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Опубликовано: Пт, Май 19th, 2017
2 773 ЗКО / Картина дня

В ЗКО освобожден от занимаемой должности замначальника антикоррупционной службы Бейбит Ирменов

Такое решение приняла коллегия нацбюро по противодействия коррупции по итогам его работы за 3 месяца. Сейчас Бейбит Ирменов откомандирован в распоряжение департамента.

бей

Бейбит Ирменов в бытность начальника отдела финансовой полиции дает интервью для журналистов meta.kz. стопкадр.

 

Бейбит Ирменов проработал заместителем руководителя департамента агенства по делам госслужбы и противодействия коррупции около полугода.

— Бейбита Мутиголлаевича заменит выпускник Евразийского национального университета имени Льва Гумилёва Бейбит Есин, — сообщили в антикоррупционной службе.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

 

Биография

Бейбит Есин, 1984 г.р., имеет высшее образование, в 2005 году окончил Казахстанско-Российский инженерно-экономический университет, в 2009 году — Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, в 2016 году — магистратуру Павлодарского Государственного университета имени С.Торайгырова.

Службу в органах финансовой полиции начал в 2005 году преподавателем в Академии финансовой полиции, с 2007 по 2014 годы работал на различных руководящих должностях Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции). С 2014 года находился на различных руководящих должностях Департамента Национального бюро противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Павлодарской области.

 

 

 

 

21 комментарий
  1. Макс:
    19 Май 2017 в 10:10

    Ну и правильно сделали все равно не какой работы нет. За что бы не брались все обваливается как старая штукатурка со стен.

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  2. Город:
    19 Май 2017 в 10:15

    Откуда он родом?Так и вертится на языке у всех его фамилия.Удивлён, либо у него «Божья искра» или протеже сильный.В 33 года уже почти «полкан» и посты занимал везде не рядовые.Дай Аллах,чтобы оказался «честным ментом» и на своём месте.Помнил о присяге,а не о своём кармане.Честных ментов видим только в сериалах и своих мечтах.В жизни большей частью рвачи которые готовы «стырить» всё у тех кто к ним попал

    0
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  3. HumptyDumpty:
    19 Май 2017 в 11:04

    прикольное определение — «откомандирован». видать накопали уже что-то? или команда сверху была?

    0
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  4. Не сдержался и набухался в будний день:
    19 Май 2017 в 11:23

    Город, он брат бывшего начальника управления медицины Ирменова

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  5. Доигрался:
    19 Май 2017 в 11:33

    Шакал болды! Канша адамды кинады онбаган!

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  6. Ярый комментатор:
    19 Май 2017 в 12:19

    Бейбита сменил другой Бейбит. Бейбиты нынче в тренде)))

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  7. александр:
    19 Май 2017 в 12:20

    Он конечно еще тот гусь, но видимо компроматы которые собрал ирменов в отношение вип персон, не довали кому-то сладко спать.

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  8. Максат:
    19 Май 2017 в 12:59

    Это понятно чьих рук дело. Бейбит честно работает и мешает многим дела делать. Вот и стараются яму копать ему. Особенно его шеф и его земляк. Но он не промах, докажет все равно.

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  9. знающий:
    19 Май 2017 в 13:06

    Ирменов конечно честный, но он перегнул палку недавно

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  10. Aноним:
    19 Май 2017 в 13:07

    Поделом ему!!!

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  11. Уральское:
    19 Май 2017 в 13:35

    Че он аким или первый Руководитель писать о нем, или в Уральской неделе больше новостей нет? Рейтинг теряете наверно рядом с газетой Мой город вот и пишете, лишь бы новость была.

    0
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  12. Дамир:
    19 Май 2017 в 13:53

    Молодой ,ну и набрал пакость не человеческий. Тюрьму его надо.

    0
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  13. Алтай- Кул:
    19 Май 2017 в 14:40

    Один нормальный боец против коррупции, сильный духом, стальной характер у него, вот и мешают ему работать. Он не карьерист и ему до фени эта должность. Но принцип есть принцип. Надо вперёд идти!

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  14. Гость:
    19 Май 2017 в 14:43

    Правильно сделали, что убрали его. Теперь всю правду о правонарушениях в сфере здравоохранения узнаете. Ждите.

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  15. DM:
    19 Май 2017 в 14:44

    А может на повышение пошел!

    0
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  16. Ежик:
    19 Май 2017 в 14:57

    Да говорят на повышение, начальником по ЗКО скоро станет. Успехов ему!!!

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  17. Данил:
    19 Май 2017 в 15:07

    В Астану переводится говорят вроде

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  18. скептик:
    19 Май 2017 в 15:21

    Вот почитаешь и думаешь -кому нужна информация, что очередной Берик, Бейбут, Серики и множество других обитателей среды чиновников , правоохранителей и других госсутруктур повышены, сняты с должностей, уволены , посажены..да , честно говоря , глубоко безразлично народу , что там с ними..это волнуются те, кто либо в друзьях либо в недругах..а остальным то….лишь бы работа была, да как семью прокормить и детей вырастить…народ живет сам по себе, а они сами по себе..так , как говорят шутники, от перемены места расположения тел-запах не меняется…

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  19. помню:
    19 Май 2017 в 15:33

    Кто знает, не ветеринар ли он по образованию.Если да, то явно отъел лицо……..

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