Опубликована утечка из правил модерирования Facebook

Британская газета The Guardian опубликовала попавшие в ее распоряжение внутренние документы социальной сети Facebook, посвященные политике модерирования записей и комментариев в сети.

Из опубликованных The Guardian документов следует, что модераторам предписывается удалять прежде всего комментарии, в которых содержится прямая и осуществимая угроза насилия конкретным лицам. В частности, модераторы должны удалять призывы «Застрелить Трампа», но не обязаны делать этого, если один пользователь желает смерти другому. Запрещены также фото и видео насилия над детьми — но только в том случае, если речь идет о явном садизме или оправдании происходящего. Строгие правила действуют относительно публикаций фото обнаженных людей, однако и тут действуют исключения — можно публиковать фотографии, являющиеся историческими документами.

Модераторы Facebook признаются, что не всегда справляются с огромным потоком жалоб на контент, а правила не могут описать все возможные спорные случаи: «Порой на принятие решения о том, удалять запись или нет, отводится всего 10 секунд».

Пользователи Facebook, в том числе известные общественные деятели и политики, критикуют крупнейшую социальную сеть в мире за ее политику модерирования, жалуясь на отсутствие четких правил того, какие записи разрешены, а какие будут удалены. При этом часть комментаторов критикует Facebook за недосточно активную борьбу с так называемым «языком ненависти» и «ложными новостями», а другие утверждают, что модераторы, стирая те или иные комментарии и блокируя пользователей, нарушают свободу слова. Время от времени заблокированными в Facebook оказываются, в частности, аккаунты известных российских и украинских блогеров и активистов.

Радио Свобода