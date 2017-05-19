В ЗКО освобожден от занимаемой должности замначальника антикоррупционной службы Бейбит Ирменов
Такое решение приняла коллегия нацбюро по противодействия коррупции по итогам его работы за 3 месяца. Сейчас Бейбит Ирменов откомандирован в распоряжение департамента.
Бейбит Ирменов проработал заместителем руководителя департамента агенства по делам госслужбы и противодействия коррупции около полугода.
— Бейбита Мутиголлаевича заменит выпускник Евразийского национального университета имени Льва Гумилёва Бейбит Есин, — сообщили в антикоррупционной службе.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
Биография
Бейбит Есин, 1984 г.р., имеет высшее образование, в 2005 году окончил Казахстанско-Российский инженерно-экономический университет, в 2009 году — Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, в 2016 году — магистратуру Павлодарского Государственного университета имени С.Торайгырова.
Службу в органах финансовой полиции начал в 2005 году преподавателем в Академии финансовой полиции, с 2007 по 2014 годы работал на различных руководящих должностях Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции). С 2014 года находился на различных руководящих должностях Департамента Национального бюро противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Павлодарской области.
Ну и правильно сделали все равно не какой работы нет. За что бы не брались все обваливается как старая штукатурка со стен.
Откуда он родом?Так и вертится на языке у всех его фамилия.Удивлён, либо у него «Божья искра» или протеже сильный.В 33 года уже почти «полкан» и посты занимал везде не рядовые.Дай Аллах,чтобы оказался «честным ментом» и на своём месте.Помнил о присяге,а не о своём кармане.Честных ментов видим только в сериалах и своих мечтах.В жизни большей частью рвачи которые готовы «стырить» всё у тех кто к ним попал
прикольное определение — «откомандирован». видать накопали уже что-то? или команда сверху была?
Город, он брат бывшего начальника управления медицины Ирменова
Шакал болды! Канша адамды кинады онбаган!
Бейбита сменил другой Бейбит. Бейбиты нынче в тренде)))
Он конечно еще тот гусь, но видимо компроматы которые собрал ирменов в отношение вип персон, не довали кому-то сладко спать.
Это понятно чьих рук дело. Бейбит честно работает и мешает многим дела делать. Вот и стараются яму копать ему. Особенно его шеф и его земляк. Но он не промах, докажет все равно.
Ирменов конечно честный, но он перегнул палку недавно
Поделом ему!!!
Че он аким или первый Руководитель писать о нем, или в Уральской неделе больше новостей нет? Рейтинг теряете наверно рядом с газетой Мой город вот и пишете, лишь бы новость была.
Молодой ,ну и набрал пакость не человеческий. Тюрьму его надо.
И вам того же
Один нормальный боец против коррупции, сильный духом, стальной характер у него, вот и мешают ему работать. Он не карьерист и ему до фени эта должность. Но принцип есть принцип. Надо вперёд идти!
Правильно сделали, что убрали его. Теперь всю правду о правонарушениях в сфере здравоохранения узнаете. Ждите.
А если он станет начальником, всю правду о другом челе узнаете :))
А может на повышение пошел!
Да говорят на повышение, начальником по ЗКО скоро станет. Успехов ему!!!
В Астану переводится говорят вроде
Вот почитаешь и думаешь -кому нужна информация, что очередной Берик, Бейбут, Серики и множество других обитателей среды чиновников , правоохранителей и других госсутруктур повышены, сняты с должностей, уволены , посажены..да , честно говоря , глубоко безразлично народу , что там с ними..это волнуются те, кто либо в друзьях либо в недругах..а остальным то….лишь бы работа была, да как семью прокормить и детей вырастить…народ живет сам по себе, а они сами по себе..так , как говорят шутники, от перемены места расположения тел-запах не меняется…
Кто знает, не ветеринар ли он по образованию.Если да, то явно отъел лицо……..