Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес

Бизнесмен призвал оппозиционера «извиниться и жить спокойно».

Бизнесмен Алишер Усманов опубликовал видеообращение для блогера и оппозиционера Алексея Навального, против которого он выдвинул иск о защите чести и достоинства. Обращение опубликовано на официальном канале бизнесмена в YouTube.

«Ты выбрал неудачный объект для дискредитации облика российского бизнесмена», — заявил Усманов. «Ты врешь, что я не плачу налоги в России. Я плачу налоги только в России. В этом году только я задекларировал 2,7 млрд руб. налогов, а за 10 лет заплатил почти полмиллиарда долларов, если переводить по курсу», — сказал он.

Усманов прокомментировал также опубликованную в материалах Фонда борьбы с коррупцией информацию о земельном участке с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе, который он якобы использовал в качестве взятки.

«Ты врешь, когда говоришь, что я взятки даю. Взятки не регистрируют в регистрационной палате, открыто не переводят деньги со своего счета. Вся эта история с землей и домом — это огромная, многоступенчатая сага, в которой было три заинтересованные стороны, и мне пришлось платить не за то, чтобы сделка была, а за то, чтобы она не была между ними. И каждому пришлось платить: одному — активы, чтобы он отказался от прибыли, которую хотел делать на своих деньгах, другому — займы и деньги, чтобы он землю уступил, а в конечном итоге каждый получил то, что хотел. О какой взятке может идти речь?» — пояснил он.

Усманов также отметил, что, вопреки заявлению Навального, за годы руководства предприятиями он создал 40 тыс. рабочих мест, вложил в их развитие более 800 млрд руб. «Ты врешь, что источником моего состояния являются крупнейшие приватизационные сделки, вранье. Ты говоришь о том, что я забрал, украл советские горно-обогатительные комбинаты. К твоему сведению, залоговые аукционы, насколько я помню, закончились в 1995 году — я никогда ни в одном из них не участвовал, в последующих приватизационных сделках тоже», — добавил бизнесмен.

По его словам, Михайловский ГОК обошелся акционерам в $1,5 млрд, Лебединский и Оскольский горно-обогатительные комбинаты — в 2,5 млрд швейцарских франков. «Я хочу сказать, что ты лжешь, когда говоришь, что мы бесплатно, в подарок, получили все эти активы. Сделки с «Мегафоном», Mail.ru, «Одноклассниками», «ВКонтакте» — уж это точно не советские предприятия, это точно не воровство», — отметил он. «Для меня важно, чтобы люди, которые смотрят это видео, знали, что я, Алишер Усманов, честный предприниматель, прежде всего, честный человек», — заключил бизнесмен, призвав Навального «извиниться и жить спокойно».

Суть иска

Люблинский суд Москвы 30 мая проведет предварительные слушания по иску Усманова к Навальному о защите чести и достоинства. Как сообщили ТАСС в суде, Усманов требует обязать оппозиционера опровергнуть сведения, которые, по утверждению предпринимателя, не соответствуют действительности. Финансовых претензий бизнесмен не имеет.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией, основателем которого является Навальный, опубликовал материал, согласно которому однокурсник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев и связанный с ним фонд «Соцгоспроект» получили от предпринимателя по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд руб.

ТАСС