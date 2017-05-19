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Опубликовано: Пт, Май 19th, 2017
2 240 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Участковый из ЗКО, которого обвиняют в избиении мужчины, прокомментировал ситуацию ( аудио)

Со слов полисмена, Эльдара Мукашева он не избивал. Мукашев умышленно создал аварийную обстановку,  оказывал ему сопротивление при задержании и сейчас клевещет на него, пытаясь уйти от ответственности.

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Подследственный участковый села Успеновка Бурлинского района утверждает, что Эльдар Мукашев умышленно создал аварийную обстановку на дорогах Успеновки.

— Он резко повернул в сторону патрульной автомашины, — говорит капитан Самат Жаймагамбетов. – Я остановился, а он резко свернул обратно на свою полосу. Я подошел, а он стал агрессивно со мной разговаривать и снимать на камеру.

Факт избиения Эльдара Мукашева капитан полиции отрицает.

— Такого не было, — кратко комментирует он. – Сейчас на меня заведено уголовное дело, следствие проверит, был ли факт избиения или нет.

На вопрос журналиста, зачем бы Эльдару Мукашеву клеветать на него, капитан ответил, что это было сделано с целью обелить себя.

— На него сейчас заведено уголовное дело по факту неповиновения сотруднику полиции, — говорит страж порядка. – Вот он и хочет обелить себя. Вообще, парень характеризуется с отрицательной стороны — совершал суициды, ДТП.

На сегодняшний день в отношении капитана полиции Самата Жаймагамбетова заведено уголовное дело по статье 362 УК РК «Превышение власти или должностных полномочий». Санкциями данной статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

На 25-летнего Эльдара Мукашева также заведено уголовное дело по статье 379 УК РК «Неповиновение представителю власти». Санкциями этой статьи предусматривается штраф в размере 100 МРП (226 900 тенге) либо арест до 45 суток.

Напомним, что 25-летний мужчина из Уральска пожаловался, что его пытал полицейский:  «Он кричал, что хозяин в поселке», — мужчина из ЗКО рассказал, как над ним издевался полицейский

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

 

9 комментариев
  1. 321:
    19 Май 2017 в 11:51

    Сельчанин кот-й зависим от еденственного в поселке полицая, врят ли будут нагнетать ситуации. Полицай щас такое придумает

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  2. Григорий Янайкин:
    19 Май 2017 в 12:05

    Рафик вабще не виновник)))

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  3. 5555:
    19 Май 2017 в 12:52

    Господа Народ обратите внимания даже пусть и предположим такую версию что Эльдар Мукашев может быть и со слов полицейского что и нарушил……….Но какое имел право полицейский применять такие пытки над живым человеком, Это видео еще не все.? Попутно один на один на дороге Эльдар со скованными руками естественно сопротивляться он не может ? Парень конечно пострадал. Теперь вся надежда на честное расследование. Чтоб такие полицейские не позорили мундир и честь полицейского

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  4. Дмитрий:
    19 Май 2017 в 12:55

    Мент последний человек которому можно верить.

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  5. арман:
    19 Май 2017 в 13:16

    У всех машин полиции должен быть видеорегистратор. Если видеорегистратор не работает то менты виноваты. Это им выгодно. Сейчас этот участковый всякую чушь придумает.

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  6. дин:
    19 Май 2017 в 13:20

    Что с людьми иворится одни изверги кругом. Все агрессивнее и агресивнее с каждым годом. Им и так никто не верит, теперь изза таких вот ментов …..

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  7. я:
    19 Май 2017 в 14:14

    беспредельщик, откуда берут таких в полицию

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  8. 999:
    19 Май 2017 в 14:34

    Подозрительно «белый и пушистый » этот Эльдар. Беспредельничал на дороге, а теперь прикидывается. Действие участкового не оправдываю,но когда попадаются на дорогах вот такие «эльдары», хочется хорошенько настучать по башке идиоту.

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  9. Руслан:
    19 Май 2017 в 15:59

    Я усе расскажу как было дело. Мы мирно стояли возле поъезда в три часа ночи со своими друзьями тяжвесами и курили. Скрипач сам к нам подошел встал в круг и начал кричать что вот я покажу вам борцам как надо бороться и сам себя взял за шкирку разбил свои очки и шврнул в окно первого этажа а потом взял скрипку и головой разбил ее мол смотрите как я умею, а потом еще ногой ее растоптал.

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