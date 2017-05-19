В Уральске «Камаз» ДЭПа выгрузил мусор прямо на улицу (Народная новость)

Опубликовано: Пт, Май 19th, 2017
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Видео что мусор горит, видимо пришлось сбросить чтобы машина не загорелась! Главное чтобы потушили и убрали за собой!
Я тож проезжал мимо разговаривал с водителем, он злой был говорит мусор начал горет у него на борту и поэтому разгузился говорит
На видео женщина комментирует «кагаздар ушпасын деп жагып жатыр» что как переводится «бумагу жгут чтоб мусор не разлетался». Скорее мусор в кузове загорелся, вот и выгрузил. Надеюсь убирут за собой.
Загорелся мусор, поэтому чтобы сберечь машину пришлось экстренно выгружать. Уберут как потухнет, уверен из мухи слона как всегда раздули