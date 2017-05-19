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Опубликовано: Пт, Май 19th, 2017
679 ЗКО / Картина дня

ТОО «Орал Таза Сервис» пояснил, почему их КАМАЗ выгрузил мусор на улице

Пользователи «УН» прислали видео, на котором видно, что мусоровоз выгрузил мусор прямо на улице. Как оказалось, КАМАЗ принадлежал не «ДЭПу», а ТОО «Орал Таза Сервис».

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Начальник абонентского отдела Апполон Бектаубаев сообщил, что в КАМАЗе горел мусор.

— По-видимому, кто- то бросил окурок в мусор и он начал тлеть, — говорит Апполон Бектаубаев. – По правилам техники безопасности, водитель обязан был в срочном порядке выгрузить мусор, поскольку мог загореться весь мусоровоз. Пожарные затушили намечающийся пожар.

По словам Апполона Бектаубаева, бытовые отходы сейчас убирает трактор.

ТОО «Орал Таза Сервис» призывает жителей города не бросать в мусорные контейнеры окурки и другие тлеющие предметы.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

Один комментарий
  1. Гизат:
    19 Май 2017 в 14:37

    Такое бывает. И при ДЭП (Спецавтобаза) бывало. Люди бросают в контейнера все подряд и в т.ч. легковоспламеняющиеся предметы, кислотосодержащие и т.д. Хорошо, что так легко обошлось.

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