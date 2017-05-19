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Опубликовано: Пт, Май 19th, 2017
1 104 ЗКО / Народные новости

В Уральске «Камаз» ДЭПа выгрузил мусор прямо на улицу (Народная новость)

Пользователь «УН» сообщил:

Старый аэропорт, улица Евразийская. Остановка «Старая конечная». Примерно в 10:20-10:00 часов. Мы попытались сделать замечание водителю «КАМАЗа», в ответ он начал ругаться и сказал, что им все равно, куда выгружать мусор и за это им ничего не будет.

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4 комментария
  1. Марат:
    19 Май 2017 в 12:59

    Видео что мусор горит, видимо пришлось сбросить чтобы машина не загорелась! Главное чтобы потушили и убрали за собой!

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  2. Народ:
    19 Май 2017 в 13:10

    Я тож проезжал мимо разговаривал с водителем, он злой был говорит мусор начал горет у него на борту и поэтому разгузился говорит

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  3. Talgat_mechanic:
    19 Май 2017 в 13:32

    На видео женщина комментирует «кагаздар ушпасын деп жагып жатыр» что как переводится «бумагу жгут чтоб мусор не разлетался». Скорее мусор в кузове загорелся, вот и выгрузил. Надеюсь убирут за собой.

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  4. Житель:
    19 Май 2017 в 13:46

    Загорелся мусор, поэтому чтобы сберечь машину пришлось экстренно выгружать. Уберут как потухнет, уверен из мухи слона как всегда раздули

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