.

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Акмарал ШАЯХМЕТОВА