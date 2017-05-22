Руководитель городского отдела образования Уральска обнаружила в кабинете слежку за собой

Досудебное расследование антикоррупционной службы в городской системе образования Уральска, обернулось скандалом — чиновники уличили оперативников в слежке. После этого нацбюро отстранило от работы одного из руководителей департамента в ЗКО

Поводом для обращения с запросом в департамент национального бюро по противодействию коррупции стало сообщение достоверного источника «УН», что следователи антикоррупционной службы проводили ночные следственные действия в отделе образования Уральска.

— Следователи по борьбе с коррупцией ночью установили камеры наблюдения внутри кабинетов руководителей, — сообщает источник. – Кроме всего прочего, следователи допрашивали сотрудниц горОО , что называется «без протоколов», прямо в служебных машинах. Руководитель отдела образования Жанслу Туремуратова, сразу же после обнаружения камер наблюдения написала заявление в областную прокуратуру и национальное бюро по противодействию коррупции, так как совершенно не понятно в рамках какого уголовного дела действовали следователи. После этих обращений слежку прекратили. После этого случая уволили заместителя руководителя антикоррупционной службы Бейбита Ирменова.

Сама Жанслу Туремуратова факт следственных действий сотрудников антикоррупционного ведомства не отрицает, но комментировать ситуацию отказывается.

Департамент агентства по противодействию коррупции информацию об отстранении Бейбита Ирменова от должности подтвердили, но связывать это с «ночными следственными действиями» не стали, отметив, что он отстранен от работы по результатам трёх месяцев работы.

— Департаментом зарегистрировано досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Отдел образования г.Уральск» по статье 361 части 2 УК РК « Злоупотребление должностными полномочиями», — пишет департамент по противодействию коррупции в ответе на редакционный запрос. – В ходе данного досудебного расследования кому-либо квалификация деяния в подозрении не предъявлялась.

В прокуратуре сообщили, что Жансулу Туремуратова к ним не обращалась, и вообще за 2016 год и истекший период текущего года жалобы граждан на противоправные действия сотрудников Департамента по противодействию коррупции в прокуратуру области не поступали.