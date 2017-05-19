Участковый из ЗКО, которого обвиняют в избиении мужчины, прокомментировал ситуацию ( аудио)
Со слов полисмена, Эльдара Мукашева он не избивал. Мукашев умышленно создал аварийную обстановку, оказывал ему сопротивление при задержании и сейчас клевещет на него, пытаясь уйти от ответственности.
Подследственный участковый села Успеновка Бурлинского района утверждает, что Эльдар Мукашев умышленно создал аварийную обстановку на дорогах Успеновки.
— Он резко повернул в сторону патрульной автомашины, — говорит капитан Самат Жаймагамбетов. – Я остановился, а он резко свернул обратно на свою полосу. Я подошел, а он стал агрессивно со мной разговаривать и снимать на камеру.
Факт избиения Эльдара Мукашева капитан полиции отрицает.
— Такого не было, — кратко комментирует он. – Сейчас на меня заведено уголовное дело, следствие проверит, был ли факт избиения или нет.
На вопрос журналиста, зачем бы Эльдару Мукашеву клеветать на него, капитан ответил, что это было сделано с целью обелить себя.
— На него сейчас заведено уголовное дело по факту неповиновения сотруднику полиции, — говорит страж порядка. – Вот он и хочет обелить себя. Вообще, парень характеризуется с отрицательной стороны — совершал суициды, ДТП.
На сегодняшний день в отношении капитана полиции Самата Жаймагамбетова заведено уголовное дело по статье 362 УК РК «Превышение власти или должностных полномочий». Санкциями данной статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.
На 25-летнего Эльдара Мукашева также заведено уголовное дело по статье 379 УК РК «Неповиновение представителю власти». Санкциями этой статьи предусматривается штраф в размере 100 МРП (226 900 тенге) либо арест до 45 суток.
Напомним, что 25-летний мужчина из Уральска пожаловался, что его пытал полицейский: «Он кричал, что хозяин в поселке», — мужчина из ЗКО рассказал, как над ним издевался полицейский
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
Сельчанин кот-й зависим от еденственного в поселке полицая, врят ли будут нагнетать ситуации. Полицай щас такое придумает
Рафик вабще не виновник)))
Господа Народ обратите внимания даже пусть и предположим такую версию что Эльдар Мукашев может быть и со слов полицейского что и нарушил……….Но какое имел право полицейский применять такие пытки над живым человеком, Это видео еще не все.? Попутно один на один на дороге Эльдар со скованными руками естественно сопротивляться он не может ? Парень конечно пострадал. Теперь вся надежда на честное расследование. Чтоб такие полицейские не позорили мундир и честь полицейского
Мент последний человек которому можно верить.
У всех машин полиции должен быть видеорегистратор. Если видеорегистратор не работает то менты виноваты. Это им выгодно. Сейчас этот участковый всякую чушь придумает.
Что с людьми иворится одни изверги кругом. Все агрессивнее и агресивнее с каждым годом. Им и так никто не верит, теперь изза таких вот ментов …..
беспредельщик, откуда берут таких в полицию
Подозрительно «белый и пушистый » этот Эльдар. Беспредельничал на дороге, а теперь прикидывается. Действие участкового не оправдываю,но когда попадаются на дорогах вот такие «эльдары», хочется хорошенько настучать по башке идиоту.
Я усе расскажу как было дело. Мы мирно стояли возле поъезда в три часа ночи со своими друзьями тяжвесами и курили. Скрипач сам к нам подошел встал в круг и начал кричать что вот я покажу вам борцам как надо бороться и сам себя взял за шкирку разбил свои очки и шврнул в окно первого этажа а потом взял скрипку и головой разбил ее мол смотрите как я умею, а потом еще ногой ее растоптал.