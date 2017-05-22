Дети лейтенанта Шмидта

Эта тема неоднократно поднималась на сайте УН, но, как видно, ничего не изменилось.

Разговор пойдет о современных детях лейтенанта Шмидта, а вернее о «дочках» АО «КазТрансГаз Аймак». Не знаю, настоящих, или мнимых, но та, которая меня сегодня посетила, в своём названии имела «волшебное» слово — «газаймак».

В феврале месяце наш дом навестили представители ТОО «РЦКУ — Уральск», которые проверили газовое оборудование и провели техническое обслуживание, за что выписали квитанцию на три тысячи с мелочью. Представители сей достойной организации составили соответствующий акт, один экземпляр которого оставили нам.

Со спокойной совестью я использовал имеющееся газовое оборудование (исправное), но, сегодня пришли две дамы, представились представителями ТОО «Пожгазаймак» и возжелали осмотреть дымоход. На моё робкое замечание, что совсем недавно нас уже проверяли, они попросили показать акт. После ознакомления с коим, они заявили, что это не то и они проверяют технику безопасности. Я задал вполне закономерный вопрос о том, что может я имею договор со столь уважаемым ТОО и согласно этому договору они хотят проверить состояние моего дымохода? Нет договора не имеется. Тогда, может быть, представители ТОО имеют какой-либо документ, в котором прописано, что имеют ПРАВО приходить в мой дом и проверять мой дымоход? В ответ на данный вопрос дамы повели себя точно так же, как и Остап Бендер перед председателем исполкома: стали доставать какие-то бумаги и демонстрировать их мне. Но ни в одной из них не было прописано, что я обязан предоставить им доступ к моему дымоходу. Поэтому, в доступе к «телу» было отказано. Дамы покинули двор, вручив мне визитку и заверив, что я приду к ним сам.

И, вот, у меня возникла мысль, а может быть мне тоже создать ИП или ТОО, вставить в его название «газаймак», ну, например, ТОО «ЭкоГазАймак», зарегистрировать его, как положено, ходить по домам, замерять, якобы, выбросы, составлять акт, что все в норме и стричь денежки. А если дело пойдет успешно, то можно и расшириться. Можно поводить каким-нибудь электронным гаджетом, кто в них больно-то разбирается, перед печкой, сделать соответствующую морду лица и заявить: «Ах, ах, ах, какая у вас карма плохая. В ней столько меркаптанов, что удивительно, как вы ещё живы. Надо срочно чистить карму. Только наши сотрудники почистят вашу карму так, что в ней ни только меркаптанов не будет, но и углекислый газ превратится в кислород. И всё это за смешную цену».

Думаю, что пройдёт. В основной массе народ у нас доверчивый и удостоверение с фотографией и печатью может открыть много дверей, ну, и кошельков, конечно.

И всё-таки, хотелось бы получить от АО «КазТрансГаз Аймак» список организаций, которые могут входить в мой дом и проверять исправность газового оборудования. А то ведь всех подряд буду гнать со двора.

Валерий Назаров