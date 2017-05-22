Поставили общественный туалет во дворе многоэтажек

Опубликовано: Пн, Май 22nd, 2017
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Рядом в доме делают ремонт крыши, рабочие куда то должны хрдить в туалет……и стоит он не на территории дома,а на пустыре. Закончится ремонт,уберут и закопают яму. Могли бы подойти и спросить людей,раз вас так взволновал этот вопрос. Что то вас не волнует вопрос ,что люди мусор там кидают мимо контейнеров,что пакеты летают кругом.
А при чем тут наш двор? Если же они делают крышу в соседнем дворе? Ставили бы в том дворе…..
Во первых, он стоит не в вашем дворе. А во вторых, чтото, вы ,не переживаете, что к мусорке по весне осени не подьехать машине,по всему району срач, что мусор с дома ветеранов бросают возле подьездов и в урны(бедный дворник).хотя тротуар вам сделали до мусорки ,это вас не напрягает???а тут прям так за туалет распереживались,или просто зависть человеческая что людям ремонт делают.
Зов памяти непоколебим..как порой хочется выйти в чисто поле, степь, да степь кругом…