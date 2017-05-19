В ЗКО освобожден от занимаемой должности замначальника антикоррупционной службы Бейбит Ирменов

Такое решение приняла коллегия нацбюро по противодействия коррупции по итогам его работы за 3 месяца. Сейчас Бейбит Ирменов откомандирован в распоряжение департамента.

Бейбит Ирменов проработал заместителем руководителя департамента агенства по делам госслужбы и противодействия коррупции около полугода.

— Бейбита Мутиголлаевича заменит выпускник Евразийского национального университета имени Льва Гумилёва Бейбит Есин, — сообщили в антикоррупционной службе.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА