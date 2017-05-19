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Опубликовано: Пт, Май 19th, 2017
1 358 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Власти Уральска объявили конкурс на проект моста в районе «Нефтебаза»

В Уральске власти объявили конкурс на изготовление проекта реконструкции автомобильного моста, известного в народе под названием «Омеговский мост». На изготовление проекта власти выделили 40 млн тенге.

омеговский мост

Объявление опубликовано сегодня на портале госзакупок РК. Заказчиком конкурса выступает Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города. Потенциальным участникам конкурса предлагается до 12 июня подать свои заявки на изготовление проектно-сметной документации по реконструкции автомобильного путепровода в районе «Нефтебаза». Точная сумма выделенная акиматом города на изготовление проекта составляет 43 млн 399 тысяч 694 тенге. В технической спецификации к будущему объекту сообщается, что проект должен предусмотреть расширение проезжей части моста. После определения подрядчика акимат города дает ему 8 месяцев на изготовление ПСД.

На прошлой неделе в социальных сетях стала распространятся фотография, на которой отчетливо виден дефект моста — расползающиеся плиты перекрытия конструкции. «У моста 100% аварийное состояние — колонна уже разрушилась, за счёт этого смещается пролётное строение моста. Там вторая на подходе, плюс поперечная балка или траверса, которая лежит на колоннах, тоже начинает разрушаться — там видны оголения арматуры. Плюс из-за смещения пошли трещины в рёбрах пролётного строения», — сообщается в подписи к фотографии в социальных сетях.

 

Один комментарий
  1. Дотошный:
    19 Май 2017 в 20:09

    Довольно странная подача информации.
    Вызывает вопросы — а к кому… какому количеству потенциальных заказчиков она адресована?
    У нас их по области тысячи что-ли?
    Один…. от силы два.
    В таком случае зачем вообще эта инфа подана ….и в таком сыром виде?
    Вероятно редакция хотела сообщить читателям, что теперь и Омеговский мост готовится к закрытию. Но тогда форма подачи выбрана очень неудачно. Ни чего кроме раздражения и недоумения относительно её конечного адресата не вызывает.

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