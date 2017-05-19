В Уральске «Камаз» ДЭПа выгрузил мусор прямо на улицу (Народная новость)

Пользователь «УН» сообщил:

Старый аэропорт, улица Евразийская. Остановка «Старая конечная». Примерно в 10:20-10:00 часов. Мы попытались сделать замечание водителю «КАМАЗа», в ответ он начал ругаться и сказал, что им все равно, куда выгружать мусор и за это им ничего не будет.