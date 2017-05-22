5 причин полюбить цикорий

Здоровый образ жизни все больше набирает популярность. Вместо вредной и калорийной пищи люди предпочитают легкие и полезные продукты питания. Но все же бывает тяжело отказаться от привычной еды, поэтому многие стараются найти здоровую альтернативу своим любимым продуктам. Напиток из корня цикория принято считать заменителем кофе, который не приносит вред здоровью. Ароматный и сладкий вкус цикория не оставит равнодушным никого. В современных условиях найти экологически чистые корни этого растения, заготовить их, правильно обработать сможет далеко не каждый, да к тому же это требует достаточно много времени. Этот трудоемкий процесс взяла на себя российская компания ООО «Левис фуд». Нам остаётся только наслаждаться великолепным результатом и по достоинству оценить вкусовые качества растворимого цикория торговой марки «JARED». Однако мало кто знает о многих полезных для организма свойствах напитка. Сегодня мы приведем вам 5 причин, почему стоит полюбить цикорий:

1. Цикорий помогает в борьбе с лишним весом.

Главный компонент, входящий в экстракт корней цикория марки «JARED», благодаря которому особенно ценен этот напиток, инулин. Он и способствует улучшению обмена веществ и снижению лишнего веса. К тому же, сам напиток придает чувство насыщения вашему организму, что помогает вам не переедать.

Цикорий помогает в профилактике диабета

Регулярное употребление растворимого цикория оказывает прямое воздействие на снижение уровня сахара благодаря все тому же инулину, который регулирует уровень сахара в крови. На данный момент во многих детских садах цикорий включен в обязательное меню для профилактики диабета. Цикорий благотворно действует на кровеносную и нервную системы организма.

Корень цикория имеет богатый набор витаминов (А, С, РР, витамины группы В) и является источником макро и микроэлементов (калий, кальций, натрий, магний, марганец, фосфор и др.). Всего одна чашка ароматного напитка может снизить уровень эмоционального напряжения, снять ощущение тревожности, защитить от риска сердечно-сосудистых заболеваний и позволит работать быстро и эффективно.

Цикорий благоприятно влияет на красоту ваших волос и кожи.

Высокое содержание витаминов в цикории помогает вашим волосам выглядеть роскошными, увлажняет и питает кожу, регулируя работу сальных желез, ускоряет обменные процессы. Чтобы поддержать красоту волос и кожи, можно сделать маски из цикория.

Цикорий помогает укрепить ваш иммунитет и защищает от вирусов.

Корень цикория богат микроэлементами, необходимыми для укрепления иммунитета. В народной медицине широко применяются отвар и настой из цикория. Ежедневно выпивая этот напиток, вы укрепляете свою иммунную систему, благодаря которой вирусы будут обходить вас стороной. Отдавая предпочтение растворимому цикорию «JARED», вы не только приобретаете полезную привычку сами, но и формируете вкусовые предпочтения своих близких, а будучи родителями – непосредственно своих детей, что дает им дополнительный шанс вырасти более здоровыми.

ТОО «Шанс» является региональным представителем производителя компании «Jared».

Адрес: ул. Абулхаир хана, 2/11

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