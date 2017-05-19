Участковый из ЗКО, которого обвиняют в избиении мужчины, прокомментировал ситуацию ( аудио)

Со слов полисмена, Эльдара Мукашева он не избивал. Мукашев умышленно создал аварийную обстановку, оказывал ему сопротивление при задержании и сейчас клевещет на него, пытаясь уйти от ответственности.

Подследственный участковый села Успеновка Бурлинского района утверждает, что Эльдар Мукашев умышленно создал аварийную обстановку на дорогах Успеновки.

— Он резко повернул в сторону патрульной автомашины, — говорит капитан Самат Жаймагамбетов. – Я остановился, а он резко свернул обратно на свою полосу. Я подошел, а он стал агрессивно со мной разговаривать и снимать на камеру.

Факт избиения Эльдара Мукашева капитан полиции отрицает.

— Такого не было, — кратко комментирует он. – Сейчас на меня заведено уголовное дело, следствие проверит, был ли факт избиения или нет.

На вопрос журналиста, зачем бы Эльдару Мукашеву клеветать на него, капитан ответил, что это было сделано с целью обелить себя.

— На него сейчас заведено уголовное дело по факту неповиновения сотруднику полиции, — говорит страж порядка. – Вот он и хочет обелить себя. Вообще, парень характеризуется с отрицательной стороны — совершал суициды, ДТП.

На сегодняшний день в отношении капитана полиции Самата Жаймагамбетова заведено уголовное дело по статье 362 УК РК «Превышение власти или должностных полномочий». Санкциями данной статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

На 25-летнего Эльдара Мукашева также заведено уголовное дело по статье 379 УК РК «Неповиновение представителю власти». Санкциями этой статьи предусматривается штраф в размере 100 МРП (226 900 тенге) либо арест до 45 суток.

Напомним, что 25-летний мужчина из Уральска пожаловался, что его пытал полицейский: «Он кричал, что хозяин в поселке», — мужчина из ЗКО рассказал, как над ним издевался полицейский

Акмарал ШАЯХМЕТОВА